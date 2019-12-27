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Все про:алкоголь (1524) Киевская область (1839) отравление (1325) Нацполиция (10639) смерть (6319)

 Двое мужчин отравились суррогатным алкоголем на Киевщине, один из них умер, - Нацполиция. ФОТО

По предварительным данным, мужчины отравились суррогатным алкоголем, который приобрели у пенсионерки-"шинкарки". Полиция сейчас расследует данный факт, выясняет все обстоятельства происшествия, назначены соответствующие экспертизы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

В полицию поступило сообщение от врача о том, что в карете скорой помощи были проведены реанимационные мероприятия 45-летнему мужчине, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.

Полицейские установили, что накануне вечером за работу с наемными работниками хозяин расплатился деньгами. После чего один из них приобрел алкоголь у пенсионерки, проживающей в селе Поправка.

Утром владелец новостройки нашел двух мужчин с признаками отравления и вызвал скорую помощь. К сожалению, одному из них медикам не удалось спасти жизнь. Другого рабочего, 58-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение.

Работники полиции провели неотложный обыск по месту жительства 71-летней пенсионерки, где обнаружили и изъяли стеклянные и пластиковые емкости с прозрачной жидкостью.

Изъятые вещественные доказательства упакованы в специальный пакет и направлены на экспертизу.

Тело умершего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

По данному факту следователи Белоцерковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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Двое мужчин отравились суррогатным алкоголем на Киевщине, один из них умер, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3167585
 
 
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Таких бабушек нужно засылать в районы дислокации сепаратистских подразделений. Тихо пришла - тихо ушла.
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За 2019 рік виробництво легального алкоголю зменшилося на 17%.Влада тупо не розуміє, що 90 гривень за пляшку. 70% українців просто не може платити. Я не знаю, хто ці люди, але це люди. І в їхній смерті винна 100% влада починаючи з 2008 року.
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"стол" конечно... шикарен.
б*же, шоп Янукович так жил... с сыном своим(второй подох, хи-хи)
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Похоже на стол бабушки, в двоем столько не выпить. А если выпили в таком объеме, то бабушка не причем.
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Последствия безумного взвинчивания акцизов. Кто-то набил себе карманы, а кто-то умер
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