 Военнослужащий Минобороны за 40 тыс. грн предоставлял отсрочку от призыва на Хмельнитчине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Хмельницкой области.

Начальник одного из отделений структурного подразделения Министерства обороны Украины, используя свое служебное положение, организовал схему получения "откатов" за выигрыш в тендере на поставку природного газа для объектов МОУ г. Хмельницький на 2019-2020 гг.

Во время проведения комплекса процессуальных мероприятий правоохранители задокументировали получение 80 тыс. грн неправомерной выгоды за привлеченного посредника.

Кроме того, в ходе досудебного расследования было задокументировано получение служащим 40 тыс. грнвзятки за влияние на должностных лиц одного из военкоматов области.

За определенное денежное вознаграждение подозреваемый обещал помочь решить вопрос о предоставлении отсрочки от призыва на срочную военную службу местному жителю.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства, работы и в транспортном средстве фигуранта дела были обнаружены и изъяты подтверждающие документы о совершении уголовного преступления и средства, которые он получил в качестве неправомерной выгоды.

Решается вопрос о задержании военнослужащего в порядке ст.208 УПК Украины и объявлении подозрения.

Продолжаются следственные действия.

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