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 Общество, Фоторепортаж
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 Подарок для наемников РФ: украинские воины собрали новогоднюю елку из вражеских снарядов. ФОТОрепортаж

Украинские военнослужащие, которые удерживают позиции на мариупольском направлении решили не оставлять в этом году без подарков и российских наемников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны российских боевиков, армейцы собрали импровизированную новогоднюю елку высотой почти два метра.

"Это все боеприпасы, запрещенные минскими договоренностями. И на их сбор мы потратили всего двадцать минут. Но, если бы была поставлена ​​задача построить елку высотой десять метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4-5 часов", - сообщил старший офицер командования воинской части Вячеслав.

Подарок для наемников РФ: украинские воины собрали новогоднюю елку из вражеских снарядов 01

Как сообщил офицер, этот новогодний подарок украинские защитники Приазовья готовы передать боевикам любым способом на определенном ими участке линии фронта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб

Подарок для наемников РФ: украинские воины собрали новогоднюю елку из вражеских снарядов 02
Подарок для наемников РФ: украинские воины собрали новогоднюю елку из вражеских снарядов 03
Фото: пресс-центр ОС

Подарок для наемников РФ: украинские воины собрали новогоднюю елку из вражеских снарядов 04

Источник: https://censor.net.ua/p3167318
 
   
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Блазню і його кодлу передайте.
Бо воно =прєкратіло стрєлять= і =доґоворілось= про повне припинення вогню, яке має настати до кінця року, до якого залишилося 5 днів.
Хай би хоч по цій =ялинці= спробувало типи снарядів повчити, "головнокомандувач"-=янелох=.
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Повертайтеся хлопці на ротацію в тому ж складі в якому прибули на нульовку..Веселих свят вам та всього найкращого !
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Трохи неточно. Це хлопці отримали "подарунки". І добре було б віддати. "Ялинкою" висотою метрів 30.
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Привезти до офісу "янелоха" і під саме вікно зеленому - лупатому!!!
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Відправте ялинку на Банкову і до посольства параші
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