 Начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1", - КБ "Южное". ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ua, об этом сообщили в пресс-службе конструкторского бюро "Южное".
Отмечается, что следующий этап предусматривает запуск снаряда "Тайфун-1" на максимальное расстояние (40 км), что вдвое превышает дальность снаряда РСЗО БМ-21 "Град".
В КБ напоминают, что о разработке новых дальнобойных реактивных снарядов стало известно в ходе международной выставки "Оружие и безопасность 2018", тогда во время посещения мероприятия Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов озвучил первую информацию об этой разработке.
Также сообщается, что кроме испытания "Тайфун-1" проводятся работы по созданию на его базе управляемого снаряда "Тайфун-1М", а также модернизированных версий принципиально новых реактивных систем залпового огня "Тайфун-2" и "Тайфун-4 ". Это снаряды для реактивной системы залпового огня калибром 220 мм и 400 мм.
Інші, 73,22 %- 15,83%= 45,39%, то ті, кого пересрали одне з одним, різні тупоголові «патріоти», та комуняцькі шістки : хмари, тягнибоки, фаріони, білецьки, юлі та проплачені журналісти...
.... Нужен спутник! В идеале геостационарный. Непрерывное сканирование оперативной территории в интересах ВСУ.
Не, не фсьо. А спутниковый канал наведения этих вот самых ракет. Причем с учетом того, что противник заглушит сигналы GPS.