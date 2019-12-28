 Начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1", - КБ "Южное". ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ua, об этом сообщили в пресс-службе конструкторского бюро "Южное".

Отмечается, что следующий этап предусматривает запуск снаряда "Тайфун-1" на максимальное расстояние (40 км), что вдвое превышает дальность снаряда РСЗО БМ-21 "Град".

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В КБ напоминают, что о разработке новых дальнобойных реактивных снарядов стало известно в ходе международной выставки "Оружие и безопасность 2018", тогда во время посещения мероприятия Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов озвучил первую информацию об этой разработке.

Также сообщается, что кроме испытания "Тайфун-1" проводятся работы по созданию на его базе управляемого снаряда "Тайфун-1М", а также модернизированных версий принципиально новых реактивных систем залпового огня "Тайфун-2" и "Тайфун-4 ". Это снаряды для реактивной системы залпового огня калибром 220 мм и 400 мм.







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