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 Китай передал ГСЧС Украины 52 единицы специальной аварийно-спасательной техники, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правительство Китая передало Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 52 аварийно-спасательные машины, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы МВД в Twitter.

"В рамках уже второго совместного китайско-украинского проекта правительство КНР передало ГСЧС 52 единицы специальной аварийно-спасательной техники, что значительно повысит эффективность работы наших спасателей. Спасибо друзьям и партнерам за системную поддержку!", - написал Аваков.

Вместе с тем, как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины Китайская народная республика передала украинским подразделениям ГСЧС техники и оборудования на общую сумму более 95 млн юаней, это около 318 млн гривен. Уже в ближайшее время, после прохождения учений, ее направят в регионы.

Китай передал ГСЧС Украины 52 единицы специальной аварийно-спасательной техники, - Аваков 01

"Я хочу поблагодарить и господина посла, и руководство Китайской Республики. Впервые мы встретились в 2016 году, тогда вы передали первую партию техники, которая очень пригодилась нашим специалистам. Сегодня у нас уже второй совместный проект, когда вы передаете 52 единицы техники на 95 млн юаней. Мы обновляем весь парк спасательной техники и всю технику, которая приходит из Китая, будем использовать в системном порядке для модернизации наших сил", - цитирует Авакова пресс-служба МВД. 

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Китай передал ГСЧС Украины 52 единицы специальной аварийно-спасательной техники, - Аваков 02

Отмечается, что среди переданной техники - пожарные автоподъемники, автолестницы, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры.

Сегодня стороны подписали акт передачи техники.

Китай передал ГСЧС Украины 52 единицы специальной аварийно-спасательной техники, - Аваков 03

"Я хотел бы поблагодарить правительство КНР и министра внутренних дел за поддержку ГСЧС. Эти 52 единицы техники очень нужны нашей службе. Вся она будет использоваться по назначению. И особенно хочу поблагодарить за высотные автоподъемники и автолестницы. Прошлая партия техники, которую мы получили, постоянно используется при ликвидации чрезвычайных ситуаций или для их предупреждения. Надеюсь, что вы увидели в лице ГСЧС надежного партнера и наше сотрудничество будет укрепляться", - сказал Николай Чечеткин.

Китай передал ГСЧС Украины 52 единицы специальной аварийно-спасательной техники, - Аваков 04

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэй сказал, что он завершает свою каденцию на посту посла в Украине и поэтому, передача техники замечательный последний аккорд.

"В моей дипломатической службе главная миссия - способствовать дружбе между нашими двумя государствами. Поэтому сегодняшнее мероприятие - это прекрасная возможность, чтобы поставить точку в моей деятельности в качестве посла в Украине", - сказал господин Ду Вэй.

Китай передал ГСЧС Украины 52 единицы специальной аварийно-спасательной техники, - Аваков 05
Фото: сайт МВД

Напомним, в 2016 году, к 25-й годовщине установления дипломатических отношений между странами, КНР передала Украине 25 единиц инженерной и спасательной техники, 32 комплекта аварийно-спасательного оборудования и запасные части к ним. Среди техники - автокраны, бульдозеры, экскаваторы, пикапы, дизельные генераторы и водяные насосы.

Китай передал ГСЧС Украины 52 единицы специальной аварийно-спасательной техники, - Аваков 06

Источник: https://censor.net.ua/p3167374
 
 
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Вся ця техніка також буде працювати на будівництві дач та палаців високопосадовців?
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У китайців все одноразове фуфло.
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Вся ця техніка також буде працювати на будівництві дач та палаців високопосадовців?
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хто цей одноразовий хлам ремонтувати буде?
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китай просто так нечего не отдает значит режим зеленского что то мутит ?
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что мутит, что мутит, что надо, то и мутит : продажу супер плодородных черноземов северного причерноморья китайским плантаторам.
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Притом, что он молёдец. Его ж обещали в декабре снять, а как такого хорошего министра менть.
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Державна служба України з надзвичайних ситуацій утворена шляхом реорганізації Міністерства надзвичайних ситуацій і Державної інспекції техногенної безпеки України.
З 25 квітня 2014 діяльність Служби спрямовується і координується Кабінетом міністрів через Міністра внутрішніх справ.
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... противно смотреть на это действие! Китай передает технику в ДСНС как стране 3-го мира (аля Бурунди, Бангладеш, Бирма ... ) - которую могут и должны делать у нас! Стыд и позор! а эти "недоразумения" еще и пиарятся на передаче техники, которая не отличается качеством ... тьфу!
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У вас уже давно только мульфильмы про "супер-ракеты" снимают, а ничего реально не производят.
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Страна запретившая компартию получает халяву от компартии
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Я стесняюсь спросить: "А почему ни слова о финансах?". Как-то подозрительно-мутно: "передали ..." Бесплатно "передали"? Тогда так и напишите: бесплатно передали ... И если это так, то откуда такая четкая оценка: ... на 318 млн. грн.? Опять народ за лохов держите? Пипл схавает?
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Китайские спасательные автомобили ... Китай передав ДСНС України 52 одиниці спеціальної аварійно-рятувальної техніки, - Аваков - Цензор.НЕТ 3004
Стремно!
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