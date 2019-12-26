 Полиция выдворила в Испанию вора в законе, гражданина РФ Батыра Бухарского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, с 2017 года Батыр Бухарский находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании. Вместе с другими участниками ОПГ организовал схему по "отмыванию" денег, полученных преступным путем, и которые легализовали путем приобретения недвижимости. В соответствии с законодательством Испании вора в законе ожидает ответственность в виде лишения свободы сроком на 17 лет.

В полиции также напомнили, что в апреле 2019 г. вор в законе незаконно попал на территорию Украины. Об этом факте стало известно сотрудникам Управления стратегических расследований в Киевской области. Правоохранители установили место нахождения Батыра Бухарского, задержали его и сразу оповестили об этом европейских коллег.

С целью дальнейшей экстрадиции в Королевство Испания 48-летний гражданин РФ и уроженец Узбекистана был помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

В 1998 году в Москве Батыр Бухарский был коронован вором в законе Дедом Хасаном и был доверенным лицом еще одного вора в законе по кличке Япончик.

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Во вторник, 24 декабря, при содействии Государственной пограничной службы Украины, Генеральной прокуратуры, прокуратуры Киевской области и Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции оперативники Управления стратегических расследований в Киевской области Национальной полиции экстрадировали вора в законе по кличке Батыр Бухарский в Королевство Испания и передали в руки правоохранителей.

В ведомстве также напомнили, что Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении проект закона №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом", инициированный президентом Украины. Участие в разработке законопроекта приняли народные депутаты и специалисты Департамента стратегических расследований. "За" законопроект проголосовали 254 народных депутатов.