 "Руководствуясь ленинскими заветами": запрещенная Компартия провела в Киеве "конференцию" ко дню рождения Сталина. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компартии Украины.
Согласно сообщению "участники конференции с большим интересом прослушали доклады: Симоненко Петра Николаевича – 1-го секретаря ЦК Компартии Украины, народного депутата Украины II-VIII созывов – "Сталинский опыт социалистических преобразований советской страны"; Крючкова Георгия Корнеевича – члена Президиума ЦК Компартии Украины, народного депутата Украины III-IV созывов – "И.В. Сталин как теоретик марксизма-ленинизма"; Мнацаканова Сергея Александровича – ректора Партийной школы при ЦК Компартии Украины – "Вклад И.В. Сталина в национально-государственное строительство СССР".
Среди выступавших был и действующий член-корреспондент НАН Украины, доктор исторических наук Солдатенко Валерий Федорович с докладом "И.В.Сталин и Украина на переломном историческом этапе", а также председатель Киевского городского Совета ветеранов, генерал-майора авиации Мартынов Николай Егорович с выступлением "И.В.Сталин – как военный стратег и организатор Победы над фашизмом".
По завершению мероприятия Симоненко вручил "памятную медаль к 140-летию И.В. Сталина" Солдатенко Валерию Федоровичу и Арсеенко Анатолию Григорьевичу, а "первый секретарь ЦК ЛКСМУ Михаил Кононович вручил комсомольский билет представителю киевской молодежи".
Напомним, 8 июля 2014 года Минюст и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрете КПУ на территории государства. 16 декабря 2015 года суд запретил деятельность КПУ по иску Минюста. 28 декабря КПУ обратилась в Киевский апелляционный админсуд с апелляционной жалобой на соответствующее постановление Окружного админсуда Киева.
В мае 2018 года в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению злоумышленников, которые совершали поджоги машин украинских политиков, правоохранителям удалось выйти на группу, преступную деятельность которой курировал россиянин по фамилии Гогичаев, подчинявшийся секретарю Коммунистической партии России и сотрудничавший с лидером запрещенной в Украине КПУ Петром Симоненко. Во время обыска у Симоненко найден пистолет с глушителем и 120 патронов к нему.
эту шайку не взорвали там? б*же, да я этих "борцов" с Муссолини просто бы "порешал" там же, а на след. день бы спросил - ээээ, че там за идиотов мы вчера завалили то?
мрази - оно еще не ответило за все гадости, и продолжает срать то.
я не ходил на выборы, но Баканов - чмо если не пересажает этих тварей. вы че, совсем озверели? - красножопая падаль срет, мало мне разгула попов(спс Петр Алексеичу), так еще и их конкуренты просыпаются(да и не спали то)
Бакан, реагируй(ну да, типо я не знаю шо это с позволения Бакланова то.... шабаш то... чтоб вы пропали мрази)
ну противно ж читати .... то ше "нік" "Артьомія Аствовскаво"?(ледве написав)
ну г*споди, жах просто читати.
Хотя в стране чудес и не такое бывает, чему удивляться...
ещё и съезды собирают.
я бы еще доплачивал шоб люди эту падаль резали для своих собак(вредно, но и в землю не пойдет эта гниль то)
інша справа - "вбивці" Павла Шеремета!
з етімі нада пастроже!
сотона - міф, а Яхве типу реальний, для вірозадих рабів.
Але щойно прийшли "слуги народу" - почало-о-о-ося...