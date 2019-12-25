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 Политика Украины
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 "Прекрасно прогулялся и подарки купил", - Гончарук побывал на рождественской ярмарке. ФОТО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил рождественскую ярмарку на Софийской площади в Киеве.

Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В воздухе аромат рождественских вкусностей и глинтвейна. На площади у главной елки теплая и семейная атмосфера. Прекрасно прогулялся и подарки купил", - написал премьер.

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Прекрасно прогулялся и подарки купил, - Гончарук побывал на рождественской ярмарке 01
Прекрасно прогулялся и подарки купил, - Гончарук побывал на рождественской ярмарке 02
Прекрасно прогулялся и подарки купил, - Гончарук побывал на рождественской ярмарке 03
Прекрасно прогулялся и подарки купил, - Гончарук побывал на рождественской ярмарке 04
Прекрасно прогулялся и подарки купил, - Гончарук побывал на рождественской ярмарке 05
Прекрасно прогулялся и подарки купил, - Гончарук побывал на рождественской ярмарке 06

Источник: https://censor.net.ua/p3167306
 
 
 Топ комментарии
 
Не кричи капсом, лахта. Навколо ж люди вже сплять.
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петя заплатит из €15 мрлд которые европа в бездну дала🤣🤣
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То ж при бариге мародёре комуналка была злочинно незаконно завышена в 5 раз, а уже при ЗЕбубачке цена рыночная, да и вообще... для ЗЕбубачки ничего не жалко!! понимать же надо...
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так свиненку воровать ничего не нужно. он все украл до штейна.
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А на самокате покатался перед нищим народом, УБЛЮДОК?
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Прекрасная новость! Особенно для тех, кто может только прогуляться и понюхать ароматы.)
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Не кричи капсом, лахта. Навколо ж люди вже сплять.
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В этот день, в 1919, генпрокурор США Палмер погрузил на борт парохода «Buford» 249 человек, симпатизирующих большевикам, и отправил их всех в Россию.

"Прекрасно прогулявся і подарунки купив", - Гончарук побував на різдвяному ярмарку - Цензор.НЕТ 521

(C)
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почему этот пиндос не сбросил их за борт по пути следования?
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Больше чем уверен, что они сгнили в советской Роисе в лагерях где-то в вечной мерзлоте.
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Почему дураки окружают себя еще большими дураками? Может потому, чтобы на их фоне выглядеть мудрецами?
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трагедия в том, что > 50% зелектората считает своего кумира интеллектуалом... "Прекрасно прогулявся і подарунки купив", - Гончарук побував на різдвяному ярмарку - Цензор.НЕТ 4368
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Забудь про сою. Вони втекли до Ростову разом з мародером.
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Бавовна, пиши українською, доведи, що ти не козломордо-гвинтороге. Доречі, мабуть вже вп'яте питаю: де твій аквафреш, який у тебе декілька разів відклеювався?
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Квартал на янмарці з нарідом. Картина маслом.
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Гончарук: украинцу хватит 4000 грн на нормальную жизнь.
Милованов: мне хватит $10 тыс. на нормальную жизнь.
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Тимофей Сергеевич Милованов (Тимофій Сергійович Милованов; род. 18 марта 1975, Киев, Украинская ССР, СССР) - украинский государственный деятель и экономист. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с 29 августа 2019 года.
(C)
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И́горь Вале́рьевич Коломо́йский (укр. Ігор Валерійович Коломойський; 13 февраля 1963, Днепропетровск, УССР, СССР) - украинский олигарх[3][4][5], предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат.
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Ти, головне, забудь про Землю. Краще думай про справедливу оренду, а не ринок під час війни відкривати.
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Да ты прекрасно уже гуляешь сколько месяцев. Хоть на 70% доходную часть в декабре выполнишь, ху...плет?
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Лучше бы не по ярмаркам ходил, а сходил например в публичный туалет где нибудь - например в Мариинском парке. Наши публичные туалеты в центре столицы, это национальное позорище.
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Даже Комаровский прозрел от зелёных бредовых новостей.
Известный украинский детский врач и телеведущий Евгений Комаровский порекомендовал вместо телевизионных передач чаще смотреть порно.

Такой совет Комаровский дал зрителям своего канала на Youtube.

Эксперт напомнил о том, что Украина вошла в рейтинг стран, жители которых чаще других смотрят видео для взрослых, и находится в лидерах по количеству пользователей сайта PornHub. По его словам, это новость хорошая.

"Я вам честно скажу, ребят, что чем смотреть новости по телевизору, смотрите лучше PornHub. Это намного лучше для вашего здоровья. Вообще интересуйтесь не только политикой - здоровее будете", - сказал врач.
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Цензор скочується до беззмістовних новин.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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