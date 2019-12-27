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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Прокуроры и адвокаты потерпевших просят перенести рассмотрение апелляции на арест экс-беркутовцев. ФОТОрепортаж

Представители прокуратуры и потерпевших ходатайствуют перед судом о переносе рассмотрения апелляций обвиняемых экс-беркутовцев

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В апелляционный суд не привезли экс-беркутовца Александра Маринченко, который находится под круглосуточным домашним арестом. По мнению прокуроров, рассматривать апелляции в отсутствие подозреваемого - нарушение его прав, и заседание нужно перенести.

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Также прокуроры отмечают, что о том, что рассмотрение состоится сегодня, узнали вчера поздно вечером.

Они не успели изучить материалы жалоб.

Той же позиции придерживаются и адвокаты потерпевших Елена Сторожук и Евгения Закревская, они просят время на ознакомление с апелляционными жалобами. Закревская также подчеркнула, что потерпевших своевременно не предупредили о рассмотрении дела, и далеко не все смогли приехать.

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Защита экс-беркутовцев считает возможным провести заседание без подозреваемого.

Прокуроры и адвокаты потерпевших просят перенести рассмотрение апелляции на арест экс-беркутовцев 01
Прокуроры и адвокаты потерпевших просят перенести рассмотрение апелляции на арест экс-беркутовцев 02
Прокуроры и адвокаты потерпевших просят перенести рассмотрение апелляции на арест экс-беркутовцев 03
Прокуроры и адвокаты потерпевших просят перенести рассмотрение апелляции на арест экс-беркутовцев 04
Прокуроры и адвокаты потерпевших просят перенести рассмотрение апелляции на арест экс-беркутовцев 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/p3167619
 
 
 Топ комментарии
 
Жаль конечно, что то животное с аквафрешем и весь питомник петушиной беркутни не выжгли до последней твари в 2014...
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Не до коптили этих пи...ов в 2014!
Вот потому и расспускают они перья...
На расие такие кадры нужны.
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А почему у этого чучела погон то-ли рашистский, то-ли лугандонский?
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Чудесно, "вчера вечером сообщили об апелляции"!!!
Сдается, уже допестелись, осталось только оформить "вольную"...
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Жаль конечно, что то животное с аквафрешем и весь питомник петушиной беркутни не выжгли до последней твари в 2014...
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А шо за власовская тряпка на плече у этого ПЕТУХАРЫ?)))
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Не до коптили этих пи...ов в 2014!
Вот потому и расспускают они перья...
На расие такие кадры нужны.
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А что ДНР признала, что это их бойцы в форме Беркутовцев расстреливали митингующих?
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А что чубарка просит своих которых в Крыму скрутили тоже под дап воевали?
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