 Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры. ФОТОрепортаж

Об этом свидетельствуют итоги работы Департамента контрразведки за 2019 год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, к 12 годам заключения приговорен бывший сотрудник МВД Украины с Полтавщины, который передавал ФСБ РФ информацию о военных объектах, списках мобрезерва и данные о добровольцах и волонтерах региона.
А разоблаченный СБУ работник госконцерна "Укроборонпром", который собирал сведения о модернизации и боевых характеристиках отечественных военных самолетов, получил 9 лет тюрьмы.
В целом же, в этом году по материалам контрразведки СБУ начаты 239 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Среди них:
- государственная измена (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) - 57;
- шпионаж (ст. 114 УК) - 7;
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК) - 4;
- террористическая и диверсионная деятельность (ст.ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 УК) - 54.
Также удалось предотвратить теракты в различных городах Украины. Например, к 10 годам лишения свободы приговорен диверсант, который по заданию так называемого "МГБ "ЛНР" готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине.
А бывший капитан милиции из Запорожья, который планировал взорвать многоэтажный жилой дом и железнодорожный переезд, получил 8 лет тюрьмы.
Проведет 5 лет за решеткой и террорист, который по заданию ФСБ планировал взрыв на Харьковводоканале.
Продолжается следствие по ряду других разоблаченных агентах спецслужб РФ и квазиреспублик.
Продолжает СБУ разоблачать также шпионов, работающих под прикрытием дипломатических представительств - 6 человек стали в Украине персонами нон грата.
Так, во Львовской области разоблачили российского консула-советника, который собирал информацию о состоянии ВСУ и готовил представителей нацменьшинств для акций по дискредитации Украины на международной арене.
Важное направление работы контрразведки - защита военно-экономического и оборонного потенциала. За прошлый год в пределах контрразведывательного обеспечения военно-технического сотрудничества и экспортного контроля начато 51 уголовное производство, 22 человека осуждены за нарушение правил осуществления международных передач. Предотвращен незаконный вывоз товаров военного и двойного назначения на более 50 млн гривен.
Недавно СБУ блокировала попытку противоправного перемещения в ЕС двигателей, которые используются для комплектования боевых бронемашин, находящихся на вооружении ВСУ.
Также Служба предотвратила переправку за границу, в частности в РФ, комплектующих для военной авиации.
Кроме того, СБУ выявила и блокировала коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более $ 110 000 000. Благодаря деятельности контрразведки недопущено присвоение почти 750 млн гривен при выполнении государственного оборонного заказа.
Всего в 2019 году СБУ инициировала проведение 32 проверок деятельности субъектов предпринимательской деятельности, которые нарушили законодательство в этой сфере. Как следствие - в бюджет уплачены более 7 млн гривен штрафных санкций.
Напомним, что 27 декабря отмечается День контрразведки СБУ.
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Половина депутатов ОПЗЖ и СН-- предатели и МАРОДЕРЫ !. НАВЕРНИКА ЕСТЬ ТАКОВЫ и в других фракцыях...
непогано,але замало
открыто делопроизводство? номер?
\\\\\\\\\А бывший капитан милиции из Запорожья, который планировал взорвать многоэтажный жилой дом и железнодорожный переезд, получил 8 лет тюрьмы. Источник: https://censor.net.ua/p3167587\\\\\
публично сделайте? те-те-те?
чет мне кажется шо СБУ наша иногда.... фСБУ.
погончики новые, премии, стволки наградные... тьху.
"защищалки" бл
ахаха, эт уже не Грицак убийством Аркашки Бабченко, эт уже Бакланов с.... да ну его, клоунаду от "лейтенанта" то. да я капитан, контейнеровоза, если Бакланов - "лейтенант" то.