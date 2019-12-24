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Все про:вертолет (596) МВД (8020) Франция (2159)

 В Украину прибыл из Франции пятый вертолет Н225. ФОТО

В Украину сегодня, 24 декабря, из Франции прибыл пятый вертолет Н225 от Airbus Helicopters для системы авиабезопасности Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после проведения необходимых процедур вертолет передадут в распоряжение Нацгвардии.

В Украину прибыл из Франции пятый вертолет Н225 01

"Именно эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузка и надежности в категории 11-тонных двигательных машин. К концу 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Госпогранслужбы", - отметили в пресс-службе.

Вертолет Н225 совершил перелет по маршруту: Мариньян (Франция) - Линз (Австрия) - Сибул (Румыния) - Брашов (Румыния) - Киев (Жуляны). Пилотирование выполняли украинские пилоты из Нацгвардии совместно с французским специалистом.

В Украину прибыл из Франции пятый вертолет Н225 02

В течение 2020 года планируется поставка в Украину еще десяти вертолетов.

В Украину прибыл из Франции пятый вертолет Н225 03

Всего с начала контракта с французской компанией в Украину прибыло пять вертолетов. Три уже передали ГСЧС, еще два - для Нацгвардии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2020 году Украина получит еще 10 французских вертолетов, - МВД. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3167191
 
   
 Топ комментарии
 
А може краще було бза такі гроші заказати щось із класу Апачі?
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Помнится мне до президенства Членограя свидетели великай зрады видели огромную зраду в поставках этих вертушек. Что теперь скажут зеленые лопушки? В Украину прибыл из Франции пятый вертолет Н225 - Цензор.НЕТ 1870
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К концу 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Госпогранслужбы", - отметили в пресс-службе.

Это очень правильно. Не важно, что на границе дырка в 400 километров. Мы над другим кусочком будем летать. Хрен с ним, с медоборудованием для раненых. На них пусть волонтёры собирают. Главное- мусоров запаковать.
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Будуть для картинки звозити нібито високопоставлених хабарників у Києв із всієї УКраїни. Круто!!!
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А може краще було бза такі гроші заказати щось із класу Апачі?
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Вооруженные силы Украины намерены приобрести у США хорошо зарекомендовавшие себя в небе истребители пятого поколения F-16 Fighting Falcon, ударные вертолеты AH-64 Apache и противоракетные комплексы MIM-104 Patriot.

Об этом пишет Ukrainian Military Pages.
«Министерство обороны планирует обновить парк армейской авиации Вооруженных Сил Украины за счет закупки американских ударных вертолетов McDonnell Douglas AH-64 «Apache» («Апач»), - говорится в сообщении.
Помимо них в планах ведомства - приобретение самолетов General Dynamics F-16 «Fighting Falcon», зенитно-ракетных систем MIM-104 «Patriot», противотанковых ракет «Javelin FGM-148F» и др.
Такой шаг, считают в военном ведомстве, поможет восполнить пробелы в возможностях украинской армии и отечественного оборонно-промышленного комплекса"
"Апачи" пойдут за счет 300 млн долларов военной помощи.....
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это немного разные классы вертолётов. Апачи для озвездюливания наземного противника, а это для быстрой перевозки мусоров по территории страны.
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так можно было моторсичевские какие-нибудь сконструировать и изготовить. Поддержать, так сказать, запорожцев. А так шо? Мотор Сич - китайцам (богуслаев, нихао), а деньги украинских налогоплательщиков - французам. Ну и (иначе не поверю) чуть-чуть Рюкзакову в карман...
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что бы разработать новый вертолет надо $1-2млрд и это только на разработку
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Йугик Луценко водинтур уже привез 2 Апачи. Или нет?
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А закупка вертолетов и финансирование ее из государственного бюджета является достаточно обоснованным? Что скажет г-жа Маркарова по этому поводу? Как известно, у нее свое видение этого вопроса. И оно слегка отличается от аваковского. Интересно, правда?
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К концу 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Госпогранслужбы", - отметили в пресс-службе.

Это очень правильно. Не важно, что на границе дырка в 400 километров. Мы над другим кусочком будем летать. Хрен с ним, с медоборудованием для раненых. На них пусть волонтёры собирают. Главное- мусоров запаковать.
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Помнится мне до президенства Членограя свидетели великай зрады видели огромную зраду в поставках этих вертушек. Что теперь скажут зеленые лопушки? В Украину прибыл из Франции пятый вертолет Н225 - Цензор.НЕТ 1870
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теперь очередь порохоботов кричать "зрада" . А зелебобики пусть рассказывают про папередников
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так контракти були підписані - гроші проплачені ще 2 роки назад? як можна було зараз відмовитися?
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Мотор Сич могли такой же сделать. почему финансируют иностранцев и своих гробят...
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Несогласен. Это все равно, что сказать: "ЗАЗ может Порше, или Бугатти построить". В том-то и дело, что не может.
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может и могли, может и нет. Никто этого уже не узнает. Но то, что Аваков без тендера и конкурса выбрал и скоропостижно купил вертолёты у одной конторы (у которой до этого была с ними пачка аварий и другие покупатели отказались их брать) - это факт.
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эти вертолеты в 18 странах стоят на вооружении
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к сожалению МоторСич без росийских комплектующих не способен даже модернизировать Ми-8
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500 млн. зелених , це 15 млрд. грн з єврокредиту . Розраховуватиметься бюджет . Плюс плата за регламентні роботи . Нові рюкзаки тільки на найвищому рівні . В руках авакова авіація , бронетехніка , спецназ і псевдоармія ватної ментурри . Для чого ? Кому буде вигідно ?
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Нет чтоб самим начать делать, тем более, что двигатели для вертолетов "Мотор Сич" делает.
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Лучше ракеты Томагавк купит и не сбить и дальность хорошая…
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Рюкзак купил у европейцев к себе лояльность за контракты на французские вертолеты.
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А стрелять он может или только для корпоратива?
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А че, красивый гвинтокрыл. Патриоты опять недовольны.
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За полтора года получили 5 вертолетов, еще до конца года обещали 10, а всего должны поставить 65 штук.
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Когда у нас для хорошего дела тратились большие деньги? Большие деньги тратятся только на хотелки иудолиберастических хозяев: проведение содомит-парадов и рвынка земли.
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Будет генералам на чем на банкеты и рыбалку летать. На Ми как то не солидно
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Вот так, вместо того, чтобы заказывать вертолеты на Мотор Сич, украинская власть украинское стратегическое предприятие по изготовлению двигателей и вертолетов продало Китаю, зато теперь хвалится закупленными вертолетами из Франции.

Ну разве это не позор украинской власти!?

Так авиостроение в Украине никогда не поднять и так поступают только оккупанты, которые приходят только уничтожать, разорять страну.
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вертушки чтобы сАбаков смог сбежать
Кто убил Катю Гандзюк?
Кто убил Павла Шеремета??
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Глючные вертолеты (норвеги и поляки от них отказались) за дикие цены от ************* на всю голову Макрона для Авакова. Для армии такие затраты в принципе не предусмотрены.
При этом столько лет МВД не может найти деньги на средства автоматической фиксации скорости авто на наших дорогах, которые уже все в крови жертв ДТП. Скорость не фиксируется НИЧЕМ! Такого даже в Косово нет...
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Геликоптеров уже достаточно для открытия регулярного сообщения: Конча-Заспа - Ростов?
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