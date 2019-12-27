EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1277  7
Материалы по теме:
Все про:вор в законе (217) задержание (5574) Интерпол (470) Нацполиция (10639) правоохранительные органы (744)

 Полицейские задержали на Херсонщине разыскиваемого Интерполом вора в законе из РФ. ФОТОрепортаж

Вчера в Новой Каховке сотрудники управления уголовного розыска областного главка полиции совместно с бойцами роты полиции особого назначения задержали 54-летнего гражданина, который находится в межгосударственном розыске. Также установлено, что задержанный "вором в законе".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Как рассказал начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин, оперативники уголовного розыска получили информацию, что на территории г. Новая Каховка скрывается человек, который объявлен в межгосударственный розыск.

Полицейские задержали на Херсонщине разыскиваемого Интерполом вора в законе из РФ 01

Вчера вечером полицейские задержали его в одном из развлекательных заведений города. Им оказался 54-летний гражданин России. Мужчина ранее судим, в 1997 году в г. Москва получил статус "вора в законе". В настоящее время он имеет запрет на въезд в Украину до января 2022 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция выдворила в Испанию вора в законе, гражданина РФ Батыра Бухарского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские задержали на Херсонщине разыскиваемого Интерполом вора в законе из РФ 02
Фото: сайт полиции

Сейчас устанавливается, каким путем и с какой целью разыскиваемый попал на территорию Херсонщины.

Также областным управлением миграционной службы в суд направлено ходатайство для решения вопроса о его помещения в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующей передачей стране-инициатору розыска.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За статус "вор в законе" 7-10 лет лишения свободы, за участие в сходке - от 3 до 5, - МВД подготовило законопроект о криминальных авторитетах. ВИДЕО

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении проект закона №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом", инициированный президентом Украины. Участие в разработке законопроекта приняли народные депутаты и специалисты Департамента стратегических расследований. "За" законопроект проголосовали 254 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/p3167605
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для початку було б непогано йому строк оформить,років з....надцять,та в камеру з півнями на місяць,а тоді і видати.
 показать весь комментарий
 
начальники колоний лично будут удовлетворять его желания и камера будет со всеми удобствами. К сожалению так у нас все работает
 показать весь комментарий
 
Также установлено, что задержанный "вором в законе".Источник: https://censor.net.ua/p3167605 Так, а кто все таки задержан вором в законе? Полицейские задержали на Херсонщине разыскиваемого Интерполом вора в законе из РФ - Цензор.НЕТ 9167
 показать весь комментарий
 
мухи на говно слетаються не так интенсивно как в Украину воры. может пора прислушаться к совету и опыту Саакашвили?????
 показать весь комментарий
 
 
як потрапив,автобусом з Криму приїхав ! ви ж самі спрощений режим вводили!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх