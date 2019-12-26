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Все про:космос (616) спутник (118) Южное (5)

 Днепровское КБ "Южное" собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1". ФОТОрепортаж

КБ "Южное" завершило сбор летного образца космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1". Уже начаты его испытания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба бюро на странице в сети Facebook.

Кроме того, бюро продолжает собирать летный образец космического аппарата научного назначения "Микросат-М". В 2020 году планируется завершить сбор и начать его испытания.

"В 2019 году изготовлена и испытана исследовательская конструкция двигательной установки и габаритно-динамический макет спутника GS-1 формата CubeSat. Уже проведены функциональные испытания транспортно-пускового контейнера. Также проведен первый этап огневых испытаний исследовательской двигательной установки малой тяги на "зеленом" монопаливи", - говорится в сообщении.

В следующем году КБ "Южное" планирует изготовить габаритно-динамический макет космического аппарата "Сич-2М" для оптико-электронного наблюдения Земли высокого разрешения, который обеспечит Украину собственными высококачественными цифровыми снимками заданных участков земной поверхности в панхроматическом, многоспектральном и инфракрасном диапазонах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС, - КБ "Южное". ВИДЕО

Днепровское КБ Южное собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли Сич-2-1 01
Днепровское КБ Южное собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли Сич-2-1 02
Днепровское КБ Южное собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли Сич-2-1 03
Днепровское КБ Южное собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли Сич-2-1 04
Днепровское КБ Южное собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли Сич-2-1 05
Днепровское КБ Южное собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли Сич-2-1 06

Источник: https://censor.net.ua/p3167437
 
   
 Топ комментарии
 
А просто Січ вже запустили? Чи досі і мокшандії лежить? Грім - 2 обіцяли вже в 2016 . Та слово ваше тепле.
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Ну если оснастить его ядерным оружием то будет вообще хорошо ... Днепровское КБ "Южное" собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1" - Цензор.НЕТ 6001
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Да, чтобы отзондировал на кизяк новорожденные республики.
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А просто Січ вже запустили? Чи досі і мокшандії лежить? Грім - 2 обіцяли вже в 2016 . Та слово ваше тепле.
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Иди грибы выращивай
Что за претензии???? Эти люди наша гордость!!!
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Ну если оснастить его ядерным оружием то будет вообще хорошо ...
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Да, чтобы отзондировал на кизяк новорожденные республики.
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Проще авторов этих новорожденных, а после, они и сами рассыпятся.
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И кому доверить кнопку? Твоему слуге? Да он к роялю боится притронуться. Днепровское КБ "Южное" собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1" - Цензор.НЕТ 4709
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Перекласти "зелене монопаливо" редактор не зміг. Днепровское КБ "Южное" собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1" - Цензор.НЕТ 5723
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КБ "Південне" вже продали, чи ще не встигли?
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Усім попереднім гарантам і прем"храм, які не змогли виготовити і запустити власні спутники - тюрьма за зраду держави.
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Хорошо бы к нему лазерный луч сделать, чтоб фигачить лишнехромосомных с высокой точностью. Дніпровське КБ "Південне" зібрало космічний супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-1" - Цензор.НЕТ 1506
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А може краще треба було б міжконтинентальну балістичну ракету з ядерною боеголовкою та розділяючуюся головною частиною з блоками індивідуального наведення?
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Навіщо міжконтинентальних - у нас ворог на одному континенті, 20 Громів достатньо для стримування.
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