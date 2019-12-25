EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  1793  13
Все про:Харьковщина (1440) слив информации (18) Военная прокуратура (820)

 Полицейский на Харьковщине продавал служебную информацию в РФ, - военная прокуратура. ФОТО

Следователь ГУ Нацполиции в Харьковской области задержан за несанкционированное копирование и сбыт служебной информации в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона.

Правоохранители выявили факты несанкционированного распространения следователем информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах) и автоматизированных системах, созданной и защищенной в соответствии с действующим законодательством.

В частности, злоумышленник сбывал информацию в отношении лиц, которая хранится и обрабатывается в автоматизированной подсистеме "Риск" ИТС АПК "Гарт-1", базе данных "Аркан", "Армор" и других. Так, 24 января, 22 февраля и 14 мая 2019 полицейский получил деньги за свои "услуги" на общую сумму 16 350 грн.

Во время досудебного расследования установлены неоднократные факты пересылки полицейскому средств с территории Российской Федерации вероятно за распространение информации с ограниченным доступом.

24 декабря 2019 задокументирован очередной факт продажи служебных данных, за которые старший лейтенант получил 1300 грн, после чего был задержан.

Сейчас прокуроры и следователи проводят обыски и другие неотложные следственные действия, устанавливаются другие должностные лица, причастные к этому преступлению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Женщина по телефону передавала террористам "ЛНР" разведданные на Луганщине, - прокуратура

Полицейский на Харьковщине продавал служебную информацию в РФ, - военная прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/p3167244
 
 
 Топ комментарии
 
Надо его обменять на ЧЕЛОВЕКА .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну зарплата маленькая,а тут Новый год на носе.
Понять и простить!
 показать весь комментарий
 
 
Знищуэмо!!!
Но 1300 грн,на дороге не валяются!
Ахенты подло бьют по больному!Любимому КАРМАНУ!
 показать весь комментарий
 
задокументирован очередной факт продажи служебных данных, за которые старший лейтенант получил 1300 грн

============================
пздц...Ото злидень! Полицейский на Харьковщине продавал служебную информацию в РФ, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 1986 За 1300 грн безпекою торгувало падло!
Розстріляти гниду прокацаплену!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх