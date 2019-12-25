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 Из-за взрыва в частном жилом доме на Полтавщине погибла женщина, мужчина получил ожоги, - ГСЧС. ФОТО

В частном жилом доме на Полтавщине произошел взрыв. Хозяин жилища госпитализирован в больницу с ожогами. Тело женщины обнаружили под завалами дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

24 декабря в 23:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве с последующим горением в одноэтажном жилом доме на ул. Пролетарской в с. Малая Перещепина, Новосанжарского района.

Звонили к спасателям соседи, которые услышали взрыв. Взрывом и огнем уничтожен жилой дом.

Пожарные спасли хозяина дома 1956 года, которого с ожогами направили в Новосанжарскую центральную районную больницу. Также под завалами дома спасатели обнаружили тело женщины1978 года рождения.

К тушению привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники 2-й Государственной пожарно-спасательной части и Малоперещепинской местной пожарной охраны. Убытки и причины происшествия устанавливаются.

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Из-за взрыва в частном жилом доме на Полтавщине погибла женщина, мужчина получил ожоги, - ГСЧС 01

Источник: https://censor.net.ua/p3167265
 
 
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