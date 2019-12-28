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 В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза открыл в Киеве движение автотранспорта по новому Шулявскому мосту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот мост уже является современным мостом, который будет много лет эксплуатироваться и уменьшит транспортную нагрузку в нашем городе. Очень хорошо, что мы успели открыть движение транспорта, как и обещали, до конца года. Многие люди сомневались, много людей, которые скептически относились. Но могу сказать, что все те задачи, которые мы берем, мы выполняем. И следующий шаг - мы также планируем к концу следующего года запустить автосообщение между левым и правым берегами на Подольско-Воскресенском мосту. Это также будет подарком в следующем году для киевлян", - сказал Кличко.

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"Ну что, поехали? Шулявка едет!", – сказал мэр, совершив поездку по путепроводу на квадроцикле.

Он напомнил, что 27 декабря в Киеве прошли динамические испытания пролетных строений Шулявского путепровода.

При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали по Шулявскому мосту. Вес каждого грузовика - 30 тонн.

"То есть, мост надежный и будет эксплуатироваться много лет ... Сейчас уже не будет пробок на Проспекте Победы, и транспорт с сегодняшнего дня будет ездить по Шулявскому путепроводу", - добавил Кличко.

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В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту 02
В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту 03
В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту 04
В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту 05

Источник: https://censor.net.ua/p3167806
 
   
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ну, конечно не 2,9 млрд баксов, но, хоть какой-то позитивчик..
и заметьте, это все достижения команды "шакаладной банды Порошенка"..
а банда Зели, проводит тайные встречи с Каломойским и Богданом, прощает Рашке 12 млрд баксов, и отпускает на волю убийц..
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Это когда насмотрелся слуг народа объевшись конфет...
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"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать."(с)
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Хоть какая-то радость на фоне "побед" зеленой команды.
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а кто видел какой будет финальный план развязки?
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🤣🤣уже асфальт херовый *** ну зачем этот пиар?
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в каких именно местах "херовый" асфальт?
лучше по херовому асфальту ехать по мосту, чем по хорошему стоять час в пробке.
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Зелебобики еще монтажную пену под мостом не изучали? В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту - Цензор.НЕТ 9498
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Я так понял тот стеклянный, где начало трескаться то таке было, тренировка так сказать, проба пера...
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вам зебилам не угодишь. делаешь - плохой, не делаешь - тоже плохой. давай начнем с того, что в Украине вообще нет мостов со стеклянным полом.
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