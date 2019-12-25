 Неизвестные подорвали банкомат "Ощадбанка" в Харькове и похитили из него деньги. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила около 3:28.
"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается", - говорится в сообщения
В ходе проведения осмотра полицейские установили, что для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство.
Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.
Геннадий Адольфович Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове в еврейской семье Адольфа Лазаревича Кернеса (1934-2012) и его жены Анны Абрамовны (род. 1935, живёт в городе Герцлия).