 Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры. ФОТОрепортаж

Об этом свидетельствуют итоги работы Департамента контрразведки за 2019 год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, к 12 годам заключения приговорен бывший сотрудник МВД Украины с Полтавщины, который передавал ФСБ РФ информацию о военных объектах, списках мобрезерва и данные о добровольцах и волонтерах региона.





А разоблаченный СБУ работник госконцерна "Укроборонпром", который собирал сведения о модернизации и боевых характеристиках отечественных военных самолетов, получил 9 лет тюрьмы.





В целом же, в этом году по материалам контрразведки СБУ начаты 239 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Среди них:

- государственная измена (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) - 57;

- шпионаж (ст. 114 УК) - 7;

- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК) - 4;

- террористическая и диверсионная деятельность (ст.ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 УК) - 54.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вы разоблачаете предателей и военных преступников, не позволяете создать хаос, - Турчинов поздравил контрразведчиков с праздником

Также удалось предотвратить теракты в различных городах Украины. Например, к 10 годам лишения свободы приговорен диверсант, который по заданию так называемого "МГБ "ЛНР" готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине.

А бывший капитан милиции из Запорожья, который планировал взорвать многоэтажный жилой дом и железнодорожный переезд, получил 8 лет тюрьмы.





Проведет 5 лет за решеткой и террорист, который по заданию ФСБ планировал взрыв на Харьковводоканале.





Продолжается следствие по ряду других разоблаченных агентах спецслужб РФ и квазиреспублик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В условиях военной агрессии против Украины ваша работа крайне важна, - Баканов поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником

Продолжает СБУ разоблачать также шпионов, работающих под прикрытием дипломатических представительств - 6 человек стали в Украине персонами нон грата.

Так, во Львовской области разоблачили российского консула-советника, который собирал информацию о состоянии ВСУ и готовил представителей нацменьшинств для акций по дискредитации Украины на международной арене.

Важное направление работы контрразведки - защита военно-экономического и оборонного потенциала. За прошлый год в пределах контрразведывательного обеспечения военно-технического сотрудничества и экспортного контроля начато 51 уголовное производство, 22 человека осуждены за нарушение правил осуществления международных передач. Предотвращен незаконный вывоз товаров военного и двойного назначения на более 50 млн гривен.

Недавно СБУ блокировала попытку противоправного перемещения в ЕС двигателей, которые используются для комплектования боевых бронемашин, находящихся на вооружении ВСУ.







Также Служба предотвратила переправку за границу, в частности в РФ, комплектующих для военной авиации.





Кроме того, СБУ выявила и блокировала коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более $ 110 000 000. Благодаря деятельности контрразведки недопущено присвоение почти 750 млн гривен при выполнении государственного оборонного заказа.

Всего в 2019 году СБУ инициировала проведение 32 проверок деятельности субъектов предпринимательской деятельности, которые нарушили законодательство в этой сфере. Как следствие - в бюджет уплачены более 7 млн гривен штрафных санкций.

Напомним, что 27 декабря отмечается День контрразведки СБУ.