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 Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, окончательно исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в Киеве в 2014 году.

Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ

Соответствующее постановление принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Есть основания (для изменения прокуроров. — Ред), предусмотренные законом, они не были соблюдены. Но это постановление не может быть обжаловано, то есть на сегодня мы лишены полномочий, поэтому сегодня мы вынуждены были оставить судебное заседание", — сказал Донской.

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"Начинаем с предоставления прокурорами нового постановления Рябошапки от 28 декабря о еще одной смене группы прокуроров.
Старые прокуроры окончательно удалены из дела. Прокурор Алексей Донской, после лишения его полномочий поддерживать обвинение в этом судебном деле (а не только при рассмотрении этих апелляций), попросил прощения перед потерпевшими за действия государства. Это было достойно. К сожалению, у Генпрокурора такого мужества нет", - написала адвокат потерпевших Елена Сторожук.

Тем временем, суд отклонил отвод новым прокурорам, который огласили представители потерпевших.

Затем суд объявил перерыв для того, чтобы адвокат потерпевших Титыч мог ознакомится с материалами дела.

Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова 01

Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова 02

Экс-беркутовцы Тамтура и Маринченко.

Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова 03
Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова 04

Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова 05
Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова 06
Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова 07
Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова 08
Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова 09
Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова 10

Новые прокуроры в деле.


Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова 11
Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова 12

Под зданием суда находятся автомобили, похожие на ведомтсвенные автомобили украинских спецслужб. Активисты опасаются, что они дежурят для вывоза экс-беркутовцев для обмена.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ


Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова 13
Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова 14
Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова 15
Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова 16
Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова 17

Источник: https://censor.net.ua/p3167787
 
 
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Чувак в рябой кепке уже даже не скрывает что работает на паРашу...
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А хто з них це приховує? Янелох, богдан, єрмак, герус, оржель? Та кого не візьми, кожен відстоює інтереси кремля, і зливає, на його користь, інтереси України
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Так шо нам зелені опариши волали про те що не покарані вбивці Небесної Сотні? Це так ваша зелена мразь їх карає?
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А-ха) луценко був хрєновий. Ну жріть хорошу рябошапку...
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це зґвалтування після вбивства.
Причому всієї країни.
Росією всіх нас.
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"попросил прощения перед потерпевшими за действия государства. Это было достойно." - это 5 лет расследовать? У государства было "лицо,, которое считало это дело "делом чести".
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эй,вафельная бригада,а ну дружно про зраду
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Я перший раз чую, що зєбілів прозвали вафельною командою. Приймається.
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Заміна пркурорів - це хорошо чи погано??
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