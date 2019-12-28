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 Родственники Героев Небесной Сотни требуют от Рябошапки объяснений из-за изменения прокуроров по делу. ДОКУМЕНТ

Вчера ночью, 27 декабря, к зданию Генеральной прокуратуры Украины пришли члены семей Героев Небесной Сотни и передали обращение к руководству Генпрокуратуры с требованием объяснить причину изменения прокуроров по делу о расстрелах на Институтской в феврале 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Так, в Генпрокуратуру пришли член ОО "Семья Героев Небесной Сотни", сын убитого Владимир Бондарчук, раненый на Институтской 20 февраля 2014 года Святослав Колесников и защитники потерпевших Елена Сторожук, Евгения Закревская, Павел Дикань.

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Родственники Героев Небесной Сотни требуют от Рябошапки объяснений из-за изменения прокуроров по делу 01
Родственники Героев Небесной Сотни требуют от Рябошапки объяснений из-за изменения прокуроров по делу 02
Родственники Героев Небесной Сотни требуют от Рябошапки объяснений из-за изменения прокуроров по делу 03

Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

В пятницу, 27 декабря суд рассматривает апелляцию на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле. Суд вынес решение оставить в процессе обе группы адвокатов до тех пор, пока Генпрокуратура не определится, какая из групп должна представлять позицию государственного обвинения.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения назвала попытку замены группы прокуроров "очень странной". "Это исключительно для обмена", - сказала она.

Защита потерпевших обвинила судью Василевскую в предвзятости и заявила ей отвод, но коллегия судей не удовлетворила это ходатайство.

Рассмотрение апелляции на содержание бывших бойцов "Беркута" под стражей продолжится завтра, в субботу, 28 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/p3167772
 
 
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Сочувствую родственникам, но почему они ничего не требуют от Махницкого, Шокина, Луценко?
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Просто в предыдущие пять лет им никто не платил за поиск зрады. А так, спустя фактически уже шесть лет с момента не расследованых убийств, хоть что то...
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Тобто ти гидота стверджуєш, що рідні отримали гроші і пішли відстоювати правду..гнида зебільна
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Ручного прокурорва зеленського в тюрму !
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Ага. В тюрьму на допрос Порошенко по делу расстрелов на майдане в 2014 году.
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Да Порох вообще после этого ещё и войну против мирного Донбасса начал!
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Тебе "чё там у хохлов?" спать спокойно не дает?
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Пусть родственники погибших Героев, встретятся с родственниками пленных Героев и разбираться что для них важнее.
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А причём здесь смена прокуроров, которым по новой придётся (что вряд ли) изучать более 20-ти томов дела?
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Да все при том, что практически шесть лет, а кроме пары-тройки рядовых стрелочников в тюрьме, результатов ноль.
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Та да, весна прийде - саджати будемо! Родственники Героев Небесной Сотни требуют от Рябошапки объяснений из-за изменения прокуроров по делу - Цензор.НЕТ 8196 Родственники Героев Небесной Сотни требуют от Рябошапки объяснений из-за изменения прокуроров по делу - Цензор.НЕТ 490
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при том что луценковские прокуроры пять лет нихрена не делали
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Для этого ты предлагаешь родственникам встретится?
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потому что подозреваемых будут скорее всего менять
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вот интерестно, те кто был на Майдане во время убийства Небесной сотни, и в мае проголосовавшие за зельцмана, вы нормально сейчас спите?! вас совесть не мучает, что вы на избирательных участках потоптались по могилах ваших побратимов?!
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за 5 лет можно было найти кого угодно, на всех фото есть эти преступники. ВСЕ развалили!
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а не проще было отметелить ту рябошапку, а не спрашивать?
ответа все равно ж не будет - внятного..
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Родственники героев требуют, друзья героев готовятся, те кто не осмелился или удержался стать Героем в 14-м уже не сомневаются, ветераны ждут когда нужно буедт доставать АК и РПГ из схоронов,, все идет так и должно быть: Революция-Реванш-Революция
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остановить эту кровавую логику может только один человек - Владимир Зеленский, но для этого нужно стать из Артиста Президентом. Верю что шанс у него есть, но к сожалению, вряд ли он решится.
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Указивка такая получена в Париже; что тут непонятного ?
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Небесная сотня в лице белоруса Жизневского и арменина Нигояна напала на рюсскае быдло Путлера в лице Януковича? какой ужас для Украины.........
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