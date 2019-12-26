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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В одном из гаражей Харькова полиция обнаружила 12 тонн нелегального спирта. ФОТОрепортаж

В Харькове полиция изъяла 12 тонн спирта. Алкоголь полицейские обнаружили во время общегосударственных профилактических мероприятий по противодействию нелегальному обороту спирта и ликероводочных изделий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

С 25 декабря работники полиции начали проверку объектов возможного незаконного оборота спирта, а именно складов, баз, гаражных кооперативов, "наливаек" и других заведений.

Так, сотрудники следственного управления, отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области и Шевченковского отдела полиции на улице Букова обнаружили гаражный бокс, в котором незаконно осуществлялся разлив спирта. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 12 тонн жидкости.

В одном из гаражей Харькова полиция обнаружила 12 тонн нелегального спирта 01

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

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В одном из гаражей Харькова полиция обнаружила 12 тонн нелегального спирта 02

Устанавливаются лица, причастные к данному факту.

В одном из гаражей Харькова полиция обнаружила 12 тонн нелегального спирта 03
В одном из гаражей Харькова полиция обнаружила 12 тонн нелегального спирта 04
В одном из гаражей Харькова полиция обнаружила 12 тонн нелегального спирта 05
Фото: сайт полиции Харькова

Источник: https://censor.net.ua/p3167324
 
 
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Надеюсь это не для убийства руСССССССкого журналиста.
Впрочем такой дозой его не убить.
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Отправить пойло на Донбасс террористам -сепаратистам, хай пьют, пока будут пить стрелять не будут.
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ну вот как они узнали? для меня это всегда загадка...))))
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Такое понятие, как оперативная информация Вам известно?
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