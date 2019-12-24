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Все про:Житомирщина (782) растрата (175) СБУ (14185)

 Руководители стратегического предприятия на Житомирщине распродавали имущество, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала механизм хищения имущества руководством госпредприятия критической инфраструктуры в Житомирской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что несколько руководителей и должностных лиц госпредприятия в сговоре с менеджерами частной структуры организовали незаконное "списание" части оборудования завода. Менеджмент предприятия обеспечивал противоправное разукомплектование и систематически вывозил с территории завода имущество, в частности, электрооборудование, которое находится на его балансе. Реализовывали оборудование фигуранты дела путем заключения фиктивных договоров местным частным фирмам", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что такие действия злоумышленников нанесли государственным интересам материальный ущерб в особо крупных размерах. Реальная сумма ущерба будет установлена в ходе назначенных экспертиз.

"Во время обысков на территории завода и по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, носители информации, черновые записи и печати, которые будут использованы в качестве доказательств во время досудебного следствия", - добавляют в ведомстве.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в сделке, и установления их возможных сообщников.

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Руководители стратегического предприятия на Житомирщине распродавали имущество, - СБУ 01
Руководители стратегического предприятия на Житомирщине распродавали имущество, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3167216
 
 
 Топ комментарии
 
Он не воровал...
Он их крышевал...
И получал за это мзду...
Теперь крыша обвалилась...
Чувырлы будут сидеть...
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А що лише на самому верху мають право красти. А нижчі чиновники та керівники чим гірші? Одинаковіж кровосісі.
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Який ти швидкий. Треба вияснити, може то всьо Порошенко вкрав, а нещасні люди мають за то кістьми лягти?
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Он не воровал...
Он их крышевал...
И получал за это мзду...
Теперь крыша обвалилась...
Чувырлы будут сидеть...
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Нах нам это слушать!Сажайте с конфискацией на долго и только такой результат покажет что вы не пустомели.И тогда уже рассказывайте
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Житомиряне, что это за свечной заводик?
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это дело можно квалифициовать так же как бомжей которые ворованный цветмет пытались реализовать, чисто для статистики.
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Стратегическое предприятие без окон, полуразрушенное здание)))... видно как государство о нем заботилось... сажать нужно тех гнид у власти, кто довел это предприятие до такого состояния...
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Я уже давно говорю - посадите главсою и все наладится...
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давай через годик посмотрим на это же предприятие...и тогда выводы сделаешь...зефиллл....
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лєбєдєв,саламатін,гриценко кузьмук,єжель,...Продовжувати?
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я б у такому будинку і собаку не тримав... Яка стратегія, така і оборона, кур-ва...
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А при Пете это предприятие процветало, спросите у Пашинско...
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терпеть ненавижу етот перевод стрелок - нечего сказать? - та глохни уже...
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да шо вы на них напали,тож с благой целью,не ну вы ж тот фасад на фото видели.Видели. Тож на ремонт и собирали))
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старо как мир - над каким имуществом ты руководитель, то и продаешь....
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Какая зарплата такая и распродажа…
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смотришь на фото-мебель и кабинет ,ободранный фасад здания...что там ещё можно было своровать...?!
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vse je uje zabili Ovosha on po mneniju nekotorich ZEpatriotov ni v 4emne vinovat, a vinovat u nich Poroshenko, poetomu posovetuju silno uporotim ZEpatriotam libo buhajte pomenshe libo nau4ites hotya bi svoej golovoj dumat
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Интересно,есть ли хоть одна организация,структура,контора,учреждение,где бы не воровали?Наверное,если даже взять библиотеку в полувымершем селе,где самое свежее издание это "Мурзилка" за 82 год,то и там можно найти хищение чего-либо.
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Здесь пишут что продавали но ни слова что присваивали себе деньги.Так на эту распродажу можно посмотреть и иначе.Если оборудование не задействовано в производстве и есть на него спрос то почему бы и не продать или лучше пускай сгниет?И если вырученные за старье деньги идут на развитие и модернизацию действующих цехов то они еще и похвалы заслуживают так как на развитие откуда деньги не спроси все в один голос орут грошей нема.
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Судя по стенам здания, кабинету, это предприятие и людей держат на голодном пайке.
Если кому-то в Украине в гос. секторе платят зарплату больше 300 тыс. или миллион, то у таких предприятий по сути эти деньги и отбирают.

Украинская власть не должна так по-варварски относиться к стратегическим предприятиям, так как это преступление и измена Родине.
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