 Зеленский с супругой наградили украинских спортсменов, которые заняли 3 место на зимних Дефлимпийских играх в Италии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Главное в этой победе – то, что вы показали всем нам, всем украинцам, всему миру, какие вы сильные, стойкие духом. Благодаря вам в Украине появляется ощущение победы", - сказал Зеленский, обращаясь к спортсменам.
Он поздравил медалистов с успехом и вручил им государственные награды.
"Не вы заслуживаете эти государственные награды, а эти награды заслуживают вас", - добавил глава государства.
Уполномоченный Президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич поблагодарил Зеленского за внимание к людям с инвалидностью.
"Вы не в первый раз уделяете внимание людям с инвалидностью. Мы видим это внимание. Это очень значимо для страны, которая сегодня начинает новый этап развития", - отметил Валерий Сушкевич.
Отдельно президент Спортивной федерации глухих Украины Леонид Касицкий подчеркнул, что команда ехала на Дефлимпийские игры в приподнятым настроении благодаря, в частности, поддержке первой леди, которая во время проводов обратилась к спортсменам на языке жестов.
"Мы были очень впечатлены. Почувствовали сильный подъем и вашу поддержку", - отметил он, обращаясь к Елене Зеленской.
https://www.youtube.com/watch?v=AKzNdeE-Qr0
https://www.google.com/amp/s/amp.censor.net.ua/news/3159502/zelenskiyi_podpisal_ukaz_o_naznachenii_stipendiyi_350_sportsmenam_ukrainy_po_olimpiyiskim_vidam_sporta
Медальный зачет XIX зимних Сурдлимпийских игр
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия 18 18 14 50
2 Италия 5 0 2 7
3 Украина 3 4 3 10
4 Чехия 2 4 1 7
5 США 2 1 2 5
6 Китай 2 0 1 3
7 Израиль 1 0 0 1
8 Франция 0 3 2 5
9 Австрия 0 1 4 5
10 Финляндия 0 2 1 3
11 Польша 0 1 0 1
12 Хорватия 0 0 2 2
13 Корея 0 0 1 1