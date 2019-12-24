 Корпоратив "Иліты", очевидное — невероятное, ночь перед Рождеством. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Вскрытие показало ...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Каждый третий мандат - наш", - "Слуга народа" о результатах выборов в ОТГ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в ОТГ: Партия "Слуга народа" в разных областях проиграла в первую очередь самовыдвиженцам
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евросолидарность" стала второй среди партий по результатам выборов глав ОТГ, - пресс-служба партии
Свои среди своих
Читайте на "Цензор.НЕТ": В КВЦ "Парковый" проходит корпоратив "Слуги народа", приехал Зеленский: "Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками", - СМИ. ФОТО
А на пианино можно и без рук...
Иліта...
Очевидное — невероятное
Читайте на "Цензор.НЕТ": Изъятая в деле об убийстве Шеремета мина не является боеприпасом, - экспертиза КНИИСЭ. ДОКУМЕНТ
И другие "братские" народы
Читайте на "Цензор.НЕТ": 64% украинцев против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, - опрос соцгруппы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
Лєпота!
Только на пользу...
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Вот тебе родным русским миром и повеяло )))
24.12.2019 г.
Зеленский через собственный канал дезинформации общественного мнения ("а ля телеграм Украинской правды) запустил очередное обещание. На этот раз типа " я недоволен некоторыми министрами и их уволю".Это конечно легче, чем найти деньги на пенсии и возврат НДС. Тем более что мы давно рассказывали что несколько министров давно желают уйти и уже написали заявы. Тут особый интерес - участие во всем этом Притулы. Идущее расследование все четче и яснее вырисовывает ее заинтересованность в смерти Шеремета.
Тут уж с Вовой не поспоришь, приходится сливным бачком отрабатывать.
Кабинет министров готовит указ о принудительном переводе поступаемых платежей "Газпрома" со счетов "Нафтогаза" и оператора ГТС на специальные счета Кабинета министров.
Вчера Милованов подтвердил нашу информацию о том, что в приватизации украинской земли будут принимать участие "инвесторы не заинтересованные в обработке земли", участие которых повысит цену аренды. наше мнение тут
В ЦИК спущена директива тянуть сколько можно с оглашением результатов выборов. Видимо технического решения как объявить это "победой" нет.
Полугодовой период паразитарного проедания накопленных в предыдущий полугодовой период ресурсов для режима Зеленского закончился. Начинается период доедания кормовой базы до голой площадки. Потому все эти административно-уголовные метания людей не понимающих что и зачем делать.
Наша группа экспертов провела стресс-тест так называемого "декабрьского пика" - традиционного резкого возрастания бюджетных выплат в декабре поточного года. Хотя он называется "декабрьским" но по традиционно сложившейся практике выплат, большая часть этих выплат приходится на январь следующего года (зарплаты, пособия, текущие выплаты, отсрочки выплат и т.п.). Результаты стресс-теста - катастрофичны. Стабильное превышение доходов бюджета над расходами за период июнь-ноябрь и тенденция еще большего разрыва для декабря 2019 года показывает, что основная масса дефицита будет перенесена на 2020 год.
Величина этого дефицита по усредненным подсчетам около 52 млрд. гривен, что уже составляет большую половину годового планируемого дефицита бюджета. Исходя из этого можно точно прогнозировать что дефицит бюджета 2020 просчитан неверно и есть политически мотивированным действием правительства. Реальный дефицит бюджета будет составлять 5,6-6,1 % ВВП
Глава парламентской фракции "Голос" Вакарчук полуголым скакал на корпоративе в Белоруси. Клоун - это не профессия - это состояние души.
Варламов обещает снижение налогов для низко доходной части населения. В бюджете 2020 об этом ни строки.
Харьковское ОГА обратилось к Зеленскому с информацией о наличии задолженности ао зарплате на основных предприятиях области.
Кабинет министров прекратил автоматическую компенсацию возврата НДС.
Витренко заявил о риске нарушения двусторонних договоренностей со стороны России.
Россия за все время реально не выполнила ни один год договоренностей по транзиту газа.
Ну що, аграрна цивілізація (тм),
вже наклюкалася й скачеш гопки на корпоративах,
вже в режимі "давай вже після Водохреща?"
Щороку те саме.
Можна було б вже звикнути за три тищі літ, але щороку бісить.
Назва каналу мені подобається.І це не стьоб. Дійсно майже 7 000 ze.billiв
или
Ко́пра (от малаял. കൊപ്ര «коппара») - высушенная маслянистая мякоть (вторичный эндосперм) кокосовых орехов.
??))
Копролали́я (лат. coprolalia; от др.-греч. κόπρος «кал, грязь» + λαλιά «речь») - болезненное, иногда непреодолимое импульсивное влечение к циничной и нецензурной брани безо всякого повода. Особой выраженности достигает при синдроме Туретта, однако наблюдается и при других заболеваниях - при шизофрении, прогрессивном параличе, реже - маниакальных состояниях.
видать больного из дурки на помывку отпускают))
Гуглимо "копрофілія" та "копрофагія" (тільки не під час вечері, щоб ґапетита не зіпсувалася).
ніколи! ги
Вслед за "СН" отметили приближение праздников и в Нацбанке.
Само мероприятии, которое проходило прямо в здании учреждения НБУ,
госслужащих развлекали кроме всего прочего и стриптизерши.... Гулять так гулять...