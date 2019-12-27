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 ВСУ получили очередную партию бронированных медицинских машин. ФОТО

Научно-производственная компания "ВК Система" подготовила очередную партию бронированных медицинских машин на базе МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный) для Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает профильное интернет-издание "Украинская милитаристский портал".

"Производство медицинских МТ-ЛБ-С происходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 гг. В кормовой части машины установлена лебедка с электроприводом, тросом которой можно извлекать раненых или пострадавших из труднодоступных зон или тех, которые под огнем", - говорится в заметке.

Также, согласно сообщению, увеличенная высота десантного отсека обеспечивает размещение в машине раненых на носилках в два яруса.

Машина создана на базе МТ-ЛБ в 2014-2015 годах. По информации издания, в течение 2016-2017 гг было закуплено 30 единиц МТ-ЛБ-С, в целом же контрактом предусмотрено приобретение для нужд ВСУ 120 медицинских машин.

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ВСУ получили очередную партию бронированных медицинских машин 01
ВСУ получили очередную партию бронированных медицинских машин 02

Источник: https://censor.net.ua/p3167747
 
   
 Топ комментарии
 
я эти "рабочие лошадки" (Богдан/медичка) каждый день вижу в Харькове.. особенно ночью на окружной их видно по мигалкам, когда они возвращаются в Харьков с раненными..
Эти машины приносят пользу Армии и раненным.. а какую пользу принес коммент Александр Глазков 5ddb0e8d и твой?!.. и про какого "божка" ты хотел со мной поговорить?!
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"русский мир" это форма морального скотства, циничной лжи, агресивного мракобесия и русскоязычной челюсти с врожденной задержкой в развитии!
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Производство медицинских МТ-ЛБ-С
происходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 гг.
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МТ-ЛБ Мотолыга)
многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный,
советская боевая машина,года выпуска-1964 ....

ps-да уж...
Источник: https://censor.net.ua/p3167747
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Поляки давно модернізували МТЛБ, додали ще один каток і збільшили заброневий простір і давно вже роблять ці машини з більш потужними двигунами та в рази більшим кузовом!
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Это те которые в Индии закупили как почти новые, которые Индия по цене металлолома в Бангладеш закупила. ЗСУ отримали чергову партію броньованих медичних машин - Цензор.НЕТ 893
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«Аваков прости меня! Я погорячился, МВД сработало идеально»
https://youtu.be/9__ewVEmkGY
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А как же Пэцины медицинские будки-Богдан за 1,5 млн гривен на базе китайского внедорожника?Уже списаны в "утиль"?
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я эти "рабочие лошадки" (Богдан/медичка) каждый день вижу в Харькове.. особенно ночью на окружной их видно по мигалкам, когда они возвращаются в Харьков с раненными..
Эти машины приносят пользу Армии и раненным.. а какую пользу принес коммент Александр Глазков 5ddb0e8d и твой?!.. и про какого "божка" ты хотел со мной поговорить?!
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Ну хорошо хоть ездят.Полтора ляма все таки за них отвалили.
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А что не так с моим вопросом про медицинские богданы?Мой знакомый,медик в армии по контракту служит.Сталкивался с этой колымагой по работе.Ну, отзывы у него от твоих восторженных сильно отличаются.Проходимость по бездорожью -хреновая,и трясет как в телеге 18 века.Разговор правда был больше года назад.Вот и спрашивал,может,что изменилось?А увидел автопортрет с какашкой.
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или соврал твой знакомый, или прочитал фейк из интернетов, и повторил его тебе..
- если катался когда-нибудь на пикапе "митсубиси л200", на пикапе "Ниссан Навара" и на "Богдане" (а у меня опыт вождения все трех пикапов), то должен знать: у пикапов задние пружинные рессоры, влияют на комфорт езды (только тогда, когда кузов пустой), а у Богдана с зади стоит будка(медичный отсек) более 150 кг, поэтому "трясти как в телеге), в принципе не может.. это очень влияет на комфорт..
к тому же, рессоры у Богдана усиленные, потому что опыт эксплуатации в 15-16 году, подсказал технические решения..
ЗЫ. мой знакомы мл. сержант (доброволец и харьковчанин), служил на "Богдане/Медичке" и отзывается о ней хорошо (не супер-пупер, и не гавно, а именно хорошо (твердая четверка), хотя ему приходилось ездить на волонтерских мерседесах/медичках, то по комфорту, он им отдавал "пять балов", но проходимость в грязи у Богдана "пятерка"..
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Война-дело прибыльное!
Кто Войной командует,тот и решает-каким ручьем бабки к нему текут...
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Дурбелик, у них вообще разный функционал...
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Боюсь тебя рсстроить, но эти тоже ещё дело рук ПеЦиных!
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Поц кацапський, якщо моску нема то до тебе не доходить термін життя автівки Швидкої допомоги на передку. Іноді один день. У кращому випадку кілька місяців. Інфа безпосередньо від інсайдера, парамедика з Донбасу, члена offroad-клубу.
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"русский мир" это форма морального скотства, циничной лжи, агресивного мракобесия и русскоязычной челюсти с врожденной задержкой в развитии!
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Ты себя тоже к русскому миру причисляешь?
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нет конечно!.. я презираю "русский мир"! .. я же порохобот-бандеровец!
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Из вашей палаты никто никому ничего не должен...
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Мародерская инерция,хочу посмотреть чего зе на военном поприще заготовил нам
??
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Гарно було б, якщо ще була можливість щось з верху навісити, якісь кацаподробилки...
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Гарно буде тоді-коли ти будеш, не патякати-а на фронті воювати
А так,ти "герой"- дивана та унітазу.....
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рупор з українською мовою, козломорді жахатись будуть як чорт ладену)
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козомордый подгорел ВСУ получили очередную партию бронированных медицинских машин - Цензор.НЕТ 510

Ольгино ау, на профпригодность проверять надо ВСУ получили очередную партию бронированных медицинских машин - Цензор.НЕТ 488
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Совочок, досить квилить за изыг, згадай краще про ковбасу 2-20...
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видимо в Кремлёвских болотах, приняли решение о начале новой компании по "обандеривании Зеленского".. и этот уродец Юрий c995b9bd - первый рускагАварящий снегирь, который начал писать "о режиме Зеленского".. видимо, нас ждет резкая конфронтация с Рашкой в ближайшее время и горячая фаза войны на Донбассе..
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ЗСУ отримали чергову партію броньованих медичних машин - Цензор.НЕТ 1068

- я сама с дамбаца...местная...я спросила у солдатика ВСУ - Почему русскоязычные должны идти на войну и защищать этот режим, если он запрещает им разговаривать на родном языке? Пусть украиномовни западенцы идут и воюют.... а он смотрит на меня.. глазами хлопает... а потом тихо так... на чисто русском и говорит - ........!!! (шо в перекладі - ну нащо ж ви кажете неправду!)))))
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Что-то дохрена ватнорылых пасется на цензоре..
Такая же хрень была с "Корреспондент" до 2014 года.
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мотолыга старая как ...... , ну короче старая , внутри дизайн кочерги, броня дохлая , днище тож не очень , но проходимость очень неплохая
ее че в серийное производство поставили ? а двигун чей ?
в целом не плохо , но хотелось бы поновей , получше
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То що броньовані то класно, а те що такі невисокі то не дуже гарно, американський "Бредлі" по комфорту буде поякісніше. Чим в Україні займаються конструкторські бюро незрозуміло.
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