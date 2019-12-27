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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:контрразведка (197) СБУ (14196)

 Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры. ФОТОрепортаж

Благодаря деятельности контрразведки СБУ в прошлом году к различным срокам и видам наказания были осуждены 90 человек, в том числе 24 - за государственную измену, 35 - за террористическую деятельность.

Об этом свидетельствуют итоги работы Департамента контрразведки за 2019 год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, к 12 годам заключения приговорен бывший сотрудник МВД Украины с Полтавщины, который передавал ФСБ РФ информацию о военных объектах, списках мобрезерва и данные о добровольцах и волонтерах региона.

Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 01
Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 02

А разоблаченный СБУ работник госконцерна "Укроборонпром", который собирал сведения о модернизации и боевых характеристиках отечественных военных самолетов, получил 9 лет тюрьмы.

Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 03
Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 04

В целом же, в этом году по материалам контрразведки СБУ начаты 239 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Среди них:

- государственная измена (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) - 57;

- шпионаж (ст. 114 УК) - 7;

- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК) - 4;

- террористическая и диверсионная деятельность (ст.ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 УК) - 54.

Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 05

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вы разоблачаете предателей и военных преступников, не позволяете создать хаос, - Турчинов поздравил контрразведчиков с праздником

Также удалось предотвратить теракты в различных городах Украины. Например, к 10 годам лишения свободы приговорен диверсант, который по заданию так называемого "МГБ "ЛНР" готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине.

Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 06

А бывший капитан милиции из Запорожья, который планировал взорвать многоэтажный жилой дом и железнодорожный переезд, получил 8 лет тюрьмы.

Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 07
Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 08

Проведет 5 лет за решеткой и террорист, который по заданию ФСБ планировал взрыв на Харьковводоканале.

Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 09
Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 10

Продолжается следствие по ряду других разоблаченных агентах спецслужб РФ и квазиреспублик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В условиях военной агрессии против Украины ваша работа крайне важна, - Баканов поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником

Продолжает СБУ разоблачать также шпионов, работающих под прикрытием дипломатических представительств - 6 человек стали в Украине персонами нон грата.

Так, во Львовской области разоблачили российского консула-советника, который собирал информацию о состоянии ВСУ и готовил представителей нацменьшинств для акций по дискредитации Украины на международной арене.

Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 11

Важное направление работы контрразведки - защита военно-экономического и оборонного потенциала. За прошлый год в пределах контрразведывательного обеспечения военно-технического сотрудничества и экспортного контроля начато 51 уголовное производство, 22 человека осуждены за нарушение правил осуществления международных передач. Предотвращен незаконный вывоз товаров военного и двойного назначения на более 50 млн гривен.

Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 12

Недавно СБУ блокировала попытку противоправного перемещения в ЕС двигателей, которые используются для комплектования боевых бронемашин, находящихся на вооружении ВСУ.

Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 13
Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 14
Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 15

Также Служба предотвратила переправку за границу, в частности в РФ, комплектующих для военной авиации.

Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 16
Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 17

Кроме того, СБУ выявила и блокировала коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более $ 110 000 000. Благодаря деятельности контрразведки недопущено присвоение почти 750 млн гривен при выполнении государственного оборонного заказа.

Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры 18

Всего в 2019 году СБУ инициировала проведение 32 проверок деятельности субъектов предпринимательской деятельности, которые нарушили законодательство в этой сфере. Как следствие - в бюджет уплачены более 7 млн гривен штрафных санкций.

Напомним, что 27 декабря отмечается День контрразведки СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/p3167587
 
 
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Даю на ВОДКУ ..
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Половина депутатов ОПЗЖ и СН-- предатели и МАРОДЕРЫ !. НАВЕРНИКА ЕСТЬ ТАКОВЫ и в других фракцыях...
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На ВОДКУ - возьмут, при любых разкладах, но кроме тех железяк, что на фотах - больше ничем не разговеются.. Тут вон 20 лярдов стране - агрессору с барского плеча отвалили и - тишинаааа!
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Практически 100% ОПЗЖшников коллаборанты, никакой половиной там и не пахнет.
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Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 дел за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры. ФОТОрепортаж
непогано,але замало
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больше всего радует, что получили приговоры.
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Семь шпионов за год в стране в которой их пруд пруди, это конечно же достижение!
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Также удалось предотвратить теракты в различных городах Украины. Например, к 10 годам лишения свободы приговорен диверсант, который по заданию так называемого "МГБ "ЛНР" готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине. Источник: https://censor.net.ua/p3167587\\\\\\\\\\\\\\\

открыто делопроизводство? номер?

\\\\\\\\\А бывший капитан милиции из Запорожья, который планировал взорвать многоэтажный жилой дом и железнодорожный переезд, получил 8 лет тюрьмы. Источник: https://censor.net.ua/p3167587\\\\\

публично сделайте? те-те-те?

чет мне кажется шо СБУ наша иногда.... фСБУ.
погончики новые, премии, стволки наградные... тьху.
"защищалки" бл
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Літінант подивився як Труба злетів з посади і мерщій звітувати щоб і його не скинули.
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Всё это хорошо.!!! А почему медведчук, рабинович и бойко до сих пор свободно ездят к пуйлу в россию. Проводят там непонятные встречи и переговоры, подрывающие целосность Украины. и они до сих пор не на нарах. А то получается, что двух женщин, за неосторожные высказывания в адрес Зе судят, а рабинович и медведчук, которые На всех каналах, еженедельно на ТВ призывает чуть ли не к открытому свержению власти и Зеленского, и к открытому перевороту, до сих пор на свободе??? Или это навый тренд в политике Зеленского и СБУ??! Или рабинович и медведчук Подставные политические Утки???. Неужели не понятно, что эти два "фрукта" наносят имиджу украины и Зе больше вреда, чем всё пропаганда Росиии. Или ....
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Кроме того, СБУ выявила и блокировала коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более $ 110 000 00 Источник: https://censor.net.ua/p3167587\\\\\

ахаха, эт уже не Грицак убийством Аркашки Бабченко, эт уже Бакланов с.... да ну его, клоунаду от "лейтенанта" то. да я капитан, контейнеровоза, если Бакланов - "лейтенант" то.
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