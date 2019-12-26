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 Общество, Фоторепортаж
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 Зеленский с супругой наградили украинских спортсменов, которые заняли 3 место на зимних Дефлимпийских играх в Италии. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились со спортсменами Национальной дефлимпийской сборной Украины, которые завоевали третье командное место на XIX зимних Дефлимпийских играх 2019 года в Италии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Главное в этой победе – то, что вы показали всем нам, всем украинцам, всему миру, какие вы сильные, стойкие духом. Благодаря вам в Украине появляется ощущение победы", - сказал Зеленский, обращаясь к спортсменам.

Он поздравил медалистов с успехом и вручил им государственные награды.

"Не вы заслуживаете эти государственные награды, а эти награды заслуживают вас", - добавил глава государства.

Уполномоченный Президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич поблагодарил Зеленского за внимание к людям с инвалидностью.

"Вы не в первый раз уделяете внимание людям с инвалидностью. Мы видим это внимание. Это очень значимо для страны, которая сегодня начинает новый этап развития", - отметил Валерий Сушкевич.

Отдельно президент Спортивной федерации глухих Украины Леонид Касицкий подчеркнул, что команда ехала на Дефлимпийские игры в приподнятым настроении благодаря, в частности, поддержке первой леди, которая во время проводов обратилась к спортсменам на языке жестов.

"Мы были очень впечатлены. Почувствовали сильный подъем и вашу поддержку", - отметил он, обращаясь к Елене Зеленской.

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Зеленский с супругой наградили украинских спортсменов, которые заняли 3 место на зимних Дефлимпийских играх в Италии 01
Зеленский с супругой наградили украинских спортсменов, которые заняли 3 место на зимних Дефлимпийских играх в Италии 02
Зеленский с супругой наградили украинских спортсменов, которые заняли 3 место на зимних Дефлимпийских играх в Италии 03
Зеленский с супругой наградили украинских спортсменов, которые заняли 3 место на зимних Дефлимпийских играх в Италии 04

Источник: https://censor.net.ua/p3167483
 
   
 Топ комментарии
 
Та ЩАС.........это Порошенко «пиарился»........, преЗеденту можнА😁
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нечего обсуждать, они по жизни глухонемое Зесемейство.
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И рассказали, что это были последние их соревнования и тренировки они продолжать не могут, тк все бабло в стране зебобы потратили на себя?
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Совет форумчанПравила форума
 
Петя дед сады школы и туалеты каждый день открывал с 10 минутными спитчами
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Ну было шо открывать. Теперь пиарятся просто на выдаче зарплаты.
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так что это теперь такое? Деградация? После дет.садов и школ перешли на железные побрякушки? Дет.сады и школы хоть пользу какую-то дают...
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нечего обсуждать, они по жизни глухонемое Зесемейство.
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А вот про Петю и его семейство:
https://www.youtube.com/watch?v=AKzNdeE-Qr0
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Молодец наш президент: героям слава и почет, террористам- суд и тюрьма! Зеленский- гордость Украины. И 3 миллиарда забрал у пуйла, не то что рошен сопливый!
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попей хоть зеленки, а то будет обезвоживание от лизания.
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и 12 простил! А также все претензии к Газпрому. Кстати, суд выиграли еще за Порошенко, чудите дальше
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Абстрактные цыфирьки и реальный баблос- две большие разницы. Пэтя тырил все в свой карман безбожно а идиоты сцали кипятком камлая :"Он армию создал, он Украину спас..." От самого себя ворюги и коррупционера?!
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видимо вы лично этот баблос в руках подержали, или, в лучшем случае, словом Владимира насытились.Идите с ...в русские болота.
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И рассказали, что это были последние их соревнования и тренировки они продолжать не могут, тк все бабло в стране зебобы потратили на себя?
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Зеленский подписал указ о назначении стипендий 350 спортсменам Украины по олимпийским видам спорта и их тренерам

https://www.google.com/amp/s/amp.censor.net.ua/news/3159502/zelenskiyi_podpisal_ukaz_o_naznachenii_stipendiyi_350_sportsmenam_ukrainy_po_olimpiyiskim_vidam_sporta
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зараз набіжать зебобіки, будуть критикувать преза за постійне нарізання стрічок та роздачу медальок.
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Та ЩАС.........это Порошенко «пиарился»........, преЗеденту можнА😁
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ну и где они? Кроме порохоботов никого нет.
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Краще америанцiв, ото так да!

Медальный зачет XIX зимних Сурдлимпийских игр
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия 18 18 14 50
2 Италия 5 0 2 7
3 Украина 3 4 3 10
4 Чехия 2 4 1 7
5 США 2 1 2 5
6 Китай 2 0 1 3
7 Израиль 1 0 0 1
8 Франция 0 3 2 5
9 Австрия 0 1 4 5
10 Финляндия 0 2 1 3
11 Польша 0 1 0 1
12 Хорватия 0 0 2 2
13 Корея 0 0 1 1
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опять про ленку праститутку кого она там тр ипером наградила ,зезебуба не всчёт
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