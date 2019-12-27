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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 НАБУ и СБУ проводят обыски в Администрации морских портов Украины. ФОТОрепортаж

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины", его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Следственные действия санкционированы. Осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании", - сообщается на странице НАБУ в соцсети Facebook.

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Как отмечается в сообщении, предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весной 2019 года по материалам СБУ.

НАБУ и СБУ проводят обыски в Администрации морских портов Украины 01
НАБУ и СБУ проводят обыски в Администрации морских портов Украины 02
НАБУ и СБУ проводят обыски в Администрации морских портов Украины 03

Источник: https://censor.net.ua/p3167640
 
 
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Увага!
Очікується масовий викид сірководню!
Будьте обережні!
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Правильно так их! В этой мутной конторе которая до конца так и не понятно чем занимается, исчезают в никуда колоссальные деньги! Эту администрацию создали при Овоще, а раньше ее вообще не было и прекрасно обходились без нее!
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