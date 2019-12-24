 В Украину прибыл из Франции пятый вертолет Н225. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что после проведения необходимых процедур вертолет передадут в распоряжение Нацгвардии.
"Именно эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузка и надежности в категории 11-тонных двигательных машин. К концу 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Госпогранслужбы", - отметили в пресс-службе.
Вертолет Н225 совершил перелет по маршруту: Мариньян (Франция) - Линз (Австрия) - Сибул (Румыния) - Брашов (Румыния) - Киев (Жуляны). Пилотирование выполняли украинские пилоты из Нацгвардии совместно с французским специалистом.
В течение 2020 года планируется поставка в Украину еще десяти вертолетов.
Всего с начала контракта с французской компанией в Украину прибыло пять вертолетов. Три уже передали ГСЧС, еще два - для Нацгвардии.
Об этом пишет Ukrainian Military Pages.
«Министерство обороны планирует обновить парк армейской авиации Вооруженных Сил Украины за счет закупки американских ударных вертолетов McDonnell Douglas AH-64 «Apache» («Апач»), - говорится в сообщении.
Помимо них в планах ведомства - приобретение самолетов General Dynamics F-16 «Fighting Falcon», зенитно-ракетных систем MIM-104 «Patriot», противотанковых ракет «Javelin FGM-148F» и др.
Такой шаг, считают в военном ведомстве, поможет восполнить пробелы в возможностях украинской армии и отечественного оборонно-промышленного комплекса"
"Апачи" пойдут за счет 300 млн долларов военной помощи.....
Это очень правильно. Не важно, что на границе дырка в 400 километров. Мы над другим кусочком будем летать. Хрен с ним, с медоборудованием для раненых. На них пусть волонтёры собирают. Главное- мусоров запаковать.
Ну разве это не позор украинской власти!?
Так авиостроение в Украине никогда не поднять и так поступают только оккупанты, которые приходят только уничтожать, разорять страну.
Кто убил Катю Гандзюк?
Кто убил Павла Шеремета??
При этом столько лет МВД не может найти деньги на средства автоматической фиксации скорости авто на наших дорогах, которые уже все в крови жертв ДТП. Скорость не фиксируется НИЧЕМ! Такого даже в Косово нет...