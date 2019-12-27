 Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу городского главы Киева.
"Согласно проектной документации, есть перечень норм и стандартов, которым должны соответствовать технические характеристики нового моста. Для того, чтобы проверить соответствие заявленных характеристик конструкции - его нагрузили. Проверка состоялась в два этапа - этап динамической нагрузки и этап статической нагрузки", - пояснил Кличко.
На этапе динамической нагрузки по мосту одновременно с разной скоростью ездили 8 МАЗов с балластом. Вес каждого грузовика - 30 тонн. То есть, мост находился под весом 240 тонн.
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Во время нагрузок эксперты при помощи специального оборудования собрали информацию о состоянии моста. Они проанализируют ее и сравнят с заявленными характеристиками.
"При условии соответствия всех норм и требований в соответствии с выводами экспертов уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту - движение автотранспорта с улицы Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни", - сказал Кличко.
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Окрім жартів, Кличко респект!
всей Украине, кроме Западной -туда организаторы вообще их боятся звать
"гадский" папа так и сказал: "Ему харчеваться надо, если Квартал пропадет"
а я скажу: КЛЫЧКО-ЧЕМПИОН !
"ЗЕбеня гиготала"
пиЗЕленутим !
Даю натяк: наша відмінність від кацапів - відсутність отого холопськи сурйозного "паштительного благоговения" до влади. Тому ми можемо від душі посміятися з можновладців. А Віталя Кличко давно відомий як лулзогенератор
(що не суперечить тому факту, що взагалі-то йому респект)
ущербный, развязки строят в цивилизованных странах)))
Ведь при Поршенко такого не было...😁
это уже второй, как минимум, первый на Владимирской горке
Хорошо когда строят мосты.
Я не те, щоб фанат Кличка, але давайте будемо справедливі - поо Шулявському мосту якраз треба більше попередників критикувати.
До речі, міст на Троєщину теж мали відкрити до 2012 року і поки був Омеля, його нормально будували. А потім прийшов Космос, а за ним - Жопов...