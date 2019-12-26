 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
Организатором преступного бизнеса оказалась 23-летняя жительница Киевской области. Правонарушительница размещала в Интернете объявление о предоставлении услуг эротического массажа. За час "развлечений" клиенты платили от 800 до 1000 гривен. Половину заработанной суммы проститутки отдавали организатору, а остальные оставляли себе.
Работники полиции провели два обыска по адресам расположения салонов, где изъяли вещественные доказательства преступной деятельности фигурантов - денежные средства, мобильные телефоны, черновые записи и банковские карточки.
Организатору преступной деятельности объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения ей выберет суд. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, на двух женщин, которые предоставляли сексуальные услуги за деньги, полицейские составили административные протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Нашли с кем бороться
А суммы то какие гигантские на столе лежат - вообще ппц
Доктор Комаровский в ролике отметил, что вместо новостей по телевизору, лучше посмотреть ролики известного порно-сайта PornHub.
По словам врача, это сохранит украинцам нервы и благоприятно повлияет на их здоровье.
а вобще путаны нужны при любой власти , и спрос на них будет всегда
зачем же такое рядовое задержание за новость выдавать , лучше бы вора при задержании завалили , у копов авторитет бы поднялся , хотя я понимаю - приказ
Свободу проституции в Украине! Нехер бесплатно оказывать услуги крышующим органам сросшимися с криминалом, хай тоже платят за пользование! Хватит кормить мусорню и бандюков! Даёшь налоги с проституции в казну Украины!!!
надо разрешить женщинам заниматься этим в специально отведённых для этого местах с обязательным ежедневной сдачей анализов за их счёт и без всяких налогов.
Это не бизнес.
Это природа человека.
Ещё 2 миллиона лет назад гоминидные самки за кусок банана делились своей теплотой с самцами. С тех пор ничего не поменялось.
Главное, чтобы заразу не разносили.
Мільйони молодих і немолодих людей будуть позбавлені можливості проспівати традиційну корпоративно-вечірочну пісеньку:
"И вот она нарядная на праздник к нам пришла
И много-много радости ребятам принесла"
Це ж пісня про дівчинку за викликом, хіба не так?