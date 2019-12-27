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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Днепр_город (2913) избиение (9360) такси (166)

 10 мужчин жестоко избили водителя такси в Днепре, пострадавший госпитализирован. ФОТОрепортаж

В четверг, 26 декабря, неизвестные напали на 22-летнего водителя службы такси Uber. Несколько парней вытащили его из машины и избили. Кроме этого, они украли у него мобильный телефон и деньги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 23:30 на улице Магдебургского права.

Также злоумышленники порезали шины автомобиля и ударили ногами по кузову, оставив на нем вмятины. Кроме этого, они разбили об машину стеклянный чайник в коробке.

10 мужчин жестоко избили водителя такси в Днепре, пострадавший госпитализирован 01

Как рассказал коллега пострадавшего, водитель ехал с пассажиром по улице Харьковской, когда на проезжую часть вышли около 10 человек, которые, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Водитель резко затормозил и возмутился подобным поведением. Те отреагировали неадекватно: они вытащили его из салона и стали избивать. По предварительной информации, у парня травмирована голова. Медики подозревают, что у пострадавшего может быть сотрясение мозга. Сейчас он находится в 16-ой больнице, врачи оказывают ему помощь.

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10 мужчин жестоко избили водителя такси в Днепре, пострадавший госпитализирован 02

На место происшествия прибыли правоохранители. Они опросили свидетелей и в дальнейшем будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

10 мужчин жестоко избили водителя такси в Днепре, пострадавший госпитализирован 03
10 мужчин жестоко избили водителя такси в Днепре, пострадавший госпитализирован 04
10 мужчин жестоко избили водителя такси в Днепре, пострадавший госпитализирован 05
Фото: Информатор

Источник: https://censor.net.ua/p3167568
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо побили і забрали- то це не "вкрали", а "пограбували". Ще й обтяжуюче "за змовою кількох осіб".
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виродки. От навіщо такі імбіцили потрібні нашому суспільству?? Таких треба усипляти.. Бо то моральні та розумові дегенерати. І іншими вони вже ніколи не стануть.
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закономерно...
если ты один возмущаешься на 10 пьяных человек, то нужно возмущаться с автоматическим оружием или иметь черный пояс каратэ...
избили его за глупость...
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Якщо побили і забрали- то це не "вкрали", а "пограбували". Ще й обтяжуюче "за змовою кількох осіб".
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Конкуренты. Чайничек разбили. Пакетики с употребленной заваркой высущиваемые рассыпали...Вах ,негодяи...
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В Днепре явно не дейсвует Магдебургское право... 10 мужчин жестоко избили водителя такси в Днепре, пострадавший госпитализирован - Цензор.НЕТ 9585
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виродки. От навіщо такі імбіцили потрібні нашому суспільству?? Таких треба усипляти.. Бо то моральні та розумові дегенерати. І іншими вони вже ніколи не стануть.
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я реально офигел.... в этой новости прекрасно то шо чем дальше читаешь, тем более понимаешь что это непонятно что такое.
тот кто писал, и "герои" новости - достойны премии.... стеклянным чайником об башку то
так и поехавшим мона стать, стараясь это прочитать то....
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закономерно...
если ты один возмущаешься на 10 пьяных человек, то нужно возмущаться с автоматическим оружием или иметь черный пояс каратэ...
избили его за глупость...
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герои? 10 недоношеных ушлепков на одного водилу!
это говорит только о том, что в жизни эти чмори только за щеку брать умеют, когда один на один.
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Саме так. Босота герої, коли разом. Причому не два, а як мінімум три-5 осіб.
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Европа класс А!
Повреждения получили машина водила и чайник.
Мусора,как всегда ********!
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ага, особенно, если учесть что обл-мусарня прямо за углом находится...
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10 чол по 1 року кожному буде 10років за групове *********** і розбій . Разом били,разом нехай і сидять свої 10років.
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