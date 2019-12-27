 Новогоднее поздравление, штаб для борьбы с падением, подарок для кремля. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Всім дуже дякую у Новом году!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Работаем над предложением запретить ввоз секонд-хенда в Украину, - замминистра соцполитики Коваль
Читайте на "Цензор.НЕТ": Через год украинцы будут ездить по стране со смартфоном и без единого документа, - Федоров
Тихо, граждане! Чапай думать будет...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин создал штаб для борьбы с падением промышленности, - Милованов
И много еще всякого разного...
...есть и для кремля подарочек....
ЗЕ!ускорение
Думай-те!
#крым-лаг, первый #этап...
Чотири помилки
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