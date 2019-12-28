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 Новые скоростные катера украинского производства успешно прошли ходовые испытания, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Новые специализированные малые катера украинского производства для отделов специальных действий Одесского и Мариупольского отрядов морской охраны прошли ходовые испытания и пополнили корабельно-катерный состав морских пограничников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, на ходовых испытаниях новые специализированные малые катера "Бриг" продемонстрировали скорость от 32 до 35 узлов (около 70 км/ч), в зависимости от загрузки.

С началом нового навигационного сезона подразделения специальных действий на Азовском и Черном морях будут выходить на службу на новых катерах.

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Отмечается, что выиграло тендер на строительство катеров для спецподразделения морских пограничников харьковское предприятие "Бриг ЛТД", которое впервые реализовало проект милитари-сотрудничества. Компания производит товары для активного отдыха и спорта.

Региональное управление Морской охраны разработало техническое задание и сформулировало четкие требования к будущим катерам: скорость, маневренность, вместительность, дальность плавания, оснащение современной навигационной и радиолокационной техникой, средствами связи, эргономичность корпуса, расхода топлива и т.п.

Малые катера оснащены стационарным дизельным двигателем, имеют запас горючего более 300 литров, максимально могут вместить 11 бойцов, принять на борт в целом 1500 кг, то есть увеличенную штурмовую группу в полной экипировке и вооружении. Важно, что эти катера оснащены специальным трапом для поднятия водолаза, что позволит проводить подводные обзоры судов, к примеру, на рейдовых стоянках или в открытом море до захода судна в порт. А также, в комплекте с катером поставлен трейлер для наземной транспортировки катера. Таким образом, спецподразделение имеет повышенную мобильность и может перемещаться для точечных действий на различных участках побережья и различных водоемах приграничья.

Бойцы спецподразделения непосредственно участвовали в приеме катеров и в испытательных маневрах, проверив на себе все заявленные характеристики.

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Новые скоростные катера украинского производства успешно прошли ходовые испытания, - Госпогранслужба 01
Новые скоростные катера украинского производства успешно прошли ходовые испытания, - Госпогранслужба 02
Новые скоростные катера украинского производства успешно прошли ходовые испытания, - Госпогранслужба 03
Новые скоростные катера украинского производства успешно прошли ходовые испытания, - Госпогранслужба 04

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Новые скоростные катера украинского производства успешно прошли ходовые испытания, - Госпогранслужба 05
Новые скоростные катера украинского производства успешно прошли ходовые испытания, - Госпогранслужба 06
Новые скоростные катера украинского производства успешно прошли ходовые испытания, - Госпогранслужба 07
Фото: dpsu.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3167791
 
 
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Иронию оценил да, на таких разве что браконьеров ловить.
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Здається там нема де навіть крупнокаліберного кулемета встановити. Про пушку мовчу взагалі...
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Мне вообще напомнило картинку на пляже, как водный мотоцикл тащит "банан" с отдыхающими. Ну, пусть хоть такое, на безрыбье и рак рыба.
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Де суперексперД ІгорL?
Хочу почути як він рзкаже яке це гавно, що все не так!
Чи тепер, все уже так?
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Тут есть еще полудурок ИгорьД, рассказывающий, что "Петя-барыга" Ща выползет, гавном забросает эти катера. Скажет, "барыга не смог построить, а зеля - смог!
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Він розкаже що пише у методичці від Федорова.А там це поставлять у заслугу великому Зє. Правда, підозрюю Аваков було б краще такі катери закупити у французів. Як гелікоптери. У тої самої фірми. Тому побачимо, на кого Ігорьок працює. 😁
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А що так? Скаже - де "Гарпуни", чого нема броні))
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отличная лодка.
таких-бы тысячу,распределить по всему азовскому побережью,и хек ************ погранцы подойдут даже в 12 -мильную зону!
по-сути,на базе такой лодки можно сделать москитный флот.
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да, но лучше не тысячу, а 10 тысяч. закрыть ими весь проход под мостом в 3 шеренги Новые скоростные катера украинского производства успешно прошли ходовые испытания, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7590
********* будет напугана и повержена
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********** флот. Ну, подплывёшь, ты, к примеру (в чём я очень сомневаюсь), на этой моторке к вражескому кораблю. Дальше что???
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Давно нужно было такие катера производить самостоятельно. Но лучше поздно, чем никогда.
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Хороший Риб на таком на Днепре рыбачу.
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Возил я, точно такие же! Из Гонолулу в Окленд (Новая Зеландия). И из Сиднея- туда же. Точно на таких вот трейлерах их грузил, на палубу. К каждой яхте Мировой Регаты, которая начиналась именно в Окленде, мы везли по два вот таких катера. Не знаю их предназначения в океане. В бухте они там шмыгали туда-сюда... все одинаковые, хрен зна- какому экипажу принадлежат, много их... Классная штука, реально летали, очень быстро.
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Как Вы могли возить такие же из Сиднея в Новую Зеландию, если здесь написано, что это чисто украинская харьковская разработка?))
Тут никогда не врут!
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Наверное, нам помогли, в разработке, иной версии- не имею. Вот совершенно такие же, в деталях мелких всё совпадает. В 1999-м, осенью.
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Нереальний прорив! У 2019 році зробити надувну лодку в країні з майже 50 мільйонним населенням це реально прорив!
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Які там 50 мільйонів...Якщо 30 набереться і то буде добре.
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После царевания порохошоблы хотьбы 20млн осталось и то не факт
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Ти подивись на цунамі повертаючихся при зєлєнському тих хто втік при Кондитері. Новые скоростные катера украинского производства успешно прошли ходовые испытания, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2766
З такими темпами як він наскиглює інвестиції на надувному човні справа не закінчиться. Скоро винайдуть і парус до човна.
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Ти Трускавецький демограф? 13 млн. тільки пенсіонерів....
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ста сиксилионов, чего всего 50? Не занижай показатели!
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Две сраные моторки, но сколько пафоса!
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А как же "Кузня на Рошенского"?Такой заказ прое-проспали одним словом.В бытность главкомом Петручеллы фсее заказы только через его Кузню проходили.Да,савфсэм забыл,шас его Кузня БАНКРОТ оказалась.Така доля и яга Богдану уготована.
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