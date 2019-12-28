 Родственники Героев Небесной Сотни требуют от Рябошапки объяснений из-за изменения прокуроров по делу. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Так, в Генпрокуратуру пришли член ОО "Семья Героев Небесной Сотни", сын убитого Владимир Бондарчук, раненый на Институтской 20 февраля 2014 года Святослав Колесников и защитники потерпевших Елена Сторожук, Евгения Закревская, Павел Дикань.

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Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

В пятницу, 27 декабря суд рассматривает апелляцию на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле. Суд вынес решение оставить в процессе обе группы адвокатов до тех пор, пока Генпрокуратура не определится, какая из групп должна представлять позицию государственного обвинения.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения назвала попытку замены группы прокуроров "очень странной". "Это исключительно для обмена", - сказала она.

Защита потерпевших обвинила судью Василевскую в предвзятости и заявила ей отвод, но коллегия судей не удовлетворила это ходатайство.

Рассмотрение апелляции на содержание бывших бойцов "Беркута" под стражей продолжится завтра, в субботу, 28 декабря.