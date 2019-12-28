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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Беркут (8538) суд (22802) пленные (679) Закревская Евгения (55)

 Суд не дал адвокатам семей Героев Небесной Сотни ознакомиться с материалами апелляции. ФОТОрепортаж

Адвокаты стороны потерпевших попросили суд дать им время на ознакомление с материалами дела, в частности апелляционными жалобами экс-беркутовцев.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Как отметила Евгения Закревская, защитники готовы были изучать документы всю ночь - однако необходимые материалы им так и не предоставили. До рассмотрения дела они изучить документы также не могли, поскольку узнали о назначенном на утро 27 декабря заседание поздно вечером 26-го. Потерпевшие поддерживают ходатайства своих адвокатов.

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Адвокаты подозреваемых высказались против удовлетворения ходатайства, и судьи ушли в совещательную комнату.

Судьи решили отклонить ходатайство и перейти к следующей стадии рассмотрения.

Адвокаты потерпевших возражают против этого и объясняют свою позицию, но суд не слушает их и зачитывает решение Святошинского суда, на которое, собственно, подана апелляционная жалоба.

Суд не дал адвокатам семей Героев Небесной Сотни ознакомиться с материалами апелляции 01

Под здание суда подогнали спецтранспорт.


Суд не дал адвокатам семей Героев Небесной Сотни ознакомиться с материалами апелляции 02
Суд не дал адвокатам семей Героев Небесной Сотни ознакомиться с материалами апелляции 03
Суд не дал адвокатам семей Героев Небесной Сотни ознакомиться с материалами апелляции 04
Суд не дал адвокатам семей Героев Небесной Сотни ознакомиться с материалами апелляции 05
Суд не дал адвокатам семей Героев Небесной Сотни ознакомиться с материалами апелляции 06
Суд не дал адвокатам семей Героев Небесной Сотни ознакомиться с материалами апелляции 07
Суд не дал адвокатам семей Героев Небесной Сотни ознакомиться с материалами апелляции 08
Суд не дал адвокатам семей Героев Небесной Сотни ознакомиться с материалами апелляции 09
Суд не дал адвокатам семей Героев Небесной Сотни ознакомиться с материалами апелляции 10
Суд не дал адвокатам семей Героев Небесной Сотни ознакомиться с материалами апелляции 11

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

В пятницу, 27 декабря суд начал рассмотрение апелляции на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане. 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле. Суд вынес решение оставить в процессе обе группы адвокатов до тех пор, пока Генпрокуратура не определится, какая из групп должна представлять позицию государственного обвинения.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала попытку замены группы прокуроров "очень странной". "Это исключительно для обмена", - сказала она.

Защита потерпевших обвинила судью Василевскую в предвзятости и заявила ей отвод, но коллегия судей не удовлетворила это ходатайство.

Источник: https://censor.net.ua/p3167805
 
 
 Топ комментарии
 
пруть танком, бо тра видати вже написане портновим рішення суду
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Зате цей суд випустив вбивців дітей у Харкові. Випустив вбивцю 10 українських спецназівців.
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Так что там про правовое государство и независимые суды, где там все эти Лещенки и Найемы? Ипаный цирк...
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це не відміняє того факту що вони були 100 відсотково праві
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пруть танком, бо тра видати вже написане портновим рішення суду
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Выдавая убийц и предателей Украина подписывается под тем, что они удерживались незконно, вот и вся суть вопроса...
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от і знадобилась допомога євродрузів - машина спецпризначення привезла дуболомів для обєспєчєнія поратка
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Зате цей суд випустив вбивців дітей у Харкові. Випустив вбивцю 10 українських спецназівців.
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Вот так и Украину сдадут, ради нескольких десятков пленных, с помощью давления на эмоции украинцев
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Ради нескольких.Да эта страна обречена.Эти несколькие собой пожертвовали ради Украины,некоторые ещё в 2014году.Суд в Украине даже этим мразям из беркута не сможет больше пожизненного присудить,потом вы же ещё и их содержать будете умники.
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Тупица, этот вопрос не должен решаться именно таким способом.
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Тупой бери автомат и иди отбивать хотя бы даунецк.или родной диван ближе?
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Так ЗЕпрез говорит что нельзя стрелять, а нужно отходить за Днепр, что делать солдату?
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Это ты про небесную сотню?
Да ничем они не жертвовали.
Они хотели жить.
А их просто убили по беспределу и морочат биомассе их пустую голову.
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Минские соглашения.
Текст

Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».

Слово незаконно вас не смущает?
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Ещё раз,практически как это можно осуществить имея врагом парашу,которая буй дожила на всех и вся.
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Есть два варианта, победить и сдаться, вы я так понял за второе? Сосед уклониста по Криворожскому подьезду?
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Наоборот я только за победу над мокшанцами.Только меня не прельщает перспектива погибнуть просто так.Война с парашей для Украины не имеет никаких преспектив.Для этого не нужно быть великим полководцем.Да можно погибнуть под кнутами,а смысл в чем?
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Вы как тот пескарь из басни Крылова. Что бы победить нужно иметь силу Духа, откуда у твари дрожащей сила Духа? Она проиграла всем и вся еще в момент рождения. Как может горстка клоунов уклонистов, которые всю свою жизнь измывались над страной в которой родились вдруг измениться и встать на ее защиту? Нонсенс...
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"Судьи решили отклонить ходатайство и перейти к следующей стадии рассмотрения.Адвокаты потерпевших возражают против этого и объясняют свою позицию, но суд не слушает их и зачитывает решение Святошинского суда, на которое, собственно, подана апелляционная жалоба." а это значить, что все уже решено и в спецтранспорте отвезут свободных экс-беркутовцев в пункт сбора для обмена. Правильно написал Борислав Береза: "Это будет, пожалуй, самый не простой обмен. Россия назвала кого хочет, а Украина забрала тех, кого захотел отдать Кремль. Но уже сейчас нужно признать, что обмена всех на всех, который пообещал в Париже Владимир Зеленский, не получилось. И это большой минус. Очень серьезный минус."
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Так а чего пан берёза не заставил весьмирснами надавить на парашу.Умники из прошлого просто поражают своей примитивностью.Берите калаши идёт на мацкву и заберите без всякого обмена всех,отвоюйте Крым,кто то мешает.Альтернатива в чем?Вот главный вопрос.
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Устав ООН альтернатива.
Если не знаешь как поступить поступай по закону.
Для чего устраивать это шоу?
Какой " обмен пленными"?
Пленные какой войны?
Нет войны нет обмена.
ООН уже признала войну?
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Насмешил.Открою вам тайну ,была лига наций.Помните чем закончилось.Сейчас как под копирку.Лучше учите военное дело,пригодится.
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Мне оно зачем?
Пусть великие и влятельные воюют.
А я посижу на бережку посмотрю когда мимо проплывет труп врага.
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А тебя предидущий опыт ничему не учит?
Польшу помнишь?
Как ее лихо после окончания второй мировой союзники слили в варшавский договор,а в самом начале отдали на растерзание несмотря на союзнический военный договор?
Ничего не напоминает?
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Так а я о чем.Не понимаю,откуда эта уверенность в западе,они давно нас ***** продали за потоки,за бабла,насрав на все так называемые демократические ценности
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Поэтому им и был поперек петя.
Потому что он профессионально дипломатично тыкал их носом в собственные какашки.
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А они смеялись и стряпали северные потоки.Так что Петя как политик ноль и там просто его воспринимали как обычного клоуна.Толку от его заявлений и поездок ноль.А как он с выборами США отделался ,то это вообще верх дипломатического проигрыша.
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з такими суддями їм би тут нічого не загрожувало,хіба що дострокове звільнення за законом ссявченко.
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ага,це ж він 5 років проводив потужну судову реформу.
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А кто сейчас в суды звонит, Порошенко?
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а для чого їм дзвонити? там все і так по-феньшую жодного суддю майдану,сепара чи коррупціонера не вигнали
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И для этого Украинцы проголосовали за Портнова и К? Какое то садо - мазо, я не против раз вам нравится, 73% это сила...
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Одно и тоже раскручивание петиной помойкой.
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даже закрытие космолотов их не возмутило,от грантоеды соросовские
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яку посаду зараз займає портнов? і коли за нього голосували українці?
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Дебилы голосовали за Голобородько, а получили ЗЕлемойского с Богданом, Шефирами и Портновым. Все закономерно.
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Нет и не будет порядка и справедливости в нашей стране
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Клоуны при власти, чего вы хотите? Им главное что бы шоу продолжалось.
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Кацапы заберут кого хотят, и отдадут кого захотят, кругом пораженцы и соглашатели, как могут недоразумения в колпаках отстаивать интересы Государства?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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