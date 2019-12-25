 "Прекрасно прогулялся и подарки купил", - Гончарук побывал на рождественской ярмарке. ФОТО

Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В воздухе аромат рождественских вкусностей и глинтвейна. На площади у главной елки теплая и семейная атмосфера. Прекрасно прогулялся и подарки купил", - написал премьер.
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Милованов: мне хватит $10 тыс. на нормальную жизнь.
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Известный украинский детский врач и телеведущий Евгений Комаровский порекомендовал вместо телевизионных передач чаще смотреть порно.
Такой совет Комаровский дал зрителям своего канала на Youtube.
Эксперт напомнил о том, что Украина вошла в рейтинг стран, жители которых чаще других смотрят видео для взрослых, и находится в лидерах по количеству пользователей сайта PornHub. По его словам, это новость хорошая.
"Я вам честно скажу, ребят, что чем смотреть новости по телевизору, смотрите лучше PornHub. Это намного лучше для вашего здоровья. Вообще интересуйтесь не только политикой - здоровее будете", - сказал врач.