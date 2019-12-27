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 "Опель" столкнулся с маршруткой в Днепропетровской области: девушка-водитель и пассажирка легковушки погибли на месте. ФОТО

14-летняя пассажирка маршрутки - в больнице с легкими травмами. Столкновение произошло из-за того, что девушка за рулем "Опеля" выехала на встречную полосу.

ДТП произошло на трассе между между с. Свободное и г. Новомосковск. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Опель" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом. На момент ДТП в салоне автобуса, который двигался по маршруту Казначеевка - Новомосковск, находилось 10 пассажиров и водитель", - сказано в сообщении полиции.

25-летняя водитель легковушки и ее 23-летняя пассажирка погибли на месте. 14-летняя девушка, ехавшая в автобусе госпитализирована с легкими травмами.

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"Сведения по данному факту будут внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - отметили в полиции.

Опель столкнулся с маршруткой в Днепропетровской области: девушка-водитель и пассажирка легковушки погибли на месте 01
Опель столкнулся с маршруткой в Днепропетровской области: девушка-водитель и пассажирка легковушки погибли на месте 02

Источник: https://censor.net.ua/p3167740
 
 
 Топ комментарии
 
С какой же скоростью она катила???? Так размазать авто.....
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С какой же скоростью она катила???? Так размазать авто.....
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при "встречке" скорости автомобилей суммируются.
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это реклама здравого смысла за рулем.
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Бус конечно по сравнению с легковушкой вообще целый остался...
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Возомнила себя королевой дорог, перед которой все должны разбегаться? Одна такая дура неслась по улице на пешеходный переход с людьми. Правда успела остановиться, но высунувшись окно, начала орать на людей - Вы что, не видите, что Я еду!?
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какая прелесть!!!!!! аж целых два часа не было подобных новостей. ну не верилось, что не порадуют глаз сегодня!!! ну красавы!!!
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Не хочу говорить плохого про погибших, но в 90% правильная поговорка:
Машину купили,
Права купили
Ездить не купили - не продается.
К сожалению, Зайцевых на дорогах Украины больше чем достаточно
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