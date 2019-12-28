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 Российские пропагандисты показали троих содержащихся в плену "ДНР" украинцев из списка на обмен. ФОТО

На телеканале "Россия 1" показали еще троих военнопленных украинцев, которые содержатся в колонии оккупированного Донецка.

Журналистам hromadske удалось идентифицировать 23-летнего Василия Жемелинского и 54-летнего Бориса Пундору, информирует Цензор.НЕТ. Третьего мужчину идентифицировать не удалось.

На видео Жемелинский спросил "омбудсмена ДНР" Дарью Морозову, вернутся ли они домой в этом году. На что Морозова ответила, что все трое состоят в списках на будущий обмен удерживаемыми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра должен состояться обмен пленными, - Зеленский

Также телеканал показал комментарий Жемелинского, который говорит, что намерен служить дальше в рядах Вооруженных сил Украины, "если это будет возможно".

Василий Жемелинский - военный 57-й бригады ВСУ. Он попал в плен боевиков "ДНР" 17 февраля 2018 года под Песками.

Борис Пундор - один из 8 военнослужащих 43-й отдельной механизированной бригады "Патриот", которые попали в плен "ДНР", заехав грузовиком на неподконтрольную украинской власти территорию 22 мая 2019 года.

Российские пропагандисты показали троих содержащихся в плену ДНР украинцев из списка на обмен 01
Российские пропагандисты показали троих содержащихся в плену ДНР украинцев из списка на обмен 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Одни уехали, другие остались", - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, "Россия 1" показала трех других украинских военных, которые тоже находятся в плену "ДНР": Богдана Пантюшенко, Александра Коринькова и Сергея Глондаря.

Источник: https://censor.net.ua/p3167820
 
 
 Топ комментарии
 
Что там насчет выродка который завез грузовиком 8 наших безоружных почему то солдат на окупированную территорию? Ведь Кацапстан уже вроде как отдал предателя водилу который ето сделал.
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Покажи. А ти сука зебільна і пітарок Ігор "Д", після цього підете до батьків чиїх дітей вбили ці ублюдки і яких Зебіл відпустив? Поясните їм чому так сталось? Кончена тупа, зебільна худоба.
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Что там насчет выродка который завез грузовиком 8 наших безоружных почему то солдат на окупированную территорию? Ведь Кацапстан уже вроде как отдал предателя водилу который ето сделал.
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Навигатор подвел.
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а помойму у нас завелись оборотни среди офицерни и власти боятся ето раскрыть. Потому что я не верю что все так гладко организовал один водитель.
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"а помойму" ты дебил.
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Брехня про навигатор - он он именно прорывался через наш последний брокпост, тк там у него не было права на проезд.
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Он вряд ли в списках на обмен назад - ему наверное предложили стать членом зекоМанды .
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Зелохочмо сам по тому же "навигатору" страну ведет . А ту человечек с опытом .
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такие стремные... мож не надо
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Всесвітньо-Броварське Телебачення зараз у прямому ефірі.1 год · Суд над добровольцем Віталієм Регором. Прокуратура вимагає ув'язнення патріота.
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А почему наши не показывают кацапских боевиков? Боятся чтобы их никто не узнал когда они опять приедут в Украину убивать украинцев?
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Наші в пропоганді програють уже не тільки козлорилими, а навіть і сєпарами...г
Чого би не показати інтерв'ю із 40 роками які не захотіли їхати на обмін.
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все поняли фразу "... все трое состоят в списках на будущий обмен удерживаемыми..." ? Вот вам и формула обмена "всех-на-всех", про которую постоянно врали защитники новой власти.
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Нужно, вернувшимся бойцам, обязательно почитать, что порохоботы на цензоре пишут!
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из-за порохоботов они попали в плен.
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жду когда патриоты как ты свою жопу от дивана оторвут. целыми сутками тут сидишь патла.
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А ти біля військомату чекай, а не тут, **** зебільна.
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а ты липовым гемороем не прикрывайся, мутила трусливая
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З себе почни, **** сєпарська, біля якого військомату ти на мене чекаєш, біля ЛНРівського?
Про себе зебіли розповідайте, тільки про себе. Що ти ублюдок зробив, щоби наші пацани до полону не потрапили?
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Дожили, мерзота сєпарська на наших сайта сере...
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Дожили, мерзота сєпарська на наших сайта сере...
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Ну так понятное дело.
Если бы не петя,американцы и майдан сейчас бы были в таможенном союзе и горя не знали.
Еще Надька Савченко говорила что это петя во всем виноват : послал ее на Донбасс воевать и не хочет выполнять хотелки ***** что бы он ее освободил из плена.
Хотя поперлась туда сама доброволицей и ничем кроме мародерства по мелочи ( воровством банок с солеными огурцами из брошенных погребов на закуску) не занималась.
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зедрочерам везде порохоботи мерещатся
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Покажи. А ти **** зебільна і пітарок Ігор "Д", після цього підете до батьків чиїх дітей вбили ці ублюдки і яких Зебіл відпустив? Поясните їм чому так сталось? Кончена тупа, зебільна худоба.
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Их из за зелеботов убили.
Поэтому никуда он не пойдет.
Просто напишут свой вариант истории где петя во всем виноват.
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Так, але ця мразота дозволяє собі тут воняти...
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А чего ей не вонять?
Это как Чуркин в ООН?
А можно я на стол насру.
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пусть лучше вот это почитают - Обмен "всех на всех": Зеленский озвучил нормандские договоренности. Обмен должен состояться до 31 декабря. А на российском тв уже заявляют про какие-то новые очереди в последующих далее обменах.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/10/7234354/
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Да порохоботы и так боятся из дома выходить. Так на мивинку зарплаты хватает - уже хорошо!
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ара,чо на расеке у пригожина зарабатываешь?в ереване с работой напряг?там много ваших... Російські пропагандисти показали трьох українців зі списку на обмін, які перебувають у полоні "ДНР" - Цензор.НЕТ 7778
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Нее армяшка, они на митинги разные ходят, а зелепузики могут только дизлайки им выставить
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Ты как думаешь если зелеботы выбрали новых старых лиц из команды Януковича кроме расстрела небесной сотни они еще имеют самое непосредственное отношение к анексии Крыма.
Господин Портнов с юридическим сопровождением.
Так какую историю они будут писать?
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Начнем с того что петеботы первее Зеленского приютили у себя почти всю команду Януковоща называя ето хитрой многоходовочкой. Есть тут некоторые порохоботы которые до последнего рассказывали как хитрый Порошенко заставил сепаров типо Труханова, Левочкина, Кернеса и Ахметова работать на порошенка.
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Это классика.
Терорист показывает что заложники живые и ждет выполнения требований.
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Поміняти наших довбойобів на їх серійних вбивць то верх маразма.
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започаткована методика обміну полоненими є неправильна. Відсутністю покарання для злочинців, для вбивць порушуються права жертв та їх родичів. А захист цих прав є фуекція Держави. Тими всіма обмінами Держава себе компроментує, сама себе знищує. Крім того кожен вбивця бачить, що може уникнути покарань. Відтак відсутність превенції. І ще. Я не уявляю будь де, щоб люди, що розстріляли 100 осіб через 5 років ще не мали вироку суду. Вже через рік треба було змітати порошенківську кодлу. Родичі жертв також нічого не роблять, щоб помститись. Все якось неправильно. Пропоную вчити англійську мову. Ну хоча би польську.
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Боріс Пундор - це той, шо завіз наших в плєн???
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