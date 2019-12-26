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 "Руководствуясь ленинскими заветами": запрещенная Компартия провела в Киеве "конференцию" ко дню рождения Сталина. ФОТОрепортаж

В день 140-й годовщины рождения советского руководителя Иосифа Сталина запрещенная Коммунистическая партия Украины провела в Киеве "научно-практическую конференцию" на тему: "И.В. Сталин и революционное преобразование мира".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компартии Украины.

Руководствуясь ленинскими заветами: запрещенная Компартия провела в Киеве конференцию ко дню рождения Сталина 01

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Руководствуясь ленинскими заветами: запрещенная Компартия провела в Киеве конференцию ко дню рождения Сталина 02

Согласно сообщению "участники конференции с большим интересом прослушали доклады: Симоненко Петра Николаевича – 1-го секретаря ЦК Компартии Украины, народного депутата Украины II-VIII созывов – "Сталинский опыт социалистических преобразований советской страны"; Крючкова Георгия Корнеевича – члена Президиума ЦК Компартии Украины, народного депутата Украины III-IV созывов – "И.В. Сталин как теоретик марксизма-ленинизма"; Мнацаканова Сергея Александровича – ректора Партийной школы при ЦК Компартии Украины – "Вклад И.В. Сталина в национально-государственное строительство СССР".

Руководствуясь ленинскими заветами: запрещенная Компартия провела в Киеве конференцию ко дню рождения Сталина 03

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Руководствуясь ленинскими заветами: запрещенная Компартия провела в Киеве конференцию ко дню рождения Сталина 04

Среди выступавших был и действующий член-корреспондент НАН Украины, доктор исторических наук Солдатенко Валерий Федорович с докладом "И.В.Сталин и Украина на переломном историческом этапе", а также председатель Киевского городского Совета ветеранов, генерал-майора авиации Мартынов Николай Егорович с выступлением "И.В.Сталин – как военный стратег и организатор Победы над фашизмом".

По завершению мероприятия Симоненко вручил "памятную медаль к 140-летию И.В. Сталина" Солдатенко Валерию Федоровичу и Арсеенко Анатолию Григорьевичу, а "первый секретарь ЦК ЛКСМУ Михаил Кононович вручил комсомольский билет представителю киевской молодежи".

Руководствуясь ленинскими заветами: запрещенная Компартия провела в Киеве конференцию ко дню рождения Сталина 05

Напомним, 8 июля 2014 года Минюст и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрете КПУ на территории государства. 16 декабря 2015 года суд запретил деятельность КПУ по иску Минюста. 28 декабря КПУ обратилась в Киевский апелляционный админсуд с апелляционной жалобой на соответствующее постановление Окружного админсуда Киева.

В мае 2018 года в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению злоумышленников, которые совершали поджоги машин украинских политиков, правоохранителям удалось выйти на группу, преступную деятельность которой курировал россиянин по фамилии Гогичаев, подчинявшийся секретарю Коммунистической партии России и сотрудничавший с лидером запрещенной в Украине КПУ Петром Симоненко. Во время обыска у Симоненко найден пистолет с глушителем и 120 патронов к нему.

Источник: https://censor.net.ua/p3167362
 
 
 Топ комментарии
 
Как были, так и остались уголовниками и террористами.
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тепер вони зєкаманда. калбаса по 2.20 і дужє дякую!
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Как были, так и остались уголовниками и террористами.
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тепер вони *********. калбаса по 2.20 і дужє дякую!
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Эти подонки еще не напились крови украинцев
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При Порохе их запретили, в уголовном порядке. Но, при власти новомалороссов, законы о декоммунизации не работают.
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Соціально близькі плісняві: і ті й ті люто ненавидять Україну й українців...
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вот прям сейчас игровые автоматы бросят и побегут красножопых гонять... "Руководствуясь ленинскими заветами": запрещенная КПУ провела в Киеве "конференцию" ко дню рождения Сталина - Цензор.НЕТ 112
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судячи зі всього - аплодисментами.... а, як мінімум, мали б ідентифікувати всіх учасників і притягнути до кримінальної відповідальності організаторів
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Можно иначе - а кому-то достался мозг от амёбы.
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А хтось одружився на Євглені Зеленій.
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Я бы предложил их всех собрать и на основе "Сталинского опыты социалистических преобразований" отобрать паспорта и на поле загнать работать даром без зарплаты, за трудодни.
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Комсомольский билет получал в джинсах!
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Воспринимается как бал-маскарад, фрик-шоу, но рожи у дидов совершенно серьезные.
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у нас нет страны....
эту шайку не взорвали там? б*же, да я этих "борцов" с Муссолини просто бы "порешал" там же, а на след. день бы спросил - ээээ, че там за идиотов мы вчера завалили то?
мрази - оно еще не ответило за все гадости, и продолжает срать то.
я не ходил на выборы, но Баканов - чмо если не пересажает этих тварей. вы че, совсем озверели? - красножопая падаль срет, мало мне разгула попов(спс Петр Алексеичу), так еще и их конкуренты просыпаются(да и не спали то)
Бакан, реагируй(ну да, типо я не знаю шо это с позволения Бакланова то.... шабаш то... чтоб вы пропали мрази)
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Комуняки благодарны Цензору за рекламу "сралин жил, жив и будет жить". "Руководствуясь ленинскими заветами": запрещенная Компартия провела в Киеве "конференцию" ко дню рождения Сталина - Цензор.НЕТ 7809
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придурок на останньому фото з американстким Nike на серці при Сталіні вже валив би ліс десь під Магаданом...
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А где же нац. дружины, с14 и им подобные, или они только за порохом могли гоняться???
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А вообще, скажу я вам как фашист фашистам, хунта у нас в Киеве так себе.
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та фашисты как раз не трогали эту падаль. то Гитлер чет там типо гонял, а потом обнял.... б*же, Тарас Григорович, отойдите, люди думают шо вы воскрес...(о б*же....) помогитееее)
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не стоїть легковажити дєдушкамі - большевікі сотню міліонів граждан, такі, умєртвілі жесточайшім образом. І могут павтаріть, єслі іх нє остановіть
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б*же, братан, ну рідше кривляйся ...
ну противно ж читати .... то ше "нік" "Артьомія Аствовскаво"?(ледве написав)
ну г*споди, жах просто читати.
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вы чего это пиндосские джиннсы и найки на себе наперли?!! какие жы вы после этого камунисты?!! ...
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Опять эти отрыжки совка повылазели! Хотят Сталина,яб многим кто так страдает по совету по Сталину по Ленину.Всеб условия им бы предоставил.За границу хрена им лысого,предпринимательство статью им за спикуляцию,рот открыл на рудники пусть себя чувствуют как при Сталине.
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Можно ещё на каждого по анонимному доносу и помахать ручкой пока одни едут в лагеря, а другие на расстрел.
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Можно вообще все условия предоставить.И психушку и рудники и воронки по ночам,и тройки по ускоренному процессу
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вековой нафталин решил знатного упыря помянуть. ню-ню
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Так эту же мразь, вроде, запретили? Мертвец возрождается? "Голодомор" забыт?
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ѢѢ ! с этим сборищем по заветам их вошьдя и обойтись. без суда и следствия!
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Так если они "запрещённые", то как им позволили собраться на свой шабаш?
Хотя в стране чудес и не такое бывает, чему удивляться...
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Я думал динозавры вымерли, а они
ещё и съезды собирают.
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Резервацию нужно сделать. Небольшую. Туристам билеты продавать.
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стрельбище... "Керуючись ленінськими заповітами": заборонена Компартія провела у Києві "конференцію" до дня народження Сталіна - Цензор.НЕТ 7551
я бы еще доплачивал шоб люди эту падаль резали для своих собак(вредно, но и в землю не пойдет эта гниль то)
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Вот этого не надо. Где потом новых взять?
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Джон, я бы нетрадиционалов никогда не назвал красножопыми.... это ух какая обида то(я не п.дераст)
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Зазвичай українські патріоти розганяли ці шабаші, а тепер проспали. Дізнаємося про це збіговисько вже постфактум. Чи наша розвідка пагано працює, чи вороги добре конспіруються, чи одне й друге разом взяте.
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Да кому они нужны, старые маразматики устроили шабаш. можно только с улыбкой к этому отнестись. Какая разведка? Делать ей не х...... .
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Розвідка Карася і Ко, або інших патріотів. Цинічна демонстрація антиукраїнської символіки і вшанування вбивці міліонів українців має присікатися.
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Такое возможно только при Зебилах!
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та вони ж безпечні!
інша справа - "вбивці" Павла Шеремета!
з етімі нада пастроже!
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але "сатана" вбила(з дозволу Боха) щось із 12-15 людей, а Яхве - з 12-15мільйонів"своїх дітей")
сотона - міф, а Яхве типу реальний, для вірозадих рабів.
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А де НадЄжда з гранатометом була?! Аааа... Вона тЄлЄвЄдуШШая, ей некАдА... "Керуючись ленінськими заповітами": заборонена Компартія провела у Києві "конференцію" до дня народження Сталіна - Цензор.НЕТ 2539
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Чому цих виродків не арештовують . Це ж пропаганда комунізму , фашизму та мародерства . Хіба в Україні не заборонені людожерські режими ?А тим більше - комуняки . Вони гірше фашистів , стільки людей понищили , війни , теракти , грабежі , вбивства та згвалтування . Воно нам треба ?
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От такої зуйні до ЗекоМанди точно не було. Навпаки, в повітрі панувала свіжа, електрично-озонова ґатмосфера русофобії, антикомунізму та усього оцього.
Але щойно прийшли "слуги народу" - почало-о-о-ося...
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Смотрю на ихние морды,и перед моим внутренним взором нквд-шные хари в синих галифе в фуражках и наганами стоят,им нет места среди нас в Украине.Глубоко возмущён,что власть не приняла ни каких мер...
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