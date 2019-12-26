 Зеленский с супругой наградили украинских спортсменов, которые заняли 3 место на зимних Дефлимпийских играх в Италии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Главное в этой победе – то, что вы показали всем нам, всем украинцам, всему миру, какие вы сильные, стойкие духом. Благодаря вам в Украине появляется ощущение победы", - сказал Зеленский, обращаясь к спортсменам.

Он поздравил медалистов с успехом и вручил им государственные награды.

"Не вы заслуживаете эти государственные награды, а эти награды заслуживают вас", - добавил глава государства.

Уполномоченный Президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич поблагодарил Зеленского за внимание к людям с инвалидностью.

"Вы не в первый раз уделяете внимание людям с инвалидностью. Мы видим это внимание. Это очень значимо для страны, которая сегодня начинает новый этап развития", - отметил Валерий Сушкевич.

Отдельно президент Спортивной федерации глухих Украины Леонид Касицкий подчеркнул, что команда ехала на Дефлимпийские игры в приподнятым настроении благодаря, в частности, поддержке первой леди, которая во время проводов обратилась к спортсменам на языке жестов.

"Мы были очень впечатлены. Почувствовали сильный подъем и вашу поддержку", - отметил он, обращаясь к Елене Зеленской.

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