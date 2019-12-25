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Все про:дети (3798) Луганщина (4248) подарок (109) Рождество (257) операция Объединенных сил (1922)

 Сладости, канцелярия, книги, игрушки, - военнослужащие ООС поздравили детей Луганщины с Рождеством. ФОТОрепортаж

Представители Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества собираются объехать с рождественскими подарками все прифронтовые школы и детсады Луганщины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Мне лично очень символично поздравлять детей Востока, ведь я сама переселенка, мои дети родились в Луганске. Сейчас я прохожу военную службу в армии и выполняю задание именно на Луганщине. Этим детям как никогда нужно любая внимание", - сказала офицер Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества Ксения Ергидзей.

Сладости, канцелярия, книги, игрушки, - военнослужащие ООС поздравили детей Луганщины с Рождеством 01Сладости, канцелярия, книги, игрушки, - военнослужащие ООС поздравили детей Луганщины с Рождеством 02

В качестве подарков военнослужащие привезли детям сладости, канцелярские принадлежности, учебники, книги и игрушки.

Сладости, канцелярия, книги, игрушки, - военнослужащие ООС поздравили детей Луганщины с Рождеством 03Сладости, канцелярия, книги, игрушки, - военнослужащие ООС поздравили детей Луганщины с Рождеством 04

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"В ближайшее время военные планируют объехать все прифронтовые школы и детские сады Луганщины, чтобы новогодне-рождественская сказка пришла в дом каждого ребенка", - отметили в штабе.

Сладости, канцелярия, книги, игрушки, - военнослужащие ООС поздравили детей Луганщины с Рождеством 05

Сладости, канцелярия, книги, игрушки, - военнослужащие ООС поздравили детей Луганщины с Рождеством 06

Источник: https://censor.net.ua/p3167298
 
 
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Вітаю з Різдвом усіх військових України! Приємно, що офіцер Ксенія Ергідзей відзначає це Свято і мабуть вона має тюркське походження.
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Головне, щоб діти Лугіндонщини при цьому не думали - "ну погодите-кось, хохлы, п***н придёт - русский мир принесёт! а мы ужо ему поможем! дилды срали - и мы вашу хохляндию засрём, будет наша лугандония до Лондона, если не до Карпат, **** blyat!"
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Думаю, що такі люди, як Ксенія передасть їм свою позитивну енергетику і віру. Тоді ці діти не будуть отруєні метастазами "руського міра".
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СРАВНИТЕ С ВАТНОСТАНСКИМИ ФОТКАМИ ОРКОВ С ДЕТЬМИ И ВАМ ВСЕ СТАНЕТ ПОНЯТНО!
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