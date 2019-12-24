 Корпоратив "Иліты", очевидное — невероятное, ночь перед Рождеством. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Вскрытие показало ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Каждый третий мандат - наш", - "Слуга народа" о результатах выборов в ОТГ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в ОТГ: Партия "Слуга народа" в разных областях проиграла в первую очередь самовыдвиженцам

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евросолидарность" стала второй среди партий по результатам выборов глав ОТГ, - пресс-служба партии

Свои среди своих

Читайте на "Цензор.НЕТ": В КВЦ "Парковый" проходит корпоратив "Слуги народа", приехал Зеленский: "Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками", - СМИ. ФОТО

А на пианино можно и без рук...

Иліта...

Очевидное — невероятное

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изъятая в деле об убийстве Шеремета мина не является боеприпасом, - экспертиза КНИИСЭ. ДОКУМЕНТ

И другие "братские" народы

Читайте на "Цензор.НЕТ": 64% украинцев против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, - опрос соцгруппы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Лєпота!

Только на пользу...

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