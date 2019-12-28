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 Суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове и отпустил их под личное обязательство. ФОТО

Фрунзенский районный суд Харькова 28 декабря приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова - обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В то же время обвиняемым сменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней со дня его принятия.

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Перед началом суда была информация, что здание заминировано, пишет АТН.

Потом дверь открыли, и всех пропускали через металлодетектор, однако началась давка, и поэтому многие СМИ не попали в зал.

Также перед заседанием возле суда активисты устроили пикет против обмена обвиняемых.

Активисты перед началом суда развернули баннер, где было написано: "Обмен террористов - позор Зеленского".

Суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове и отпустил их под личное обязательство 01

Полицейские закрыли дверь в зал судебного заседания, где коллегия судей зачитывала приговор.

Приговор огласили без прессы и обвиняемых. Они в СИЗО и слушали его в режиме видеоконференции.

Напомним, 22 февраля 2015 г. возле Дворца спорта в Харькове во время проведения торжественного шествия по случаю годовщины победы Революции Достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли четверо и ранены девять человек.

В результате взрыва на месте погибли харьковский активист Евромайдана Игорь Толмачев, подполковник милиции Вадим Рыбальченко. На следующий день скончался 15-летний Даниил Дидик, который в результате взрыва получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Убийц детей не меняем": активисты требуют не обменивать фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове. ФОТОрепортаж

24 февраля умер еще один ранен в результате взрыва - 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук.

26 февраля 2015 г. сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковщины - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Всем трем объявили подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). 22 апреля 2015 г. обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.

Источник: https://censor.net.ua/p3167782
 
 
 Топ комментарии
 
думал меня в 57 лет ЮРИСТА АДВОКАТА в системе правас 1981 года чем то уже нельзя удимвить НЕТ ЕВРЕЙСКАЯ ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ ТАКИ УДИВИЛА..... вот теперь никогда не спрашивайте что такое было в октябре 1917 года в Петрограде Российская Империя когдабольшевики евреи и кацапы задурманив народ Квартальным Лениным совершили переворот в мире.... сегодня реинкарнация в Украине Ленина в образе Бубочки ЗЕ только выбракованный экземплярчик....
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Зекоманда больше не маскируется под "украинцев".
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Они уже убежали. Вернее - зеля их отпустил.
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"фрунзенский" "суд" это как даже не знаю что.

в совке "правосудие" было прям вершина гуманности можно подумать и назвать суд так.
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Преступник преступнику рознь. Тех кто замешан на массовых убийствах украинцев думаю нет.
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Сепаров отпускаю
Патриотов сажаю

Шарию угождаю

Задания ***** выполняю
Суд засудив до довічного ув'язнення обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в Харкові й відпустив їх під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 6931
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какой долбаный вонючий зеленый ужас - ето уже не писюгалово в глаза - ето уже тупо насрали.....
я вообще на украинском форруме?
де достоинство?
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эти отпущенцы станут самыми верными кадыр-овцами хйла..
зебилы, вы сделали это вместе со своей Бусинкой Вошьдьом..
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Зе-худоба, кров вбитих патріотів і на ваших руках..
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Уж на что я терпелив, но это КАК? Осудили на пожизненное - и отпустили под "личное обязательство"??? Ну объясните мне, бестолковому, новые веянья в отечественной юриспруденции, самому не осилить!
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Ше прі Ющенко тримав в руках газету, одеську, "З рук в рукі" і прочитав таку об*яву= Фірма найме юрістів, добродіям з діпломом ківалова прохання не звертатися! Думаю що цю газету мінюст не бачив...
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вы меня пугаете, хлопцы...

с такими закидняками - будете под русней раньше чем завтра проснетесь...
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Клим Чугункин,25 лет каторги условно.
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Жодного, ЖОДНОГО! дня без пердімонокля.
І добре, якщо одного.
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Эти судьи ещё при януковоще и парашенко прцювалы, от и результ предсказуемый(
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Їм доведеться ще відпрацьовувати перед ФСБ Росії своє звільнення.
І вони повернуться. Обов'язково повернуться!!!
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