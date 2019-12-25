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Все про:танк (669) Донбасс (20303) наемники РФ (983)

 Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время одного из боев на Донбассе, российские наемники, отступая заехали в болото и бросили танки. Украинским воинам удалось достать один из танков. Он оказывается в полностью рабочем состоянии и теперь находится в строю ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

22 августа 2014 года, террористы публикуют в YouTube видео с названием "Бои в Зеленом и Грабском под Иловайском. Подразделение командира донецкого ополчения Сени".

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе 01

На видео к наемникам РФ на подмогу приехало 2 танка модели Т-72Б1.

На первом танке модели Т-72Б1 видно тот самый номер "37" на правой стороне башни, на левой стороне красной краской добавили номер "13", на защитном экране номер "225" и белый знак незаконного вооруженного формирования "Оплот".

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе 02

В конце видео видно уничтоженную БМП-2 и комментарии наемников РФ, которые говорят о зачистке села от украинцев.

Данная БМП-2 принадлежала украинским военным и была потеряна 20-го августа в селе Грабское, что говорит о том, что российские танки с колонны, которая перевозила военную технику к границе, уже 20-го августа воюют против украинцев в районе Иловайска.

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе 03

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе 04

Далее данный танк "37-й" отправят в район Донецка.

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе 05

24 августа, боевики начинают штурм украинских блокпостов в районе села Сигнальное и поселка Еленовка.

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе 06

Сигнальное атаковало 4 танка боевиков с пехотой, на защите блокпоста из танков стоял всего один танк Т-64БВ командира Николая Тишика, наводчика-оператора Андрея Мудрыка и водителя-механика Александра Пугача из 51-ой отдельной механизированной бригады (ныне 14-я ОМБр).

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе 07

Российские вооруженные формирования имели преимущество в технике над украинцами, но первым же выстрелом украинский танк уничтожает танк боевиков.

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе 08

Благодаря героическим действиям украинцев, террористы начинают разбегаться, пехота и командир убегают с поля боя и бросают на дороге даже машину командира, а два последних танка Т-72 отступая заехали в болото и там застряли, экипаж бросил танки.

Командир второго танка боевиков, детально описал бегство своих товарищей, описал свои впечатления от увиденного уничтоженного украинцами танка и описал то, как два последних танка Т-72 застряли в болоте.

После боя, украинские солдаты решили осмотреть брошенные танки в болоте.

Один из танков оказывается модели Т-72Б 1989 года, с динамической защитой контакт-5, данная модель 1989 года не стоит на вооружении Украины и танк мог оказаться на Донбассе только из России.

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе 09

Украинским солдатам не удается вытащить танк из болота, танк пришлось сжечь и он останется там на долгое время.

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе 10

Второй танк получается достать из болота, а им оказывается тот самый танк модели Т-72Б1, который перевозили российские военные к украинской границе и который воевал с украинцами под Иловайском, танк с номером "37" на правой стороне башни, на левой стороне красный номер "13" и на защитном экране номер "225".

Танк оказывается полностью в рабочем состояние и когда украинские танкисты его осматривают, то удивляются на сколько в хорошем состояние танк находился, в отличие от украинских танков, которые нуждались в ремонте. В танке еще находят оружие танкистов, достают из танка советский флаг, который бросили боевики и оставляют себе знак "Оплота" с танка.

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе 11Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе 12

Далее танк передают в 20-й батальон территориальной обороны "Днепропетровск", танк перекрасят, нанесут надпись "Днепр" с номером "20-1".

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе 13Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе 14
Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе 15

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе 16
Лето 2015 год. Краска чуть стерлась, но еще видно на блоках динамической защиты буквы от слова "Днепр".

3-го декабря 2015 года, СБУ проведет детальную видеофиксацию двух трофейных из России танков модели Т-72Б1 (с 2.13 мин данный танк).

Теперь российский танк стоит в строю Украинской армии.

Источник: https://censor.net.ua/p3167253
 
   
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Краще розповісти як бездарно Генштаб ЗСУ втратив 70% танків, БМП, САУ та артилерії за кілька місяців бойових дій і визначити причини та винних в цих катастрофічних втратах!
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Жалко що тебе там не було, ти б все зберіг би.
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Я б ввів воєнний стан і оголосив мобілізацію і підтягнув резерви, для того щоб зберегти бойові підрозділи, а сцикливий порошенко цього не зробив, тому бойові підрозділи були знищені, техніка та артилерія втрачена - за це порошенко має бути засуджений і повішений!
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Хватит тут пересказывать киселёвские фантазии . Тебе больше заняться нечем ? Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7386 .
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сам то из окопа пишешь? Или летом 14 корпоративы были?
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Мало кацапов удобрило нашу землю , сыпьте им от души хлопцы☝️☝️☝️. Спасибо за мир на цивилизованной территории. Дай боже избавиться ещё от зебилов во власти и головах 🤔🤔🤔
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Хочешь попасть в ряды сепаратистов ОРДЛО?
Поступай на контрактную службу в артиллерию ВСУ.
(украинская народная поговорка)
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украинцы сдали экзамен....
есть надежда..

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 4386

Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7663
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Что не сгорит - сгниёт, что не сгниёт - утонет.
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хороший болотный сохран. второй - для копарей будущего ))
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И даже б солнце не всходило када бы небыло яго....
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Он вдохновил на этот подвиг, несмотря на противодействие Зеленского! Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 1442
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Кто в курсе - у ботов Абу и Oksana ТП сегодня праздничный выходной?
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Я тут за идею. Против мразливой вышиваты Украинские воины достали из болота танк, брошенный наемниками РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 9261
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