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 Харьковчанин продавал по $3000 базы таможни, - киберполиция. ФОТО

Киберполиция провела обыск в квартире 35-летнего жителя Харькова. По версии следствия, он продавал на хакерских форумах базы данных таможни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент киберполиции Украины.

"Мужчина был участником тематических хакерских форумов. Обычно клиенты делали заказ на покупку актуальной информации о пересечении таможенной границы Украины как физическими, так и юридическими лицами, а также товарами и грузами. Стоимость одной такой информации стоила 3000 долларов США", - сказано в сообщении.

Харьковчанин продавал по $3000 базы таможни, - киберполиция 01

Все расчеты злоумышленник проводил в криптовалюте, а с заказчиками общался через засекреченные каналы мессенджеров.

В доме у мужчины изъяли ноутбук и флешку, их отправили на экспертизу. Сейчас полиция выясняет, откуда мужчина получал информацию для продажи.

Производство ведут по по ст. 361-2, харьковчанину грозит до 2 лет за решеткой.

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Харьковчанин продавал по $3000 базы таможни, - киберполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3167659
 
 
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И это только начало, через год страна в смартфоне, права, паспорта, банковские все дела, больница, визиты ваши во все учреждения...или ыласть вас котролирует, или мошенники обирают. Третьего не дано.
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Ну, и кто там говорил, мол украинцы недостаточно компьютерно грамотны?))(
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