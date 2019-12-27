 НАБУ и СБУ проводят обыски в Администрации морских портов Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Следственные действия санкционированы. Осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании", - сообщается на странице НАБУ в соцсети Facebook.

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Как отмечается в сообщении, предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весной 2019 года по материалам СБУ.





