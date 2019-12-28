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 Начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1", - КБ "Южное". ФОТОрепортаж

Первый этап испытаний 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1" заключался в испытательных пусках ракеты на минимальное расстояние за для проверки работы нового реактивного двигателя снаряда.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ua, об этом сообщили в пресс-службе конструкторского бюро "Южное".

Отмечается, что следующий этап предусматривает запуск снаряда "Тайфун-1" на максимальное расстояние (40 км), что вдвое превышает дальность снаряда РСЗО БМ-21 "Град".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новые скоростные катера украинского производства успешно прошли ходовые испытания, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В КБ напоминают, что о разработке новых дальнобойных реактивных снарядов стало известно в ходе международной выставки "Оружие и безопасность 2018", тогда во время посещения мероприятия Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов озвучил первую информацию об этой разработке.

Также сообщается, что кроме испытания "Тайфун-1" проводятся работы по созданию на его базе управляемого снаряда "Тайфун-1М", а также модернизированных версий принципиально новых реактивных систем залпового огня "Тайфун-2" и "Тайфун-4 ". Это снаряды для реактивной системы залпового огня калибром 220 мм и 400 мм.

Начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня Тайфун-1, - КБ Южное 01
Начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня Тайфун-1, - КБ Южное 02
Начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня Тайфун-1, - КБ Южное 03

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Начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня Тайфун-1, - КБ Южное 04
Начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня Тайфун-1, - КБ Южное 05

Источник: https://censor.net.ua/p3167824
 
   
 Топ комментарии
 
Кацап, иди домой! Тут водки нет!
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"...следующий этап предусматривает запуск снаряда "Тайфун-1" на максимальное расстояние (40 км), что вдвое превышает дальность снаряда РСЗО БМ-21 "Град". Кстати, Минскими соглашениями "Тайфун-1" не предусмотрен, поэтому следующим этапом можно его испытать и по кацапам в Лугандоне. Почалися випробування 122-мм реактивних снарядів системи залпового вогню "Тайфун-1", - КБ "Південне" - Цензор.НЕТ 5183
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Кому то Авангард, а кому то старый добрый Град...
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Кому то Авангард, а кому то старый добрый Град
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Нахрена? От навіщо народу, що готується лизати сраку москалям, якісь ракети?
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Тих хто хоче реально лизати, це :11,67 % (Бойко) + 4,15% (Вілкул)=15,83 %.
Інші, 73,22 %- 15,83%= 45,39%, то ті, кого пересрали одне з одним, різні тупоголові «патріоти», та комуняцькі шістки : хмари, тягнибоки, фаріони, білецьки, юлі та проплачені журналісти...
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Давайте зразу Тайфун-4. Там дальність 400км.
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400 мм корректируемая ракета это круто. К таким ракетам добавить ПВО-ПРО и никто не захочет лезть в огород.
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А если еще и стелс-дроны, то остальным родам войск можно отдохнуть.
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Много говна на россее припасено, лепить не перелепить
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Головне - щоб вату на шмаття, а лапті, разом із кінцівками летіли на родіну.
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Дивує, що КБ "Южноє" продовжує працювати. 🙄
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Неплохо. Но это уже пройденый этап. Теперь стратегия должна быть другая.
.... Нужен спутник! В идеале геостационарный. Непрерывное сканирование оперативной территории в интересах ВСУ.
Не, не фсьо. А спутниковый канал наведения этих вот самых ракет. Причем с учетом того, что противник заглушит сигналы GPS.
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Испытание - это хорошо, но массовое производство - лучше!
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На осінь анонсували пуски ОТРК, але новоприбула команда соросят злякалась ракети.
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я так понял работы над Громом тихонько свернули? чтобы не провоцировать кацапов
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Мы ежедневно слышим об разработках и исытаниях все нового и нового вооружения для ВСУ которое так и никогда не выстрелит так как все эти разработки в данный период запрещены Минскими соглашениями.Я ничего против этих разработок не имею против и даже рад.Но,но что делает наш ВПК для тех кто воюет сейчас и сию минуту и разрешено соглашениями,об этом все почемуто молчат.
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Первый раз слышу что Минские соглашения запрещают разработку.
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Мммм... Весьма похоже на Град. Кстати у Града есть ракеты которые и на 42 км летают, так что не надо про большую дальность...
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