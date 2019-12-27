 10 мужчин жестоко избили водителя такси в Днепре, пострадавший госпитализирован. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.
Инцидент произошел около 23:30 на улице Магдебургского права.
Также злоумышленники порезали шины автомобиля и ударили ногами по кузову, оставив на нем вмятины. Кроме этого, они разбили об машину стеклянный чайник в коробке.
Как рассказал коллега пострадавшего, водитель ехал с пассажиром по улице Харьковской, когда на проезжую часть вышли около 10 человек, которые, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Водитель резко затормозил и возмутился подобным поведением. Те отреагировали неадекватно: они вытащили его из салона и стали избивать. По предварительной информации, у парня травмирована голова. Медики подозревают, что у пострадавшего может быть сотрясение мозга. Сейчас он находится в 16-ой больнице, врачи оказывают ему помощь.
На место происшествия прибыли правоохранители. Они опросили свидетелей и в дальнейшем будут выяснять все обстоятельства произошедшего.
тот кто писал, и "герои" новости - достойны премии.... стеклянным чайником об башку то
так и поехавшим мона стать, стараясь это прочитать то....
если ты один возмущаешься на 10 пьяных человек, то нужно возмущаться с автоматическим оружием или иметь черный пояс каратэ...
избили его за глупость...
это говорит только о том, что в жизни эти чмори только за щеку брать умеют, когда один на один.
Повреждения получили машина водила и чайник.
Мусора,как всегда ********!