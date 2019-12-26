 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Организатором преступного бизнеса оказалась 23-летняя жительница Киевской области. Правонарушительница размещала в Интернете объявление о предоставлении услуг эротического массажа. За час "развлечений" клиенты платили от 800 до 1000 гривен. Половину заработанной суммы проститутки отдавали организатору, а остальные оставляли себе.

Работники полиции провели два обыска по адресам расположения салонов, где изъяли вещественные доказательства преступной деятельности фигурантов - денежные средства, мобильные телефоны, черновые записи и банковские карточки.

Организатору преступной деятельности объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения ей выберет суд. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, на двух женщин, которые предоставляли сексуальные услуги за деньги, полицейские составили административные протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

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