EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  842  4
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4123) Крым (22218) Россия (74659) санкции (7565) фотожаба (9682) Яременко Богдан (92) Милованов Тимофей (117) Гончарук_Алексей (427)

 Новогоднее поздравление, штаб для борьбы с падением, подарок для кремля. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Новогоднее поздравление, штаб для борьбы с падением, подарок для кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Всім дуже дякую у Новом году!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работаем над предложением запретить ввоз секонд-хенда в Украину, - замминистра соцполитики Коваль

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через год украинцы будут ездить по стране со смартфоном и без единого документа, - Федоров

Новогоднее поздравление, штаб для борьбы с падением, подарок для кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Тихо, граждане! Чапай думать будет...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин создал штаб для борьбы с падением промышленности, - Милованов

Новогоднее поздравление, штаб для борьбы с падением, подарок для кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

И много еще всякого разного...

Новогоднее поздравление, штаб для борьбы с падением, подарок для кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

...есть и для кремля подарочек....

Новогоднее поздравление, штаб для борьбы с падением, подарок для кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

ЗЕ!ускорение

Новогоднее поздравление, штаб для борьбы с падением, подарок для кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Думай-те!

Новогоднее поздравление, штаб для борьбы с падением, подарок для кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

#крым-лаг, первый #этап...

Новогоднее поздравление, штаб для борьбы с падением, подарок для кремля. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Чотири помилки

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3167658
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а весною картинки, де порівнювався найвеличніший лідер з його колегою Кермітом, банили Новогоднее поздравление, штаб для борьбы с падением, подарок для кремля. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7244
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх