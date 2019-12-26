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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ВМС (769) Одесса (5855) штаб (1197)

 Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице. ФОТОрепортаж

Штаб ВМС ВСУ, который находится в Одессе с апреля 2014 года в квартале Мариинской и Пироговской улиц, скорее всего, будет вынужден переехать в заброшенный военный городок на 6-й станции Большого Фонтана – прямо в палатки под открытым небом.

Об этом сообщает 048.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Это вынужденная мера, хотя сейчас командующий ВМС Игорь Воронченко говорит только о тренировках, - говорят волонтеры ВМС ВСУ. - Но, к сожалению, реальность такова, что вполне возможно, что наши моряки окажутся в палатках и будут вынуждены работать буквально в полевых условиях - топить буржуйки и вести свою работу. Мы отлично помним 2016-й год, когда штаб ВМС ВСУ собирались отправить в Николаев, в котором нет выхода в море, а только река Южный Буг. Тогда с помощью волонтеров командование ВМС отбилось от этого неправомерного решения. Сейчас похожая ситуация. Штаб Южного оперативного командования "Пивдень" сухопутных войск выживает моряков из старого здания на Пироговской. А ремонт в предполагаемом "новом" здании - не то, что не закончен, он медленно идет - деньги Минобороны на него заходят на квартирно-эксплуатационное управление Одесской области, которое также подчиняется сухопутным войскам. Отсюда - конфликт интересов. Сухопутчики не любят моряков".

Штаб ВМСУ должен переехать на 6-ю станцию Большого Фонтана – в старые корпуса артучилища, которые долгое время были заброшены - их намеренно банкротили, чтобы за бесценок передать под высотное строительство. Сейчас квартал от 5,5 до 6 станции Большого Фонтана представляет собой большей частью руины, которые ВМС пытаются привести в порядок. Но ремонт идет, действительно, медленно. И вот сегодня за корпусом предполагаемого "нового штаба" разбит палаточный городок - моряки обустраивают и убирают территорию, пилят дрова и занимаются размещением военной техники.

Читайте также: Они прошли курс реабилитации. По здоровью уже все "в норме". Приступили к выполнению своих обязанностей, - Воронченко рассказал, где будут служить возвращенные из российского плена моряки

Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице 01
Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице 02
Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице 03
Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице 04
Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице 05
Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице 06
Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице 07

Источник: https://censor.net.ua/p3167473
 
 
 Топ комментарии
 
Відчуйте різницю - армія на хліб мажеться?
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зепокращення вже сьогодні
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Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице.

И шо? Сейчас всем тяжело. Зеля со своими пацанами тоже не от хорошей жизни в Офис президента перебрались.
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Відчуйте різницю - армія на хліб мажеться?
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да, если отдадут подряд на благоустройству корешу от ОП
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Де усі ті утирки що про Широкий лан волали?
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один в Оборонпроме на 350 000 в месяц, другой в Укрзализныци на 550 000 в месяц, у третьего мама любит скорость - надо 10-ый Ламборджини присматривать...

аж пот скапывает с болезных - не до Лана и ВМФ...
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Такі речі потрібно робити в іншу пору року.
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Штаб командования ВМС в Одессе переселили в заброшенное здание: моряки вынуждены жить в палатках на улице.

И шо? Сейчас всем тяжело. Зеля со своими пацанами тоже не от хорошей жизни в Офис президента перебрались.
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бубачка, не можешь срать - не мучай жёппу.
распускай ты ту армию и флот, и договаривайся уже "посередине".
все равно капитулируешь, пуця тебя ж для этого ставил во власть?

"то, что должно быть голым - да явится миру голым" (А.И. Солженицын)
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И это во время войны. Вот что значит внутренняя оккупация Украину ждет судьба Белорусии. Россияне уже не скрывают оккупации Белорусы и всей Украины и вхождения Украины и Белоруссии в состав России...

Росії замало Білорусі, в «Союзну державу» втягуватимуть і Україну - політолог

Приблизно через півроку, до літа 2020-го має бути створена «Союзна держава» між Україною і Російською Федерацією і Республікою Білорусь. Очолювати його, звичайно ж, без всяких сумнівів, буде російський президент Володимир Путін. Про це заявив Валерій Соловей, відомий російський політолог, в інтерв'ю «МК».

..Крім того, російський політолог переконаний, що для формування нової держави союзу тільки двох країн недостатньо, і в Кремлі зараз розглядають можливість приєднання до них української держави, причому нібито кулуарно це питання вже обговорювалося з Україною...
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Маячня, навіть Зеля про це не ляпне.
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"кулуарно це питання вже обговорювалося з Україною",- читайте уважно.
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Кулуарно це міг Жирик з Медведчуком поговорити.
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Отож, що фраза "кулуарно оговорювалось" означає лише те, що це повна маячня, фейк.
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МЛЯТЬ, що за хєрня... Невже у всій Одесі і області не знайшлося нічого кращого...
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Коли піхотна бригада без ППД роками в польових умовах в палатках живе -всім пох.
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"...наши моряки окажутся в палатках и будут вынуждены работать буквально в полевых условиях - топить буржуйки..." Это ещё цветочки. Скоро зебилы перестанут поставлять топливо для кораблей, и придётся топить буржуйки вместо котлов, а грести вёслами. Источник: https://censor.net.ua/p3167473
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Хоть бы одна соешваль текст прочла
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Что скажет наш гениальный главнокомандующий?
Или ему только цены на бензин есть когда регулировать?
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Военные командные объекты должны быть хорошо защищены от возможных ударов. Под ОдесСой столько км катокомб и что негде разместить воннную инфраструктуру? Здания на поверхности нужны лишь как входы и помещения для церемониальных действий, все важное должно быть укрыто под землей /желательно поглубже/
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Михо Сулугуни предлагал сделать Штаб в Доме Союзов на Куликовом поле
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Кому-то приглянулось красивое здание с колоннами.
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Це так влада ставиться до своєї армії. У когось ще є сумніви про здатність, а головне - бажання зеленої влади захищати національні інтереси? Це справді українська влада?
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на жаль не я сказав а Р. Скрипін "Ти або президент , або насрано." І здаеться "При чому тут Зеленский!!!!", але ж
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