 Суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове и отпустил их под личное обязательство. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В то же время обвиняемым сменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней со дня его принятия.

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Перед началом суда была информация, что здание заминировано, пишет АТН.

Потом дверь открыли, и всех пропускали через металлодетектор, однако началась давка, и поэтому многие СМИ не попали в зал.

Также перед заседанием возле суда активисты устроили пикет против обмена обвиняемых.

Активисты перед началом суда развернули баннер, где было написано: "Обмен террористов - позор Зеленского".

Полицейские закрыли дверь в зал судебного заседания, где коллегия судей зачитывала приговор.

Приговор огласили без прессы и обвиняемых. Они в СИЗО и слушали его в режиме видеоконференции.

Напомним, 22 февраля 2015 г. возле Дворца спорта в Харькове во время проведения торжественного шествия по случаю годовщины победы Революции Достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли четверо и ранены девять человек.

В результате взрыва на месте погибли харьковский активист Евромайдана Игорь Толмачев, подполковник милиции Вадим Рыбальченко. На следующий день скончался 15-летний Даниил Дидик, который в результате взрыва получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.

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24 февраля умер еще один ранен в результате взрыва - 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук.

26 февраля 2015 г. сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковщины - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Всем трем объявили подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). 22 апреля 2015 г. обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.