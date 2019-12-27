 "Опель" столкнулся с маршруткой в Днепропетровской области: девушка-водитель и пассажирка легковушки погибли на месте. ФОТО

ДТП произошло на трассе между между с. Свободное и г. Новомосковск. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Опель" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом. На момент ДТП в салоне автобуса, который двигался по маршруту Казначеевка - Новомосковск, находилось 10 пассажиров и водитель", - сказано в сообщении полиции.

25-летняя водитель легковушки и ее 23-летняя пассажирка погибли на месте. 14-летняя девушка, ехавшая в автобусе госпитализирована с легкими травмами.

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"Сведения по данному факту будут внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - отметили в полиции.



