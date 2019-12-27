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 Руководители медзаведений на Львовщине содействовали закупке товаров по завышенным ценам, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную руководителями медицинских учреждений и коммерческой структуры Львовщины во время закупок за бюджетные средства медицинских изделий и оборудования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица систематически получали от коммерческих структур "откаты" в размере 10-15% за содействие в заключении выгодных контрактов. Соглашения предусматривали закупку товаров для медучреждений по завышенным ценам.

Правоохранители задержали должностных лиц после передачи в офисе фирмы-поставщика очередной взятки в сумме 24,5 тыс. грн. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали ряд других фактов получения "откатов" руководителями ряда медицинских учреждений региона.

В рамках уголовного производства, директору одного из медучреждений, а также директору и главному бухгалтеру коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. 

В настоящее время фигурантам производства избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к преступной схемы.

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Руководители медзаведений на Львовщине содействовали закупке товаров по завышенным ценам, - СБУ 01
Руководители медзаведений на Львовщине содействовали закупке товаров по завышенным ценам, - СБУ 02
Руководители медзаведений на Львовщине содействовали закупке товаров по завышенным ценам, - СБУ 03
Руководители медзаведений на Львовщине содействовали закупке товаров по завышенным ценам, - СБУ 04
Руководители медзаведений на Львовщине содействовали закупке товаров по завышенным ценам, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3167563
 
 
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Moжет и так; но какое дело госбезопасности до торговли мед.оборудованием ? Госбезопасность должна ловить шпионов и диверсантов, вербовать агентуру и т.д.
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Не верьте это провокация. Порохоботы уже третью неделю всем доказывают, что если человек врач, то он уже родился святым и даже когда планирует и совершает убийство журналиста, когда призывает расстрелять Киев из градов, врач остается святым и его нельзя подозревать ни в чем. Спросите у любого порохобота, он подтвердит.
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Даже министр, затеявший дельце врачей-волонтеров уже почти открещивается от этой гнилой затеи, бегает по посольствам, а "французы" продолжают обвинять без доказательств.
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Пресекать незаконные действия нужно везде.
Но в последнее время как-то много новостей такого плана именно по Львову и области.
Самые незаконопослушные граждане сконцентрированы там?
Вряд ли.
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