 Российские пропагандисты показали троих содержащихся в плену "ДНР" украинцев из списка на обмен. ФОТО

Журналистам hromadske удалось идентифицировать 23-летнего Василия Жемелинского и 54-летнего Бориса Пундору, информирует Цензор.НЕТ. Третьего мужчину идентифицировать не удалось.

На видео Жемелинский спросил "омбудсмена ДНР" Дарью Морозову, вернутся ли они домой в этом году. На что Морозова ответила, что все трое состоят в списках на будущий обмен удерживаемыми.

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Также телеканал показал комментарий Жемелинского, который говорит, что намерен служить дальше в рядах Вооруженных сил Украины, "если это будет возможно".

Василий Жемелинский - военный 57-й бригады ВСУ. Он попал в плен боевиков "ДНР" 17 февраля 2018 года под Песками.

Борис Пундор - один из 8 военнослужащих 43-й отдельной механизированной бригады "Патриот", которые попали в плен "ДНР", заехав грузовиком на неподконтрольную украинской власти территорию 22 мая 2019 года.





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Напомним, "Россия 1" показала трех других украинских военных, которые тоже находятся в плену "ДНР": Богдана Пантюшенко, Александра Коринькова и Сергея Глондаря.