 Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинский милитарный портал".
Танк, о котором идет речь, модели Т-72Б1. Впервые он зафиксирован на видео 22 августа 2014 года. Тогда террористы опубликовали в YouTube видео с названием "Бои в Зеленом и Грабском под Иловайском. Подразделение командира донецкого ополчения Сени".
На видео к наемникам РФ на подмогу приехало 2 танка модели Т-72Б1.
На первом танке модели Т-72Б1 видно номер "37" на правой стороне башни, на левой стороне красной краской добавили номер "13", на защитном экране - номер "225" и белый знак незаконного вооруженного формирования "Оплот".
В конце видео видно уничтоженную БМП-2. Наемники РФ говорят на камеру о зачистке села от украинцев.
Данная БМП-2 принадлежала украинским военным и была потеряна 20-го августа в селе Грабское. Это свидетельствует о том, что российские танки из колонны, перевозившей военную технику к границе, уже 20-го августа воюют против украинцев в районе Иловайска.
Далее данный танк "37-й" отправят в район Донецка.
24 августа боевики начинают штурм украинских блокпостов в районе села Сигнальное и поселка Еленовка.
Сигнальное атаковали 4 танка боевиков с пехотой, на защите блокпоста из танков стоял всего один танк Т-64БВ командира Николая Тишика, наводчика-оператора Андрея Мудрыка и водителя-механика Александра Пугача из 51-ой отдельной механизированной бригады (ныне 14-я ОМБр).
Российские вооруженные формирования имели преимущество в технике над украинцами, но первым же выстрелом украинский танк уничтожает танк боевиков.
Благодаря героическим действиям украинцев террористы начинают разбегаться, пехота и командир убегают с поля боя и бросают на дороге даже машину командира, а два последних танка Т-72, отступая, заехали в болото и там застряли, экипаж их бросил.
Командир второго танка боевиков детально описал бегство своих товарищей, описал свои впечатления от увиденного уничтоженного украинцами танка и описал то, как два последних танка Т-72 застряли в болоте.
После боя украинские солдаты решили осмотреть брошенные в болоте танки.
Они обнаружили, что один из танков - модели Т-72Б 1989 года с динамической защитой контакт-5. Эта модель 1989 года не стоит на вооружении Украины. Таким образом, танк мог оказаться на Донбассе только из России.
Украинским солдатам не удалось вытащить танк из болота, и его пришлось сжечь.
Второй танк получилось достать из болота. Выяснилось, что это тот самый танк модели Т-72Б1, который российские военные перевозили к украинской границе и который воевал с украинцами под Иловайском, танк с номером "37" на правой стороне башни, на левой стороне - красный номер "13" и на защитном экране - номер "225".
Танк оказался полностью в рабочем состояние. Украинские танкисты даже удивились тому, в каком хорошем состоянии он находится в отличие от украинских танков, которые нуждались в ремонте. Внутри танка обнаружили оружие и советский флаг. Его, как и знак "Оплота", украинские танкисты оставили себе.
Далее танк передают в 20-й батальон территориальной обороны "Днепропетровск". Там его перекрасят и нанесут надпись "Днепр" с номером "20-1".
Лето 2015 год. Краска чуть стерлась, но на блоках динамической защиты еще видны буквы от слова "Днепр".
3-го декабря 2015 года СБУ проведет детальную видеофиксацию двух трофейных российских танков модели Т-72Б1 (этот танк на видео с 2 мин 13 сек.).
Теперь российский танк стоит в строю Украинской армии.
Пердун англійською farter
...
А може, то він за Індію проти "вішну-вати"?
(Вішну підтримує Всесвіт, тобто "вішну-вата" - бавовняні індійці, котрі за расєюшку та СТАБИЛЬНОСТЬ... "хинди, руси - бхай-бхай")
До речі, мене завжди веселили мультимовні меню турецьких ресторанів:
Tr: Hindu
En: Turkey
Ru: Турция.
Ты хотел "внимания"?... Я его тебе уделил...
Може хтось у майбутньому напише книжку про генетику совків, комуняк, даунецьких та зебілів. Мабуть в авторському колективі тієї книжки мають бути психіатр і олігофренопедагог.
Просто если бы не бои и развал армии, то могли бы в атаку пойти, а не щас доставать эту ржавчину из болот то.
Просто круто защитили Украину, я уже даже хотел пойти воевать, но подумал шо наши вырулят.... получилось как всегда.
на один Днепр - две жёппы.
и нехер воевать за такое гос.-во.
это личное мнение - тапками мона кидать(бросать), позволяю...
https://www.youtube.com/watch?v=3QWafX9GEyE
але точно знаю, що тим прапором підтерлись і викинули)))
за яким би прапорцем свинособака б не ховалася, вона все одно залишиться свинособакою!
Это для кого написано? Редакторы решили, что внимательно никто не читает?