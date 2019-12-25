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Все про:вымогательство (303) СБУ (14189) Артемсоль (11) ГБР (806)

 Чиновники госпредприятия и сотрудники СБУ вымогали 800 тыс. грн "откатов" у бизнес-структур, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований разоблачили преступную схему вымогательства 800 тыс. грн. неправомерной выгоды должностными лицами госпредприятия стратегического значения "Артемсоль" и работниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Деньги вымогали за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денежных средств согласно подписанным актам-приемки выполненных подрядных работ, заказчиком которых было госпредприятие. Вымогательство так называемых "откатов" происходило систематически в рамках преступной схемы, организаторы которой задержаны.

Среди участников схемы  - заместитель начальника управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, а также ряд должностных лиц госпредприятия стратегического значения "Артемсоль".

Предварительно сговорившись между собой, упомянутые лица наладили схему по систематическоу вымогательству и получению неправомерных выгод.

Они создавали искусственные препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов-приемки выполненных подрядных работ по заключенным договорам. Затягивали сроки перечисления денежных средств за выполненные работы.

По инициативе правоохранительных органов присылали официальные письма (сообщения) уполномоченным субъектам с требованием провести проверки соблюдения требований действующего законодательства субъектами хозяйственной деятельности.

Таким образом созданы условия для получения неправомерных выгод субъектов хозяйственной деятельности и их представителей. Размер так называемого "отката" устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по местам проживания, трудоустройства и работы фигурантов уголовного производства.

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Чиновники госпредприятия и сотрудники СБУ вымогали 800 тыс. грн откатов у бизнес-структур, - ГБР 01
Чиновники госпредприятия и сотрудники СБУ вымогали 800 тыс. грн откатов у бизнес-структур, - ГБР 02
Чиновники госпредприятия и сотрудники СБУ вымогали 800 тыс. грн откатов у бизнес-структур, - ГБР 03

Источник: https://censor.net.ua/p3167277
 
   
 Топ комментарии
 
гбр прийшло за відкатом, а гроші вже забрала сбу Чиновники госпредприятия и сотрудники СБУ вымогали 800 тыс. грн "откатов" у бизнес-структур, - ГБР - Цензор.НЕТ 7076 оце конкуренція... не те, що на АЗС
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Це вони жалуються чи хвастаються?
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в пісючниці будеш сам гратися, раз таку х..ню пишеш до чого тут пеця? зараз інша влада, ти нею задоволений? багато змінилося на краще?
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гбр прийшло за відкатом, а гроші вже забрала сбу Чиновники госпредприятия и сотрудники СБУ вымогали 800 тыс. грн "откатов" у бизнес-структур, - ГБР - Цензор.НЕТ 7076 оце конкуренція... не те, що на АЗС
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Так це нові вимагали відкати чи старі?
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Вимагали старі!
А впіймали - нові!
Розумієш?

Чекаю від тебе жабенятко - воно мені дуже подобається)
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Ось це - ці здирники з чиновників та сбушників справжні українські гниди. Їх - хоч греблю гати. Треба всім суспільством позбавлятися таких й сурово карати.
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заместитель начальника управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, и как дальше жить, надо возвращать высшую меру наказания, пока не прекратится этот беспредел.
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А як щодо відповідальності тих, хто таких призначав та відповідає за них?
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Є службові обов'язки та відповідальність. Тому не має значення розуміли вони чи ні, коли призначали корупціонерів.
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