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Все про:амфетамин (13) наркотики (1644) СБУ (14191) Черновцы (401)

 Деятельность переездной нарколаборатории прекращена на Буковине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Черновцах Служба безопасности Украины блокировала функционирование переездной нарколаборатории по производству амфетамина. Ежемесячный оборот от ее деятельности составил полмиллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей организовала наркобизнес по изготовлению и сбыту амфетамина в особо крупных размерах. Основное производство дельцы оборудовали по месту жительства одного из них. "Филиалы" действовали в арендованных помещениях в Черновцах и области. Для конспирации злоумышленники периодически перевозили "цеха" в другие места.

Осенью правоохранители пресекли деятельность двух лабораторий из наркосети, которые были размещены в одном из сел на Буковине и в областном центре.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ провели обыски по месту расположения третьей подпольной лаборатории в областном центре, а также по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли из гаражного помещения психотропные вещества, оборудование для их изготовления, прекурсоры, компьютерную технику и черновые записи с данными о заказчиках и наркотрафике.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении.

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Деятельность переездной нарколаборатории прекращена на Буковине, - СБУ 01
Деятельность переездной нарколаборатории прекращена на Буковине, - СБУ 02
Деятельность переездной нарколаборатории прекращена на Буковине, - СБУ 03
Деятельность переездной нарколаборатории прекращена на Буковине, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3167469
 
 
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в цьому бізнесі клієнт настільки залежний, що готовий пішки доганяти мобільну лабораторію Деятельность переездной нарколаборатории прекращена на Буковине, - СБУ - Цензор.НЕТ 9312
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Короче, мобильные бизнес-услуги в этой стране тоже не приветствуются. Идти навстречу клиенту - это не здесь. Деятельность переездной нарколаборатории прекращена на Буковине, - СБУ - Цензор.НЕТ 7816
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Помилково прочитав презедентської, не здивувався.😎
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Короче, мобильные бизнес-услуги в этой стране тоже не приветствуются. Идти навстречу клиенту - это не здесь.
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в цьому бізнесі клієнт настільки залежний, що готовий пішки доганяти мобільну лабораторію Деятельность переездной нарколаборатории прекращена на Буковине, - СБУ - Цензор.НЕТ 9312
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Переездная нарколаборатория это круто!Вакарчуку только не рассказывайте)))
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а що думаєш Славко викупить всю наркоту і владіміру сцаничу не вистарчить?
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Да не, я о том, что ребята в месяц имели полмиллиона, и даже без корпоративов, просто ездя туда-сюда. Славик может не понять.
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А Вова зрозуміє? Він по таким же корпоративам їздив. Перед тим, як обсирати когось, подумай, чи не зачепить це бумерангом твого кумира.
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Помилково прочитав презедентської, не здивувався.😎
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любили хлопці хімію в школі - зразу видно )))
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