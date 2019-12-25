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Все про:взрыв (4423) Харьков (4525) банкомат (90)

 Неизвестные подорвали банкомат "Ощадбанка" в Харькове и похитили из него деньги. ФОТО

В ночь на среду, 25 декабря, неизвестные подорвали банкомат, расположенный в помещении "Ощадбанка" на первом этаже 5-этажного дома на ул.Академика Волкова в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила около 3:28.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается", - говорится в сообщения

В ходе проведения осмотра полицейские установили, что для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Неизвестные подорвали банкомат Ощадбанка в Харькове и похитили из него деньги 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подрыв банкомата "Ощадбанка" в Киеве: украли 250 тыс. грн, разрушения в отделении оцениваются в миллионы. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3167249
 
 
 Топ комментарии
 
Це напевно через кінець епохи бідності?
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Бренхня,бо в Ощадбанківських банкоматах грошей небуває Неизвестные подорвали банкомат "Ощадбанка" в Харькове и похитили из него деньги - Цензор.НЕТ 3493
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ну да, не дождались зеленых кисельных рек и вафельных берегов.
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Це напевно через кінець епохи бідності?
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в Ощадбанку Неизвестные подорвали банкомат "Ощадбанка" в Харькове и похитили из него деньги - Цензор.НЕТ 9899 - 'Всьо украдено до нас'
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операция "Ы". на фото видно поврежденный слот выдачи, а деньги хранятся в кассетах, глубоко в недрах банкомата, с другой стороны. их что, пинцетом или зондом для ректальной колоноскопии вытаскивали ?


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слот выдачи вылетает первым если через просверленное отверстие закачивается газ из обычного баллона для ручной горелки, дисплей остался на месте т.к. там стоит сантиметровое стекло.
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а если газ закачать - деньги не разорвет разве в кассетах на лохмотья ? загрузочная дверь ведь сантиметра 4 в толщину, как в сейфе.
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нет не разорвёт, лопается корпус от избытка давления, с содержимым всё ок т.к. эти банкоматы привезены из европейских свалок 90 годов, все нормальные банкоматы в Европе оснащены системой заливки спрей-краской кассет, тоесть при срабатывании сигнализации в кассеты поступает краска, поэтому эти банкоматы обходят стороной, у нас всё по другому.
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ну ладно, стекло двери выбито, может и правда с задней стороны взорвали
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а с какой? или ты думал ребята будут откручивать монитор? там до кассет почти метр.
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ну да, не дождались зеленых кисельных рек и вафельных берегов.
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Бренхня,бо в Ощадбанківських банкоматах грошей небуває
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Ну понятно, что людям деньги нужней чем банкомату ...
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Пока Адольфович командир Харькова, ещё не то там будет, вплоть до ХНР...
Геннадий Адольфович Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове в еврейской семье Адольфа Лазаревича Кернеса (1934-2012) и его жены Анны Абрамовны (род. 1935, живёт в городе Герцлия).

Невідомі підірвали банкомат "Ощадбанку" в Харкові і викрали з нього гроші - Цензор.НЕТ 8533
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а в былые времена разводил лохов на рынке, теперь рынка нет, а лохи остались.
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ты за Рыгоравічем лучше внимательней смотри, шоб не нарисовалась БССР во главе с хйулом ...
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Любая критика поведения еврейства тут же классифицируется как «антисемитизм». Это, кстати, характерная особенность еврейского поведения и еврейского ответа на критику - намекать на «неадекватность» критикующего, либо на его умственную отсталость.
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Я не знаю,но СНБО должно что-то делать,всё таки.Это не единичный случай и требует адекватного и исчерпывающего ответа.Нужно писать петицию президенту,кто по образованней ,оформите.Лично я подпишусь!
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....пора ЗАКАНЧИВАТЬ эту практику !!!круглосуточную банкоманию ((((
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опять завидую--опять шампунського и мондаринок купят
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