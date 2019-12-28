 Суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове и отпустил их под личное обязательство. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
В то же время обвиняемым сменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней со дня его принятия.
Перед началом суда была информация, что здание заминировано, пишет АТН.
Потом дверь открыли, и всех пропускали через металлодетектор, однако началась давка, и поэтому многие СМИ не попали в зал.
Также перед заседанием возле суда активисты устроили пикет против обмена обвиняемых.
Активисты перед началом суда развернули баннер, где было написано: "Обмен террористов - позор Зеленского".
Полицейские закрыли дверь в зал судебного заседания, где коллегия судей зачитывала приговор.
Приговор огласили без прессы и обвиняемых. Они в СИЗО и слушали его в режиме видеоконференции.
Напомним, 22 февраля 2015 г. возле Дворца спорта в Харькове во время проведения торжественного шествия по случаю годовщины победы Революции Достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли четверо и ранены девять человек.
В результате взрыва на месте погибли харьковский активист Евромайдана Игорь Толмачев, подполковник милиции Вадим Рыбальченко. На следующий день скончался 15-летний Даниил Дидик, который в результате взрыва получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.
24 февраля умер еще один ранен в результате взрыва - 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук.
26 февраля 2015 г. сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковщины - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Всем трем объявили подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). 22 апреля 2015 г. обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.
в совке "правосудие" было прям вершина гуманности можно подумать и назвать суд так.
Патриотов сажаю
Шарию угождаю
Задания ***** выполняю
я вообще на украинском форруме?
де достоинство?
зебилы, вы сделали это вместе со своей Бусинкой Вошьдьом..
с такими закидняками - будете под русней раньше чем завтра проснетесь...
І добре, якщо одного.
І вони повернуться. Обов'язково повернуться!!!