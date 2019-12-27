 На Северном мосту в Киеве оторвался деформационный шов и спровоцировал ДТП, обошлось без жертв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

ДТП произошло около 20:30 26 декабря.

По предварительной информации, которую рассказали полицейские, а также водитель Ford, машина двигалась в средней полосе с допустимой скоростью. В какой-то момент в переднюю часть авто врезалась пластина деформационного шва, после чего, пробив еще и заднюю правую покрышку.

В результате этого автомобиль потерял управление, его развернуло и выбросило в отбойник в нескольких десятках метров от деформационного шва. По словам водителя, в этот момент в него только чудом не врезался автобус. Да и вообще отсутствие пострадавших в этой аварии — удивительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 138 ДТП произошло за сутки в Киеве, - патрульная полиция

На месте происшествия работали патрульные полицейские, а также коммунальщики, которые устраняли последствия отрыва деформационного шва.



Фото: Информатор