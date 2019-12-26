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 Международная группировка пыталась наладить поставки в Иран комплектующих к противотанковым ракетным комплексам в обход санкций ООН, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в санкционных странах.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН № 2231 от 20.07.2015.

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Для финансирования сделок использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга.

По информации спецслужбы противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы "хавала", которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам.

Во время проведения обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов "хавалы" и местам жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской областях, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства. Также обнаружены деньги в сумме почти 600 тыс. долларов США и 235 тыс. евро.

Международная группировка пыталась наладить поставки в Иран комплектующих к противотанковым ракетным комплексам в обход санкций ООН, - контрразведка СБУ 01
Международная группировка пыталась наладить поставки в Иран комплектующих к противотанковым ракетным комплексам в обход санкций ООН, - контрразведка СБУ 02
Международная группировка пыталась наладить поставки в Иран комплектующих к противотанковым ракетным комплексам в обход санкций ООН, - контрразведка СБУ 03

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на полученные средства.

Источник: https://censor.net.ua/p3167423
 
 
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Интересно сколько Джавелинов осталось в Украине Международная группировка пыталась наладить поставки в Иран комплектующих к противотанковым ракетным комплексам в обход санкций ООН, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5690ну естественно не по документам а по факту ?
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А потім рашапроп "випадково" виявив би там українські комплектуючі, і вуаля- ми в центрі скандалу.
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