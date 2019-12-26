 Подарок для наемников РФ: украинские воины собрали новогоднюю елку из вражеских снарядов. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны российских боевиков, армейцы собрали импровизированную новогоднюю елку высотой почти два метра.

"Это все боеприпасы, запрещенные минскими договоренностями. И на их сбор мы потратили всего двадцать минут. Но, если бы была поставлена ​​задача построить елку высотой десять метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4-5 часов", - сообщил старший офицер командования воинской части Вячеслав.

Как сообщил офицер, этот новогодний подарок украинские защитники Приазовья готовы передать боевикам любым способом на определенном ими участке линии фронта.

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Фото: пресс-центр ОС