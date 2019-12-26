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Все про:Нацполиция (10631) хакер (765) Черновцы (401)

 22-летний хакер заработал около 250 тыс. грн на похищении данных пользователей игрового сервиса, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

22-летний житель Черновицкой области продавал данные пользователей игрового сервиса. Потерпевшими стали более 250 тыс. пользователей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как участник тематических хакерских форумов мужчина самостоятельно научился основам создания вредоносных программных средств. Полученные знания начал практиковать для заработка денег.

Пользователю игрового сервиса в личные сообщения направлялось письмо. В сообщении отмечалось, что он выиграл промо-код для получения бонусов в игре. Для того, чтобы его получить, необходимо перейти по ссылке. Ссылка перенаправляла пользователя на фишинговый ресурс, предварительно созданный злоумышленником. Данный веб-сайт был идентичен оригиналу, только частично отличалось доменное имя.

Для авторизации ресурс предлагал пользователю ввести свой логин и пароль. Введенные данные сразу загружались на серверы злоумышленника. Таким образом формировались базы данных, которые продавались с помощью хакерских форумов. Хакеру удалось заработать около четверти миллиона гривен.

Киберполиция провела обыск в его доме. Изъята компьютерная техника, мобильный телефон и две банковские карты, на которые осуществлялись транзакции незаконно полученных денег.

Во время предварительного осмотра компьютерной техники киберполицейских предварительно установлено, что пострадали более 250 тыс. пользователей сети Интернет.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Проводятся соответствующие компьютерно-технические экспертизы. Мужчине грозит до 5 лет заключения.

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22-летний хакер заработал около 250 тыс. грн на похищении данных пользователей игрового сервиса, - Нацполиция 01
22-летний хакер заработал около 250 тыс. грн на похищении данных пользователей игрового сервиса, - Нацполиция 02
22-летний хакер заработал около 250 тыс. грн на похищении данных пользователей игрового сервиса, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3167371
 
 
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Перед тем, как сбу или конкурирующие фирмы выхватят его себе, его в обязательном порядке нужно на несколько недель отправить во всеукраинский тур по интернатам, домам малютки, семьям погибших с малолетними детьми, или тех, что остались без единственного сына....
Но это не всё! Обязательно, обязательно!- военные госпитали, реабилитац. центры с калеками, с живым общением и диалогами!
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так его наградить надо..он просто выполнял закон по борьбе с незаконным игровым бизнесом..или он уже у нас законный?
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250000 дебілів, що грають в онлайн-казіно й повелись на це? OMG, і з цими виборцями в одній країні живеш...
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