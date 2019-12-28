 Российские пропагандисты показали троих содержащихся в плену "ДНР" украинцев из списка на обмен. ФОТО

Журналистам hromadske удалось идентифицировать 23-летнего Василия Жемелинского и 54-летнего Бориса Пундору, информирует Цензор.НЕТ. Третьего мужчину идентифицировать не удалось.
На видео Жемелинский спросил "омбудсмена ДНР" Дарью Морозову, вернутся ли они домой в этом году. На что Морозова ответила, что все трое состоят в списках на будущий обмен удерживаемыми.
Также телеканал показал комментарий Жемелинского, который говорит, что намерен служить дальше в рядах Вооруженных сил Украины, "если это будет возможно".
Василий Жемелинский - военный 57-й бригады ВСУ. Он попал в плен боевиков "ДНР" 17 февраля 2018 года под Песками.
Борис Пундор - один из 8 военнослужащих 43-й отдельной механизированной бригады "Патриот", которые попали в плен "ДНР", заехав грузовиком на неподконтрольную украинской власти территорию 22 мая 2019 года.
Напомним, "Россия 1" показала трех других украинских военных, которые тоже находятся в плену "ДНР": Богдана Пантюшенко, Александра Коринькова и Сергея Глондаря.
Чого би не показати інтерв'ю із 40 роками які не захотіли їхати на обмін.
Про себе зебіли розповідайте, тільки про себе. Що ти ублюдок зробив, щоби наші пацани до полону не потрапили?
Если бы не петя,американцы и майдан сейчас бы были в таможенном союзе и горя не знали.
Еще Надька Савченко говорила что это петя во всем виноват : послал ее на Донбасс воевать и не хочет выполнять хотелки ***** что бы он ее освободил из плена.
Хотя поперлась туда сама доброволицей и ничем кроме мародерства по мелочи ( воровством банок с солеными огурцами из брошенных погребов на закуску) не занималась.
Поэтому никуда он не пойдет.
Просто напишут свой вариант истории где петя во всем виноват.
Это как Чуркин в ООН?
А можно я на стол насру.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/10/7234354/
Господин Портнов с юридическим сопровождением.
Так какую историю они будут писать?
Терорист показывает что заложники живые и ждет выполнения требований.