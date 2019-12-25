 Неизвестные подорвали банкомат "Ощадбанка" в Харькове и похитили из него деньги. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила около 3:28.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается", - говорится в сообщения

В ходе проведения осмотра полицейские установили, что для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

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