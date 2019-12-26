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Все про:Волынь (667) медицина (1898) операция (150) трансплантация (91) Ковель (10) Тодуров Борис (17)

 В Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца. ФОТОрепортаж

Операцию по трансплантации сердца провели в больнице районного уровня в Ковеле Волынской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Ковельское межрайонное территориальное медицинское объединение, информирует Цензор.НЕТ.

Операция состоялась 23 декабря, ее провела бригада врачей Института сердца Минздрава во главе с Борисом Тодуровым. Бригаде пришлось отправиться в Ковель, потому что донорское сердце невозможно было доставить в Киев.

Пациенту, страдавшему дилатационной кардиомиопатией, пересадили сердце донора с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, у которого констатировали смерть мозга. Родственники донора дали разрешение на то, чтобы изъять у него органы для пересадки.

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Помимо сердца, у донора изъяли две почки. Одну из них пересадили реципиенту тут же, в Ковеле. Операция проходила одновременно с операцией по пересадке сердца. Вторую почку доставили на самолете в Национальный институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова в Киеве и там пересадили реципиенту.

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Источник: https://censor.net.ua/p3167307
 
   
 Топ комментарии
 
Во как Супрун "разрушила медицину". В Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца - Цензор.НЕТ 1523
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каким боком супрунша к закону о трансплантации, который 28 лет не принимали лоббисты иностарнных клиник дабы подоить родителей умирающих детей на сотни тысяч евро?????
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Уляна разрушила старую систему. В Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца - Цензор.НЕТ 6282
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каким боком супрунша к закону о трансплантации, который 28 лет не принимали лоббисты иностарнных клиник дабы подоить родителей умирающих детей на сотни тысяч евро?????
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чем? тем что физпроцедуры с первого января от 700 грн за курс????????
тем что дабы попасть к кардилогу, нужно отсидеть очередь и к семейному, и к кардиологу, которые принимают в разное время и в разные дни?
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Супруніха весь час гавкала на Тодурова , а тутешня порохоботва їй підгавкувала ... Уляха зникла , а Борис Тодуров продовжує свою благородну справу !
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не дай бог вам слюнявить тодурову за его благородство....
никаких кредитов не хватит
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можете порекомендувати іншого кардіохірурга в Україні такого ж рівня - кращого і безкоштовного ?
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Це якісь неправильні медики. Всі медики втекли в Європу.
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эти правильные. у них тариф в карман такой что им и здесь хорошо
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Денег сколько содрали с родственников , тем кому пересадили органы ?
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с этого врятли содрали. реклама.
заработают потом, без журналистов
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А чому не пишуть гарно Зеленському? Це ж при ньому сталося. А то як всіх собак вішати, так на нього.
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Нормально так себе поступили родственники человека, получившего черепно - мозговую травму.
Помимо сердца, продали ещё его две почки.
Разбор людей на органы стартовал.
Бедных разбирают на органы а богатым пересаживают.
Моральные уроды рулят в медицине и стране.
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А тепер озвучте скільки коштувала ця операція. І які у нас бідні медики.
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