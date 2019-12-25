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 "Убийц детей не меняем": активисты требуют не обменивать фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове. ФОТОрепортаж

Около двух сотен харьковчан собрались возле здания облгосадминистрации, чтобы выразить протест против возможного обмена троих обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в 2015 году, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

В центре города собрались представители "Национального корпуса", "Правого сектора", "Фрайкора", общественной организации "Традиции и порядок".

Активисты держат в руках плакаты с надписями "Ненаказанное зло возвращается", "Убийц детей не меняем", "Не предайте погибших героев".

"Во-первых, преступники и террористы должны быть наказаны здесь. Это граждане Украины и они должны быть наказаны украинским судом. Зачем мы отдаем своих граждан России? Во-вторых, когда мы проводим такие обмены, как с Цемахом, мы таким образом как бы снимаем ответственность с России за агрессию", - рассказал участник акции Дмитрий Шевчук.

За порядком во время мероприятия следят около полусотни полицейских.

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Ранее активист Руслан Горовый сообщил, что обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове, в результате которого в 2015 году погибли четыре человека, могут выдать в РФ в рамках обмена.

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрении в совершении теракта 22 февраля были задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

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Убийц детей не меняем: активисты требуют не обменивать фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове 01
Убийц детей не меняем: активисты требуют не обменивать фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове 02
Убийц детей не меняем: активисты требуют не обменивать фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове 03

Источник: https://censor.net.ua/p3167263
 
   
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Да прямо так не меняем.
Уже сколько поменяли и все они виновны в гибели детей.
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что то шмаркле повторить "подвиг" люди мешают...
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Юдей зайнятий визволенням кацапських патологічних вбивць, це його формула миру для Зельонкіна "Убийц детей не меняем": активисты требуют не обменивать фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове - Цензор.НЕТ 7166
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Активисты направляемые чьей-то подлой рукой вредят процессу обмена. Та отдайте террористов за свободу наших! Ну чёж вы такие тупые?
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Привели к власти людей, которые мать родную монетизируют, а потом променяют. Эти променяют кого угодно на что угодно. Такая реальность.
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Разагнались отомстить что аж своих бросили и забыли в яме. Сначала своих вытягивают.
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Сейчас набежит куча зелеботных троллей и начнет требовать что бы все протестующие и так же родители убитых детей пошли в плен вместо тех кто там находится,а не негуманно непрепядствовали обмену.
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У бубочки свій погляд на це. мЬІру мЬІр.
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Ты даже не поняло смысла слова "мир".
Мир, это не только мирное существование!
Мир, это то, что тебя окружает.
Этот Мир начинается с тебя.
Не будет тебя, не будет твоего Мира.
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зебилы,вот не знаю гонит мендель или нет,но это если так то "Убийц детей не меняем": активисты требуют не обменивать фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове - Цензор.НЕТ 4033
"Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала журналистам, что в новогоднюю ночь Владимир Зеленский не будет поздравлять жителей страны с телеэкранов, поскольку это не позволяет сделать плотный график корпоративных мероприятий, на которых он является ведущим. Как подчеркнула Мендель, контракты об их проведении были заключены ещё до избрания Зеленского президентом."
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В администрации президента заверили, что украинцы не останутся без новогоднего поздравления. В настоящее время решается вопрос о том, кто обратится с праздничной речью к нации. Среди кандидатов - член партии «Слуга народа», борец Жан Беленюк, министр экономики Тимофей Милованов или посол США на Украине Уильям Тейлор. Кто именно появится на телеэкранах в новогоднюю ночь, станет сюрпризом для жителей страны.
«Мы считаем, что для президента важно исполнять контрактные обязательства. Владимир Александрович ещё в прошлом году пообещал ряду компаний провести для них праздничные новогодние корпоративы. Он тогда не знал, что будет баллотироваться на пост президента. Если бы он сейчас отказался от этих обязательств, это бы негативно сказалось на его имидже политика», - сказала Юлия Мендель.
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Нехай не свистить Мандель. Поздоровлення мона подати в запису, але їх цьому не вчили в Трускавці.
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Ну, тупая фейкомётчица! Поздравление, как правило, записано заранее и в нужное время транслируется в записи. Или ты думаешь, что президенту нех делать в новогоднюю ночь, как в прямом эфире речь толкать?
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Расейская Фейкоминетчица Симоньян когда то про детей Беслана озаботилась сказав что захвачено всего 300 человек,а на самом деле 1 500.и эта крыса до сихъ пор фейки фигачит...Скабеевщина однако.
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Оченно беспокоят ее дети Донбасса,а дети Сирии почему то нет.
Их можно убивать пачками потому что погода хорошая.
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Должны быть наказаны ВСЕ преступники и террористы!
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О, снова скулят про "онижедети"...Онижедети взорвали Шеремета (***** Антоненко и его шалава доктор Менгеле...) надеясь висяк на пуйла повесить но просрались, патамушта Аваков молодец! Слава Авакову!
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500 детей Донбасса которых украла дохлая дохтар Лиза,бесследно исчезли на просторах расеи.Наверное на органы пошли...
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