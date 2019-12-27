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 Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы. ФОТОрепортаж

По Шулявскому путепроводу пустили восемь 30-тонных МАЗов. Пока по мосту проезжали грузовики, внизу стояли мэр Киева Кличко и возводившие мост строители.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу городского главы Киева.

"Согласно проектной документации, есть перечень норм и стандартов, которым должны соответствовать технические характеристики нового моста. Для того, чтобы проверить соответствие заявленных характеристик конструкции - его нагрузили. Проверка состоялась в два этапа - этап динамической нагрузки и этап статической нагрузки", - пояснил Кличко.

Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы 01Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы 02Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы 03Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы 04

На этапе динамической нагрузки по мосту одновременно с разной скоростью ездили 8 МАЗов с балластом. Вес каждого грузовика - 30 тонн. То есть, мост находился под весом 240 тонн.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Новый Шулявский мост начали асфальтировать. ВИДЕО

Во время нагрузок эксперты при помощи специального оборудования собрали информацию о состоянии моста. Они проанализируют ее и сравнят с заявленными характеристиками.

Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы 05Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы 06

"При условии соответствия всех норм и требований в соответствии с выводами экспертов уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту - движение автотранспорта с улицы Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни", - сказал Кличко.

Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы 07

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ расследует возможную коррупцию при строительстве Шулявского моста, письмо о Кличко направили в НАПК. ДОКУМЕНТ

Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы 08

Источник: https://censor.net.ua/p3167682
 
   
 Топ комментарии
 
кто-то промычит "дешевый пиар",

а я скажу: КЛЫЧКО-ЧЕМПИОН !
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Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы - Цензор.НЕТ 95 Молодець, Виталій Володимирович
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Виталя молоток, Hammer, прошу пана
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Кличку не страшно. Якби міст впав, то він розбився би об його голову.
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вот что значит иметь голову, в отличие от тебя Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы - Цензор.НЕТ 8148
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Тем более такую голову могут иметь не все. Точнее, не только лишь все, мало кто может во всех вчерашних и завтрашних днях иметь такую голову, чтобы об неё разбился мост, по которму ездят самосвалы со скоростью 50 км - это 2 часа, если уж так ребром ставить вопрос, что якобы там голова.
...
Окрім жартів, Кличко респект!
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отстал ЗЕбеня от шапито и заблудился в Киеве Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы - Цензор.НЕТ 2791
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А на 95 квартал теперь не могут все билеты продать -только половину выкупают, причем по
всей Украине, кроме Западной -туда организаторы вообще их боятся звать
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значит ЗЕбеня пойдет на второй срок!

"гадский" папа так и сказал: "Ему харчеваться надо, если Квартал пропадет"
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почему надо обгадить хорошее ,каким бы для кого Педалик не был ,в данном случае молодец , респект ему за хорошее дело
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кто-то промычит "дешевый пиар",

а я скажу: КЛЫЧКО-ЧЕМПИОН !
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давай я тобі ще палець покажу, буде тєлєпєрєдача:
"ЗЕбеня гиготала" Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы - Цензор.НЕТ 6499
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Дратуті! Це чим би мені треба було впоротися, щоб поЗЕленіти?
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Тре' вже своїх знати. Я запам'ятав, наприклад.
Даю натяк: наша відмінність від кацапів - відсутність отого холопськи сурйозного "паштительного благоговения" до влади. Тому ми можемо від душі посміятися з можновладців. А Віталя Кличко давно відомий як лулзогенератор Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы - Цензор.НЕТ 5185
(що не суперечить тому факту, що взагалі-то йому респект)
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какой "успех",починили старый мост))))...В развитых странах в таких городах как Киев принято многоуровневые развязки строить.
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а вот взяли и починили, в то время когда один кандидат в мэры - Ткаченко, хуторок на Трухановом будует, а второй - Гордон волшебными прирамидками народ разводит
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И на кой ляд там многоуровневая развязка? Да и мост не починили, а построили новый, но вам с московии виднее
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хм...я чет пропустила??? Эт когда Одесса московией стала??
ущербный, развязки строят в цивилизованных странах)))
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недоношенная, развязки строят не в цивилизованных странах, а там где это целесообразно и необходимо.
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Если бы не наш лидер...вселенского масштаба...бубочка наш драгоценный....этого бы никогда не случилось...
Ведь при Поршенко такого не было...😁
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Боти харош статись. Зробили міст і добре, киянам і гостям зручніше буде.
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Как Кличко мог стоять под мостом, который он украл?Это какая-то ЗРАДА
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Клычко только и делает, что мосты ворует Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы - Цензор.НЕТ 7154
это уже второй, как минимум, первый на Владимирской горке
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Построили и хорошо.
Хорошо когда строят мосты.
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Не знаю, но я бы в жизни, на месте киевлян, не променяла Кличко на унылое ушлое говно, которое хотят подсунуть зебанаты...
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До речі, так, для довідки, міст мали здати ще до Євро-2012...І проспект Перемоги мали відремонтувати до Євро-2012... Але Космос із Жоповим бабки розікрали і нічого з цього зроблено не було... Добре, що зараз і проспект Перемоги відремонтували, і міст побудували.

Я не те, щоб фанат Кличка, але давайте будемо справедливі - поо Шулявському мосту якраз треба більше попередників критикувати.
До речі, міст на Троєщину теж мали відкрити до 2012 року і поки був Омеля, його нормально будували. А потім прийшов Космос, а за ним - Жопов...
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