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Все про:танк (669) Донбасс (20303) наемники РФ (983)

 Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время одного боев на Донбассе летом 2014 года российские наемники, отступая, заехали в болото и бросили танки. Украинские воины смогли достать один из них и поставить в строй ВСУ. Путь танка из России в Украину удалось отследить.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Танк, о котором идет речь, модели Т-72Б1. Впервые он зафиксирован на видео 22 августа 2014 года. Тогда террористы опубликовали в YouTube видео с названием "Бои в Зеленом и Грабском под Иловайском. Подразделение командира донецкого ополчения Сени".

Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России 01

На видео к наемникам РФ на подмогу приехало 2 танка модели Т-72Б1.

На первом танке модели Т-72Б1 видно номер "37" на правой стороне башни, на левой стороне красной краской добавили номер "13", на защитном экране - номер "225" и белый знак незаконного вооруженного формирования "Оплот".

Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России 02

В конце видео видно уничтоженную БМП-2. Наемники РФ говорят на камеру о зачистке села от украинцев.

Данная БМП-2 принадлежала украинским военным и была потеряна 20-го августа в селе Грабское. Это свидетельствует о том, что российские танки из колонны, перевозившей военную технику к границе, уже 20-го августа воюют против украинцев в районе Иловайска.

Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России 03

Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России 04

Далее данный танк "37-й" отправят в район Донецка.

Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России 05

24 августа боевики начинают штурм украинских блокпостов в районе села Сигнальное и поселка Еленовка.

Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России 06

Сигнальное атаковали 4 танка боевиков с пехотой, на защите блокпоста из танков стоял всего один танк Т-64БВ командира Николая Тишика, наводчика-оператора Андрея Мудрыка и водителя-механика Александра Пугача из 51-ой отдельной механизированной бригады (ныне 14-я ОМБр).

Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России 07

Российские вооруженные формирования имели преимущество в технике над украинцами, но первым же выстрелом украинский танк уничтожает танк боевиков.

Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России 08

Благодаря героическим действиям украинцев террористы начинают разбегаться, пехота и командир убегают с поля боя и бросают на дороге даже машину командира, а два последних танка Т-72, отступая, заехали в болото и там застряли, экипаж их бросил.

Командир второго танка боевиков детально описал бегство своих товарищей, описал свои впечатления от увиденного уничтоженного украинцами танка и описал то, как два последних танка Т-72 застряли в болоте.

После боя украинские солдаты решили осмотреть брошенные в болоте танки.

Они обнаружили, что один из танков - модели Т-72Б 1989 года с динамической защитой контакт-5. Эта модель 1989 года не стоит на вооружении Украины. Таким образом, танк мог оказаться на Донбассе только из России.

Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России 09

Украинским солдатам не удалось вытащить танк из болота, и его пришлось сжечь. 

Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России 10

Второй танк получилось достать из болота. Выяснилось, что это тот самый танк модели Т-72Б1, который российские военные перевозили к украинской границе и который воевал с украинцами под Иловайском, танк с номером "37" на правой стороне башни, на левой стороне - красный номер "13" и на защитном экране - номер "225".

Танк оказался полностью в рабочем состояние. Украинские танкисты даже удивились тому, в каком хорошем состоянии он находится в отличие от украинских танков, которые нуждались в ремонте. Внутри танка обнаружили оружие и советский флаг. Его, как и знак "Оплота", украинские танкисты оставили себе.

Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России 11Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России 12

Далее танк передают в 20-й батальон территориальной обороны "Днепропетровск". Там его перекрасят и нанесут надпись "Днепр" с номером "20-1".

Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России 13Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России 14
Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России 15

Украинские воины в 2014 году достали из болота брошенный террористами танк: его путь удалось проследить от самой России 16
Лето 2015 год. Краска чуть стерлась, но на блоках динамической защиты еще видны буквы от слова "Днепр".

3-го декабря 2015 года СБУ проведет детальную видеофиксацию двух трофейных российских танков модели Т-72Б1 (этот танк на видео с 2 мин 13 сек.).

Теперь российский танк стоит в строю Украинской армии.

Источник: https://censor.net.ua/p3167253
 
   
 Топ комментарии
 
Мало кацапов удобрило нашу землю , сыпьте им от души хлопцы☝️☝️☝️. Спасибо за мир на цивилизованной территории. Дай боже избавиться ещё от зебилов во власти и головах 🤔🤔🤔
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Кацапський спецназ? Бачили вже.
Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 1550
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украинцы сдали экзамен....
есть надежда..

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 4386

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7663
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Это при нём казламордых на танках в болото загоняли.
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Прикольный логотип у зеленой команды.
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Во-во... И я "об этом"... То "гнал" про "зраду" и "оффшорника", а теперь "гонишь" на "Блазня"...
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Ти ще й кацапа у підвалі переховуєш? То хоч не пиши на форумі... Прийдуть бандерівці - обох на шибеницю чи встрелять із рушниці, не допоможе й "паляниця" Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 7794
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Передай йому у підвал ріпи та настоянки глоду - подобрішає...
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Ти не пропустив літеру? "За індЄю"? Бідолашний, так зубожів що не можеш купити індичку на Різдво? Впіймай ворону, це теж м'ясо. Поїж, голосніше каркати будеш.
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Я тэтэ нэ поЙняв, сэлючэ. Шо тоби нада?
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Тобі точно потрібен "логопеф". А без нього - ти нижче порогу моєї уваги. Як той песик з анекдоту - "а я ніхто. Я сюди по**ати зайшов". Ну не співчуваю я убогим та дефективним. що поробиш.
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Е-е-еее... Cat - то взагалі-то кіт (а кит - whale).
Пердун англійською farter
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"За індЄю"
...
А може, то він за Індію проти "вішну-вати"?
(Вішну підтримує Всесвіт, тобто "вішну-вата" - бавовняні індійці, котрі за расєюшку та СТАБИЛЬНОСТЬ... "хинди, руси - бхай-бхай")
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Воно не знає де Індія. Йому би шматочок індички з'їсти.
До речі, мене завжди веселили мультимовні меню турецьких ресторанів:
Tr: Hindu
En: Turkey
Ru: Турция.
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До речі, про ресторани - ось дві універсальні відповіді для отаких опонентів, як в даному випадку ("вы мужчины креветка" - звучить як "сударь, вы подлец"... до того ж "креветка мужчины" можна розцінити як "йух" - така собі "креветка у штанях"):

Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 9862
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а про что новость то, а мужчина-креветка? спамишь зачем?
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Люди, просто, Родество празднуют, как все "нормальные "православные", (включая Русскую православную церковь США и греков), правильно... А я - атеист... Хоть я не "бот", но я - на месте... Привет тебе, "шалава лахтинская"...
Ты хотел "внимания"?... Я его тебе уделил...
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Ти чого смикаєшся? Тобі доплачують якщо саме вони тебе пошлють? Вважай що я замість Алі. Пшол Nach Osten!
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нельзя ники перекручивать - за это бан. Я написал Абу, а ты его зачем то Али обозвал. Олд кар? Буду называть тебя СтарыйПердун.
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Мені байдуже як люди з "фефектами фікції" (С) можуть або не можуть когось назвати і що вимовити взагалі. Якщо природа на комусь вирішила відпочити, я тим не співчуваю. Читав днями цікаву книжку про генетику котів та селекційну роботу. Автор - ветлікар за освітою.
Може хтось у майбутньому напише книжку про генетику совків, комуняк, даунецьких та зебілів. Мабуть в авторському колективі тієї книжки мають бути психіатр і олігофренопедагог.
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Хоть 1 человек это прочтет? Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6880 Пышы щэ, сэлюче ))
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Провокатор, як відпочив за три доби?
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видимо, тебя легко спровоцировать, пупоризка? Эх, нервишки
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Почти на всех волонтеров заведены дела? У тебя значит статистика есть? Сколько вообще волонтеров и на скольких из них заведены дела?
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Жаль,что такое дерьмо ремонтируют. Вместо того,чтобы выпускать современные танки.
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США для себя уже 30 лет танки не выпускают, только ремонтируют..
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конечно же нет..
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Що зебіл, скучив за мною, поки перебував у лазні. Ти спитав у мамки: скільки разів пупорізка тебе гепнула об підлогу?
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Что, понравилась тебе твоя кликуха, пупоризка? Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6065
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Уточнення: ґепнула особою об стать (з тих годинників аж шлюб мозку розвинувся).
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Особою об стать - це геніально! Цей Максімка - хвора дитинка, але ж якесь воно дуже смердюче.
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Танк оказывается полностью в рабочем состояние и когда украинские танкисты его осматривают, то удивляются на сколько в хорошем состояние танк находился, в отличие от украинских танковИсточник: https://censor.net.ua/p3167253
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Так вы же, свиньи, воевали, все четверть века, после "обретения независимости" (я с 1991-го, никак не мог понять, от кого вы "независимые" стали)... А украинцы просто жили... Им "военное железо" было без надобности... У нас смертные потери и ранения, максимально "парой десятков" исчислялись, за ГОДЫ!!! А у вас - ДЕСЯТКАМИ ТЫСЯЧ!!!Вы - "разбойная нация"... И этим всё сказано...
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если харьковский танковый за время войны, под командованием барыги, не поставил ВСУ ни одного нового танка, приходится довольствоваться трофейным металлоломом! посмотрим на успехи зеленой команды! Слава Украине!
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Отличная работа армии.
Просто если бы не бои и развал армии, то могли бы в атаку пойти, а не щас доставать эту ржавчину из болот то.
Просто круто защитили Украину, я уже даже хотел пойти воевать, но подумал шо наши вырулят.... получилось как всегда.
на один Днепр - две жёппы.
и нехер воевать за такое гос.-во.
это личное мнение - тапками мона кидать(бросать), позволяю...
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ну да.что оно тебе дало????ни-че-го.ВОТ И НЕХЕР за такое воевать..."железная логика"
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Шкода що екіпажі встигли втекти. Інакше можна було би продати рештки жмурів їхнім родичам або в якийсь лугандійський музей і за ті гроші відремонтувати танки.
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СтарыйПердун - иди и лови сепаров! Нечего испражнятся на сайте!
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Це добре, тільки з яких пір мордорські військові стали расійскіє найомнікі?
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Успехов танкистам! Воевать на трофейной, добытой в бою технике, особенно приятно.
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Тільки почуєшь "у нас общая історія... ми же братья..." - стріляй за звук, клопоту буде меньше.
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Як то кажуть: у танку головне не обіср@тись. А кацапи, походу, таки обіср@лись та повтікали.
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Согласно заветам Украинца Леонида Быкова...махнули не глядя !
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Кацапським трактористам, особливо тим які мріють побуцкатися у Сирії, раджу подивитися цей кліп (3'09")
https://www.youtube.com/watch?v=3QWafX9GEyE
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Давно помітив що євреї, навіть ті хто ніколи не чув слова "ергономіка", у будь-які галузі приємно дивують своїми придумками, мета яких - не лише поліпшення результатів, але й полегшення праці. Спочатку своєї, потім усіх.
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Мы в Водяном 64-ку утопили интересно его достали?
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Молодцы, советский флаг постирали перед показом. Но не погладили, за это минус.
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а ні, сорян за дезу)
але точно знаю, що тим прапором підтерлись і викинули)))
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ага, а стирали во ртах пленньіх ватанов и кацапов Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6213
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кацарил, я тебе вивів на чисту воду... вот затєм Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 8219
за яким би прапорцем свинособака б не ховалася, вона все одно залишиться свинособакою!Українські воїни дістали з болота танк, кинутий найманцями РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6603
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ты кацапский ублюдок! смерть рашистским окупантам!
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В лайні, ото ти на сморід і прилетіло
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выродки кацапские... повезло вам, что чмыри нами правят....
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Про танк, который не удалось вытащить из болота (в статье) ничего не ясно, так как невозможно "сжечь" его на глубине метра. в воде.
Это для кого написано? Редакторы решили, что внимательно никто не читает?
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До дождя. Посбрасывали седлушки со 157 и бросили пару РГДшек.
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На фото пол танка торчит из под воды, достаточно что бы "поджечь" БК.
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Так то при Петре. Зебил ща на унитаз поменяет.
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Кацапи то віртуальні герої, а в реальності лузери ще ті
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Слава нашим танкістам! Нормально зашкварили русню!
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