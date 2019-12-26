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Все про:вор в законе (216) Испания (506) Нацполиция (10631) правоохранительные органы (734) экстрадиция (444)

 Полиция выдворила в Испанию вора в законе, гражданина РФ Батыра Бухарского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция выдворила за пределы страны вора в законе по кличке Батыр Бухарский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, с 2017 года Батыр Бухарский находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании. Вместе с другими участниками ОПГ организовал схему по "отмыванию" денег, полученных преступным путем, и которые легализовали путем приобретения недвижимости. В соответствии с законодательством Испании вора в законе ожидает ответственность в виде лишения свободы сроком на 17 лет.

В полиции также напомнили, что в апреле 2019 г. вор в законе незаконно попал на территорию Украины. Об этом факте стало известно сотрудникам Управления стратегических расследований в Киевской области. Правоохранители установили место нахождения Батыра Бухарского, задержали его и сразу оповестили об этом европейских коллег.

С целью дальнейшей экстрадиции в Королевство Испания 48-летний гражданин РФ и уроженец Узбекистана был помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Полиция выдворила в Испанию вора в законе, гражданина РФ Батыра Бухарского 01

В 1998 году в Москве Батыр Бухарский был коронован вором в законе Дедом Хасаном и был доверенным лицом еще одного вора в законе по кличке Япончик.

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Во вторник, 24 декабря, при содействии Государственной пограничной службы Украины, Генеральной прокуратуры, прокуратуры Киевской области и Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции оперативники Управления стратегических расследований в Киевской области Национальной полиции экстрадировали вора в законе по кличке Батыр Бухарский в Королевство Испания и передали в руки правоохранителей.

Полиция выдворила в Испанию вора в законе, гражданина РФ Батыра Бухарского 02

В ведомстве также напомнили, что Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении проект закона №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом", инициированный президентом Украины. Участие в разработке законопроекта приняли народные депутаты и специалисты Департамента стратегических расследований. "За" законопроект проголосовали 254 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/p3167385
 
 
 Топ комментарии
 
Воры сейчас фамилии себе напридумывали, этот узбек- "Бухарский"...наш Свинарчук- "Гладковский"...смех!
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будемо сподіватися, що 17 років в іспанській тюрмі підуть йому і іспанському бюджету на користь Полиция выдворила в Испанию вора в законе, гражданина РФ Батыра Бухарского - Цензор.НЕТ 3975
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Вже пішли, раз його шукають
Тут конфіскація працює норм
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Та ващє....Шо треба зробити щоб мене десь в Германію видворили????
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Повідмивай там гроші і так що б тебе злапали, тай поїдеш
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А у нас всех выдворяют воров в законе, то в Англию, то еще куда то. Вот и Беркотню в Россию. Потом, правда возвращаются. Некоторые сами УТИКАЮТ, у нас куда не плюнь, особенно во власти, все воры выше закона. А тут мелочь показали.
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парадокс, но типичный рассеянин со скрепным исконно руцким погонялом )
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Лезут потому что здесь комфортно себя чувствуют! Такое чувство будто бизнес,особенно с грузинами.Ловят, те башляют чтоб на родину не отправлять в Грузию.А отправляют в Европу .
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Воры сейчас фамилии себе напридумывали, этот узбек- "Бухарский"...наш Свинарчук- "Гладковский"...смех!
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"Полиция выдворила в Испанию вора в законе, гражданина РФ Батыра Бухарского"

Так вот он какой, истинно русский человек, Батыр(!) Бухарский(!). Поліція видворила в Іспанію злодія в законі, громадянина РФ Батира Бухарського - Цензор.НЕТ 842
И запоребриком еще что-то верещат о "защите русского языка в Украине"
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Небритый, немытый и нестриженный цыган.
На вокзале Киев Пассажирский на втором этаже в креслах такие персонажи спят.
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Швили уже давно говорил: сделайте как в Грузии, если в законе значит в тюрьму. а то лезут в Украину все и правильные воры и обычные бандиты купившие себе статус вора
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