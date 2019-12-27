EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  4869  13
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5950) Киев (18371) мост (580)

 На Северном мосту в Киеве оторвался деформационный шов и спровоцировал ДТП, обошлось без жертв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 27 декабря в Киеве на Северном мосту произошло ДТП с участием Ford Transit. Автомобиль двигался в сторону проспекта Степана Бандеры, однако машину развернуло. К счастью, обошлось без жертв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

ДТП произошло около 20:30 26 декабря. 

По предварительной информации, которую рассказали полицейские, а также водитель Ford, машина двигалась в средней полосе с допустимой скоростью. В какой-то момент в переднюю часть авто врезалась пластина деформационного шва, после чего, пробив еще и заднюю правую покрышку.

На Северном мосту в Киеве оторвался деформационный шов и спровоцировал ДТП, обошлось без жертв 01

В результате этого автомобиль потерял управление, его развернуло и выбросило в отбойник в нескольких десятках метров от деформационного шва. По словам водителя, в этот момент в него только чудом не врезался автобус. Да и вообще отсутствие пострадавших в этой аварии — удивительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 138 ДТП произошло за сутки в Киеве, - патрульная полиция

На Северном мосту в Киеве оторвался деформационный шов и спровоцировал ДТП, обошлось без жертв 02

На месте происшествия работали патрульные полицейские, а также коммунальщики, которые устраняли последствия отрыва деформационного шва. 

На Северном мосту в Киеве оторвался деформационный шов и спровоцировал ДТП, обошлось без жертв 03
Фото: Информатор

Источник: https://censor.net.ua/p3167583
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
все літо довбались , і тут на... якість ремонту по новому!
 показать весь комментарий
 
 
"Єто проделки Фукса!" (С)
(Георгій Фукс - інженер-мостобудівник, автор проекту Північного моста)
 показать весь комментарий
 
 
Так это Витаааля посоветовал нашему Боре такие швы положить!!! "Немецкие технологии"!!! На Північному мосту в Києві відірвався деформаційний шов і спровокував ДТП, жертв немає - Цензор.НЕТ 178
 показать весь комментарий
 
Ті шви вже 43 роки там лежать, які "нємєкціє тєхнологіі"
 показать весь комментарий
 
За 5 лет ЕВРОБЛЯХОВ НАВЕЗЛИ больше, чем за 74 года советского дерьма произвели в дохлом ГУЛАГе
 показать весь комментарий
 
Цей міст відкрито у 1976 році, якщо не помиляюсь. Тобто, без капремонту вже 43 роки. Сам їжджу на рибалку на велосипеді через цей міст, місцями страшно дивитися вниз - там дірки у проржавілих стічних решітках. Не знаю, як там з підвісними тросами, але підозрюю, що теж не все ок. А тут ще чув, що розглядається варіант метро з по цьому мосту. Ну-ну...На Північному мосту в Києві відірвався деформаційний шов і спровокував ДТП, жертв немає - Цензор.НЕТ 8228
 показать весь комментарий
 
В Лондоне более 30 мостов,из них 12 через Темзу.В Киеве всего 4 моста .
 показать весь комментарий
 
Не захотела машина на проспект ехать, название не понравилось.
 показать весь комментарий
 
Сралин с красной армией удирая из Украины взрывал все подряд,оставляя брату Гитлеру они руины...,Киев почти не пострадал,Кроме Крещатика НКВДисты ничего не взорвали
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх