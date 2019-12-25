 "Прекрасно прогулялся и подарки купил", - Гончарук побывал на рождественской ярмарке. ФОТО

Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В воздухе аромат рождественских вкусностей и глинтвейна. На площади у главной елки теплая и семейная атмосфера. Прекрасно прогулялся и подарки купил", - написал премьер.

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