 Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает 048.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Это вынужденная мера, хотя сейчас командующий ВМС Игорь Воронченко говорит только о тренировках, - говорят волонтеры ВМС ВСУ. - Но, к сожалению, реальность такова, что вполне возможно, что наши моряки окажутся в палатках и будут вынуждены работать буквально в полевых условиях - топить буржуйки и вести свою работу. Мы отлично помним 2016-й год, когда штаб ВМС ВСУ собирались отправить в Николаев, в котором нет выхода в море, а только река Южный Буг. Тогда с помощью волонтеров командование ВМС отбилось от этого неправомерного решения. Сейчас похожая ситуация. Штаб Южного оперативного командования "Пивдень" сухопутных войск выживает моряков из старого здания на Пироговской. А ремонт в предполагаемом "новом" здании - не то, что не закончен, он медленно идет - деньги Минобороны на него заходят на квартирно-эксплуатационное управление Одесской области, которое также подчиняется сухопутным войскам. Отсюда - конфликт интересов. Сухопутчики не любят моряков".

Штаб ВМСУ должен переехать на 6-ю станцию Большого Фонтана – в старые корпуса артучилища, которые долгое время были заброшены - их намеренно банкротили, чтобы за бесценок передать под высотное строительство. Сейчас квартал от 5,5 до 6 станции Большого Фонтана представляет собой большей частью руины, которые ВМС пытаются привести в порядок. Но ремонт идет, действительно, медленно. И вот сегодня за корпусом предполагаемого "нового штаба" разбит палаточный городок - моряки обустраивают и убирают территорию, пилят дрова и занимаются размещением военной техники.

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