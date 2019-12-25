EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  654  21
Материалы по теме:
Все про:обмен (859) протест (4599) Офис Президента (199)

 Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове. ФОТОрепортаж

Участники акции требовали не включать в списки на обмен троих обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в 2015 году, в результате которого погибли четыре человека.

У здания Офиса президента собрались несколько десятков активистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

В руках они держали плакаты с портретами погибших во время теракта.

Участники акции считают "аморальным" отпускать "убийц детей".

Инициатором митинга стал украинский писатель Руслан Горовой.

Фото - "Радіо Свобода"

Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 01
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 02
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 03
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 04
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 05
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 06
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 07
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 08
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 09
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 10
Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове 11

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, параллельно такая же акция состоялась и в Харькове.

Читайте на Цензор.НЕТ: Фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове, жертвами которого стали 13 человек, готовят к обмену с РФ, - активист Горовый

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрении в совершении теракта 22 февраля были задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Также на Цензор.НЕТ: "Убийц детей не меняем": активисты требуют не обменивать фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове. ФОТОрепортаж

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

Источник: https://censor.net.ua/p3167292
 
 
 Топ комментарии
 
даже в ваших зебильных сектах того зебобу уже с дерьмом мешают)))а оно сюда старые методички свои тащит...
 показать весь комментарий
 
Отличный пример для будущих террористов! Убивай сколько хочешь все равно будешь свободен!
 показать весь комментарий
 
смерть маскалям клятим та тупим зебілам!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Главнае шо не Парашенко! А то он всех патриотов в тюрмы посадил, а сепаратистов поотпускал!
 показать весь комментарий
 
 
Весті із-за поребріка:
Российский сухогруз сел на мель в Мраморном море - РИА Новости
 показать весь комментарий
 
Контрактник Северного флота погиб от огнестрельного ранения на учениях в Мурманской области - РИА Новости
 показать весь комментарий
 
во первых ОПе плевать,
во вторых мертвых не вернешь, а живых спасти можно
 показать весь комментарий
 
Отличный пример для будущих террористов! Убивай сколько хочешь все равно будешь свободен!
 показать весь комментарий
 
 
так пусть дальше людей взрывают - все одно их на кацапстан отправят...раздолье
 показать весь комментарий
 
 
и в третьих - насрать на чувства и достоинство родственников погибших....
на справедливость и неотвратимость наказания...
Блин..., да что ты куришь то?
 показать весь комментарий
 
 
✅Неможливо після 28 років розграбування нашої держави отримати досить швидко значно позитивні зміни в житті країни. Опір нашому Президенту від попередньої влади та олігархії колосальний. Подолати такий тиск Президент Володимир Зеленський зможе тільки при нашій активній та чисельній підтримки.

Под Офисом президента протестовали против включения в списки на обмен подозреваемых в совершении теракта в Харькове - Цензор.НЕТ 8221
 показать весь комментарий
 
 
даже в ваших зебильных сектах того зебобу уже с дерьмом мешают)))а оно сюда старые методички свои тащит...
 показать весь комментарий
 
 
смерть маскалям клятим та тупим зебілам!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Поганий перекладач в тебе,зебільна лахта, вчи українську☝️☝️☝️. А підтримку вашому главзебілу тільки на дивані можуть палаючими пуканами надати😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
Полиграф Полиграхович-007 ще троха попрацювати над граматичними помилками, додати експресії та драматизму й можна буде з такими "палкими промовами" навіть перед бабусями у Кривому Розі виступати ... +0.00001% до "рейтингу" вашої Бубочки гарантований А шо це "гарант" на світлині такий зосереджений? Мабуть на піаніні грає??? Під Офісом президента протестували проти включення в списки на обмін підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові - Цензор.НЕТ 9778
 показать весь комментарий
 
 
Так уже была подобная новость ниже.
Или зрада не разгоняется?
 показать весь комментарий
 
 
Молодці Українці, працюємо, на правильний шлях!!! Слава Україні!!! Смерть расії!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Лох схоже ще той Лох по всіх статтях та напрямках.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх