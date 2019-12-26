 Ручное управление через друзей и родственников возвращается, - сотрудница МОЗ Литовченко о конкурсе в НСЗУ. ФОТО

Об этом сообщила гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Украины Ирина Литовченко, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра последний день приема документов на должность председателя Национальной службы здоровья Украины. Прием документов продолжался 1 неделю", - написала она, добавив, что новостей на официальных правительственных или министерских ресурсах об этом, равно как и какой-либо рекрутинговой активности в этом направлении практически не было.

По словам Литовченко, когда искали предыдущего руководителя НСЗУ или Центра общественного здоровья, вся команда министерства встречалась с потенциальными кандидатами нон-стоп: "Мы уговаривали и убеждали рискнуть и пойти на конкурс, проводили множество паблик токов, выступали на всех возможных мероприятиях, панелях и площадках, писали колонки, в каждом своем интервью кричали, что нам нужны профессиональные и мотивированные специалисты".

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Чиновница убеждена, что сейчас вместо профессионалов снова назначают друзей или родственников.

"Так было с назначенной позавчера государственным секретарем МЗ (экс-чиновница Госгеокадастра Инна Солодкая. - Ред.), так будет и со всеми другими вакансиями. Печальное ручное управление через друзей и родственников возвращается в государственную службу", - резюмирует Литовченко.

Напомним, 25 ноября глава Национальной службы здоровья Олег Петренко подал заявление на увольнение. Его отставку уже приняло правительство, а 6 декабря о своем намерении уволиться из ведомства объявила также руководитель Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко.

17 декабря замглавы Минздрава Качурец и гендиректор ЦОЗ Курпита подали заявления об отставке.

Премьер-министр Алексей Гончарук в свою очередь заявил, что из Минздрава уходят "лояльные к Супрун" сотрудники.