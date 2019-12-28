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 Политика Украины
  2023  9
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 Проверку не прошел ни один из 36 руководителей территориальных органов Госгеокадастра. ИНФОГРАФИКА

По результатам комплексной проверки руководителей территориальных органов Госгеокадастра уволены 36 чиновников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, таким образом, ни один глава территориальных органов Госгеокадастра не остался на занимаемой должности.

"Кроме имеющихся случаев невыполнения/ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, были обнаружены и правонарушения, все необходимые материалы уже переданы на рассмотрение в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что проверка проводилась с целью обеспечения максимальной прозрачности и результативности процесса реорганизации Госгеокадастра в части соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрения обращений о продлении договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности за период 2018-2019 гг.

Также вскоре будет объявлена вторая волна конкурсов на занятие вакантных должностей руководства (начальников и их заместителей) в территориальных органах Госгеокадастра.

Проверку не прошел ни один из 36 руководителей территориальных органов Госгеокадастра 01

Напомним, в начале декабря председатель Госгеокадастра Денис Башлык объявил о комплексной проверке работы службы. На время проведения всех руководителей и заместителей руководителей Главных управлений Госгеокадастра в областях и Киеве отстранили от исполнения должностных обязанностей.

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Источник: https://censor.net.ua/p3167797
 
   
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Зато проверку пройдет лисий с квартала. И приступим к продаже земельки
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Це точно. Лише в таких ракушек які голосували за Коломойського після першого речення відключається мозок від перевтомлення.
Я розумна людина розуміє, що важливе не в том кого звільнили, а того кого поставлять. І цього напевно ніхто нам не повідомить. Бо пройдуть перевірку ті хто потрібен Коломойському.
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Не знаю кто пройдет, но то что в госгеокадастре сидит мафия - это точно. И просто в открытую вымогает деньги с людей
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Зебили посмотрите на ютубе в ом тв : «Россия заплатила Украине 3 млрд. долларов долга по газу. Кто в итоге остался выигрыше? « и вы посмотрите как ваша Моника Зеленски проиграла России .
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раньше хлебной карточкой был билет члена КПСС. Теперь хлебной карточкой есть билет слуги народа Коломойского.
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папиньку отправте, он прафесор геодезии, он поддайдёт, ведь знает толк в патриoтах и в глупых людей, если критикует бубочку, то просто мерзавец.
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О то вони навіть продавати землю не збираються?
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