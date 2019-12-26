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Все про:Киев (18368) Нацполиция (10631) проституция (281)

 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Организатор незаконного бизнеса арендовала квартиры в столице, где женщины-проститутки оказывали услуги интимного характера. Теперь за содеянное ей грозит до пяти лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Организатором преступного бизнеса оказалась 23-летняя жительница Киевской области. Правонарушительница размещала в Интернете объявление о предоставлении услуг эротического массажа. За час "развлечений" клиенты платили от 800 до 1000 гривен. Половину заработанной суммы проститутки отдавали организатору, а остальные оставляли себе.

Работники полиции провели два обыска по адресам расположения салонов, где изъяли вещественные доказательства преступной деятельности фигурантов - денежные средства, мобильные телефоны, черновые записи и банковские карточки.

Организатору преступной деятельности объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения ей выберет суд. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, на двух женщин, которые предоставляли сексуальные услуги за деньги, полицейские составили административные протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

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23-летняя девушка организовала сеть массажных салонов, предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция 01
23-летняя девушка организовала сеть массажных салонов, предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция 02
23-летняя девушка организовала сеть массажных салонов, предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3167459
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь зарегестрирует ФОП, поставит кассовый аппарат и будет спокойно работать... 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1876
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Проституцию нужно легализовать вслед за игральным бизнесом. Потому что как и там - выбора "есть или нет" не существует, есть выбор "легальная или нелегальная".
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В бюджете дыра!Пора легализовать проституцию 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7559
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нормально, аомассажировал помидорки месяц и есть бабло, а не 5000гр в месяц
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Проституцию нужно легализовать вслед за игральным бизнесом. Потому что как и там - выбора "есть или нет" не существует, есть выбор "легальная или нелегальная".
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И наркотики, по тому же принципу, легализовать?
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Эка новость.Принять срочно закон о легализации массажных салонов,обложить налогом,и выдать медаль передовика производства.Пущай працюють на благо Родины.
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Выдать медаль Мендель? Пущай наконец працює?
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В бюджете дыра!Пора легализовать проституцию 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7559
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А она уже давно легализована среди властных чиновников. Отдаются любому, кто больше заплатит.
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це певно ті дівулі, яких яременко замовляв.
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Теперь зарегестрирует ФОП, поставит кассовый аппарат и будет спокойно работать... 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1876
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реклама какая-никакая на цензоре прошла, может кнопкодавы из партии зеленых человечков пользоваться услугами станут.
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А червонец на фотке то за шо платили или сдача? 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3171
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наверное услуга наблюдение наблюдающим!
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Авакаву давала бы половину и работала бы и горя не знала. За бизнес идею - плюс. За исполнение и мораль - кол с минусом.
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молодая еще, не знала про "крышу", поэтому бизнес рухнул
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Кто поверил что девушка 23 лет организовала-полный дурак, за которых нас держат полицаи.
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УКОВОДИТЕЛЬ ГБР ТРУБА И СУДЬЯ БЕЛОЦЕРКОВЕЦ ПОСТОЯННО ПОСЕЩАЮТ ЭЛИТНЫЕ БОРДЕЛИ КИЕВА-зачищают конкурентов, тоже самое что СБУ ловит циган с наркотой.
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23 річна "дєвушка"? 😏 Та, швидше повірю, що зал ігрових автоматів організувала його смибиральниуя, а не котрийсь з орлів Авакова. Такий вигідний "бізнес" не може існувати без великого і широкого даху.
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ЛЄГІТІМІЗІРОВАТЬ!!!! Вони ж людям добро роБлять
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Герои, б#####!
Нашли с кем бороться
А суммы то какие гигантские на столе лежат - вообще ппц
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В любого посетителя супермаркета и то больше в кошельке лежит.
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Известный телеведущий и терапевт Евгений Комаровский посоветовал украинцам смотреть PornHub. Ролик с соответствующим "призывом" появился в YouTube-блоге.
Доктор Комаровский в ролике отметил, что вместо новостей по телевизору, лучше посмотреть ролики известного порно-сайта PornHub.
По словам врача, это сохранит украинцам нервы и благоприятно повлияет на их здоровье.
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Brazzers - самый топовый порносайт в мире, все видео для ресурса снимаются на одноименной порностудии.
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интересно броню при задержании использовали , или только КОРД
а вобще путаны нужны при любой власти , и спрос на них будет всегда
зачем же такое рядовое задержание за новость выдавать , лучше бы вора при задержании завалили , у копов авторитет бы поднялся , хотя я понимаю - приказ
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а дєнжіщі то какіє!!! Якийсь магнат навіть мятим чєрвонцем расщітался
23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1255
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крохобори! Взять за сєанс тищу, та ще за різінку потрєбовать... Кстаті, хароша різінка, такі дорожє - грівньов двайцять пять
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Такая молодая а уже предприниматель 😁
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Пусть объяснят в чем этот бизнес преступный? Не делилась с ментами?
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Ну и в чём она виновата? В том, шо не платила податки в державную мошну? Ну то и олигархи их максимально стараются не платить, мутят всякие мутки через офшоры.

Свободу проституции в Украине! Нехер бесплатно оказывать услуги крышующим органам сросшимися с криминалом, хай тоже платят за пользование! Хватит кормить мусорню и бандюков! Даёшь налоги с проституции в казну Украины!!!
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нє, отой мятий чєрвонєц так нєсєрьйозно там отсвєчіваєт - увесь кураж потух
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дальше у рипартьора кровь от мозга ушла в другую голову
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Я так считаю :

надо разрешить женщинам заниматься этим в специально отведённых для этого местах с обязательным ежедневной сдачей анализов за их счёт и без всяких налогов.

Это не бизнес.
Это природа человека.
Ещё 2 миллиона лет назад гоминидные самки за кусок банана делились своей теплотой с самцами. С тех пор ничего не поменялось.

Главное, чтобы заразу не разносили.
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от новость так новость, на Сумской таких массажных кабинетов на каждом этаже по два ...
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Ханжи! Сами в Раде дрочат, а женщин за это сажают.
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Нужно чтобы свой ПРОФСОЮЗ был у проституток,может советская команда Президента над этим поработает, 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8992
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Ой, звірі, шо роблять перед Новим роком!
Мільйони молодих і немолодих людей будуть позбавлені можливості проспівати традиційну корпоративно-вечірочну пісеньку:
"И вот она нарядная на праздник к нам пришла
И много-много радости ребятам принесла"
Це ж пісня про дівчинку за викликом, хіба не так?
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Згоден на легалізацію проституції лише за однієї умови - стерилізація кожної проститутки з татуюванням на лобі.
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Великая победа ведомства Авакова! Многомиллионные евровертолеты привлекали?
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Чи не кримінальний авторитет ця 23 річна діваха, справжній організатор і криша як завжди залишився в тіні.
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